打開創新沙盒！政府營造創新應用實驗場域 邀專家、業者與公民社群共創智慧生活大未來

致力推動臺灣創新法規沙盒（以下簡稱創新沙盒）的行政院政務委員唐鳳表示，政府能理解業者的痛點，尤其當創新業者想要進行新的商業模式時，常不清楚該事業是否符合現行法規，或遊走模糊地帶，甚至會遇到法規中完全沒有明確規範的情形。

凝聚各界共識 催生現行法規改革

「創新一定有風險，創新沙盒的精神則是把風險控制在一定的規模內，提供一個暫時排除法規限制的場域，讓申請的業者可以盡情試驗創新產品或服務。」唐鳳認為，在創新沙盒工作小組與主管機關的監管、專家的輔導之下進行試驗，有了第一手的經驗後，能夠更具體地討論如何解決法規遵循或修正的問題，「如果業者的創新模式對消費者、對社會都有益，再來看看怎麼鬆綁。」

「政府是共同價值的凝聚者、共識的確定者。」對於創新沙盒所扮演的角色，唐鳳如此詮釋。面對所謂的「破壞式創新」業者進入市場，勢必會對既有產業造成衝擊，雙方各持不同立場，但總有共同價值，「重點還是要先經過試驗，才有辦法進一步討論。」他強調，為了加速產業創新，可以先針對目前已有共識的部分，提出大家都可接受的方案，再持續精進調整。

看過許多國際沙盒的作法，唐鳳也回過頭來肯定臺灣沙盒的特色，「國際上首先提出金融沙盒的是英國，但比較專注在衝高 GDP、維持國際金融領導地位，反而是臺灣更重視永續發展，在拚經濟之外，還會去思考下一代的利益。」

好比 Gogoro 就不僅只是綠能產業的研發者，同時還讓民眾在生活中就可以實踐環保、解決環境問題。甚至是臺灣的金融監理沙盒，也較偏重於發展「普惠金融」，如小資族用手機繳電信費、青創族快速申請授信額度等，讓更多族群享有便捷的金融服務。

走向國際 參考聯合國永續發展指標

唐鳳認為，臺灣很多產業的技術能量都很強，但若要進一步提升國際競爭力，就必須「確保我們不只能解決臺灣的問題，更能解決世界的問題。」他提出參考聯合國於 2015 年發佈的2030全球永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），包括減少海洋塑膠垃圾、可負擔的再生能源、人民參與決策透明化等指標。

Photo Credit : 聯合國官網

「像生醫、綠能、循環經濟……都是臺灣的利基點。」唐鳳更以循環經濟發展民生公共物聯網為例，不少臺灣民間團體對環境永續議題高度重視，甚至打造出「水盒子、空氣盒子」等微型感測器，「而民間團體仍有無法進入的場所，若政府能發揮協調整合作用，將可協助具有公共利益的發展更加擴展至社會的各角落。」

2018 年的總統盃社會創新黑客松競賽優勝隊伍，在協助自來水公司偵測漏水的地方後，AI 技術團隊更進一步到紐西蘭協助偵測漏水，讓國際知道臺灣有能力協助解決共同的永續發展目標，利用國際通用的語言找到臺灣未來商機。

而在遠距醫療的領域，臺灣擁有非常強大能量能協助，但過去在法規制定時，許多上並未明確定義清楚，而在後續發展上就產生了困難點，所以倘若能夠推動沙盒實驗，將可增加創新發展空間，透過實驗過程來了解遠距診療諮商的情況下，該注意原則及規範等等，這不僅可幫助行動不便或偏鄉離島的國人，更可以用此醫療模式來幫助國外民眾，甚至是理念相近國家或邦交國。

唐鳳也提及，日前赴日參加 Uber Air 空中飛車發表會，見到利用 VR（虛擬實境）技術，模擬重現空中飛車實際起飛、降落的情況，讓他想像「或許未來創新沙盒也可以透過 VR 示範、體驗，提升公共政策的討論品質。」

APEC 創新沙盒論壇 邀國內外專家與產業對談

為了增加產業對創新沙盒的了解，經濟部中小企業處今年 6 月舉辦為期 4 日的「2019 APEC IncluNext Week」國際活動，其中將於 6 月 26 日登場的 2019 創新沙盒交流論壇（2019 Innovation Sandbox Forum），特別邀請各國曾參與創新沙盒的專家代表，包括智慧醫療、5G、物聯網等，與臺灣創新業者及社群面對面，交流彼此推動沙盒的經驗，激盪更多火花。

未來，唐鳳期望創新沙盒能成為民間創新能量的後盾，持續匯聚各界共識，為臺灣各產業注入智慧科技的活水。更要在參與全球永續發展的過程中，實踐「Taiwan can Help」的價值，用暖實力點亮臺灣！

2019 Innovation Sandbox Forum 創新沙盒交流論壇 活動訊息



日期：2019 年 6 月 26 日（三）

時間：14：00 - 17：00

地點：國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路 9 號）



誠摯邀請您一同共襄盛舉！

為促進與先進國家間推動創新沙盒經驗之交流與傳遞，本次論壇將邀請國際間參與沙盒之美、日、韓代表，及臺灣創新領域之佼佼者，一同進行分享與交流討論。