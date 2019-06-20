「和事佬」安倍吃悶虧，日本油輪事件讓美伊核問題更顯尷尬

美方強勢派兵

美國時間6日17日，美方劍指一揮，1000名美軍增援兵力隨即出發前往中東地區。根據美國媒體，這個決定是美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）與國家安全事務助理波頓（John Bolton），在協商三個小時之後所下的結論。原先一度要追加6000兵力、最後壓低到1000人，但在5月底時，美軍已經就中東再增援了1500名情報收集部隊，不到幾週再度派兵，中東局勢火藥味濃。

會在這麼短時間內就作出決定，全因在13日時，兩艘油輪在中東荷姆茲海峽的阿曼海灣附近遭受不明人士攻擊起火，震驚了中東局勢，當天油價一度飆升4％。其中一艘更是巴拿馬籍日本國華產業公司油輪，隨後該公司緊急在東京都內召開記者會，承認由論受到砲擊。船上雖然沒有日本籍人士，但有21名菲律賓船員，在緊急狀況下棄船逃生，另一艘遭攻擊的則是馬紹爾群島籍的船隻。

美國對此表達高度譴責，並單方面認為該起事件是伊朗的革命防衛隊所為，並在17日公佈了一張照片，裡面有為數約8名的士兵駕駛著小艇，上面裝載著砲彈發射裝置。美國認定這是伊朗革命防衛隊在處理發射過後的痕跡，希望用這張證據來昭告國際伊朗的行為。伊朗則是自事發之後始終反擊美國的控訴「毫無根據」，絕不會承認這樣荒謬指控，伊朗政府發言人並說：「這事件誰能得益？大家最好睜大眼睛好好判斷！」

美國總統川普（Donald Trump）雖然一再強調「不希望與伊朗陷入戰爭」，但根據美國軍事網站的衛星資料分析，目前停泊在阿曼灣的亞伯拉罕林肯號核子航母，在17日前再度移動前往荷姆茲海峽周邊偵查。卡達的美軍空軍基地，能搭載核武的B52戰鬥機也有活動跡象，顯示無論軍事威嚇是真是假也好，這起攻擊事件再度讓美伊兩國陷入軍事緊張。

安倍赴伊失效？

但尷尬的是，日本首相安倍晉三才剛剛結束在伊朗的訪問。這也是日本首相41年來再度訪問伊朗，安倍也同時會了伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。安倍此行的主要目的，雖然表面上是有關兩國在伊朗南部的投資開發案與醫療援助等，但安倍也提出「國際環境整備」來表達希望在未來重新輸入伊朗石油，「國際環境整備」之名也被認為是讓美國解除伊朗制裁的下台階。

不過明眼人也都知道，安倍首相也是川普總統的「中間人」，來代表美國跟伊朗傳話，甚至間接商量有關核武與濃縮鈾的限縮持有等重大議題。安倍在會見哈米尼後召開記者會表示，哈米尼親口跟他說「無意製造、保有、使用任何核武器」，並強調應該對伊朗充滿信任。哈米尼則認為：「雖沒有懷疑安倍的善意，但川普還不是個意見交換最適當對象，也沒什麼想回答川普的」，持續對美表示疑慮。

伊朗總統羅哈尼也在與安倍的共同記者會上強調，中東的和平都要靠美伊兩國共同理解跟努力解決才行。羅哈尼還略顯強硬的指出，伊朗從不想跟美國發生戰爭，但如果伊朗遭受到攻擊，伊朗會毫不猶豫反擊。羅哈尼持續指責美國只是想藉口區域的不穩來發動經濟戰爭來得益，呼籲美國能儘快解除制裁，才能恢復暢通的外交斡旋。

結果安倍13日下午準備離開伊朗前，荷姆茲海峽就發生油輪攻擊事件，安倍不只沒有解除伊朗兩大人物的疑慮，還因為油輪攻擊事件，使得中東的局勢又一下升溫到最高，被歐美各國媒體評論為「不成功的外交」。川普則是在14日時在推特上感謝安倍晉三的伊朗訪問，不過他也在推文後說，「但跟伊朗的交涉目前來看還是太早了！伊朗沒有準備好！我們也沒準備好！」，讓安倍碰了一鼻子灰。

Photo Credit: AP/達志影像

日船籍多外籍

這次遭到攻擊的巴拿馬籍日本企業油輪，這樣的例子在中東並不罕見，在5月份時就有四艘船隻在荷姆茲海峽遭受到砲擊。只是因為這次出事的船隻是日本企業，而日本首相又正好在敏感的伊朗國事訪問，才引起許多討論。就目前世界各國的油輪或貨櫃船等幾乎都不是本國籍，這在日本也是，日本約有九成的船隻都是外國籍，其中高達六成是巴拿馬籍，其他依序是馬紹爾群島與賴比瑞亞等國籍。

會選擇這些國家，不外乎是這些國家便宜的登錄費用與簡化的手續，加上積極的船籍招募政策，這些金錢來源對這些國家來說也是比好收入。日本過去的船員在1974年時一度多達5萬7000人，現在則是僅約2000人，並且幾乎是船隻的核心人物。減少的原因不外乎是日本國家現代化後，人力薪資變得很高，加上1985年的《廣場協議》，日圓大幅升值後，船員也飛快地減少，現在的日本籍油輪已幾近都是外籍船員。

神戶大學大學院海事科學研究科准教授渕真輝接受《朝日新聞》訪問時就表示，根據《聯合國海洋法公約》，在日本國內下訂、製造、運航的船隻就是日本籍船隻，但如果是巴拿馬下訂，就算是在日本製造、運行的船隻，仍是巴拿馬船隻，因此是看生產國來決定。日本就有不少海洋公司前往巴拿馬或是馬紹爾群島設立分公司後，再從那邊的分公司下船隻訂單。

原油調度更亂？

伊朗經濟60％都是靠生產石油維生，而日本85％的原油都是從中東出口，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等兩國更佔日本原油輸出60％，其餘才是科威特、卡達，伊朗則是5.2％（根據石油輸出國組織資料）。雖然佔比不高，但是在1970年代的日本伊朗蜜月期，1973年曾一度輸入量高達31％。日本原先希望與伊朗打開更友誼的外交路線，讓自己的石油調度可以多給些配額給伊朗，如今卻可能因美伊局勢持續延緩。

被稱為中東動脈的荷姆茲海峽，向來就是天險之地，許多油輪路經此地都要注意海盜與其他游擊隊的攻擊。加上這次的油輪攻擊事件後，已經有許多日本公司思考路經荷姆茲海峽時提高「戰爭保險」的保費。有日本經濟產業省的高級幹部透露，最慘的劇本就是美國聯合各國封鎖荷姆茲海峽，這樣國際油價不只會高升，日本高達85％的中東石油出口都會出現危機，全球經濟秩序也會不安。

當然，封鎖荷姆茲海峽的可能性，目前來看仍是非常低。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不斷強調美國有很多選項在檢討，包含軍事行動等，但要到「戰爭」，他依舊引述川普的話表示「不希望」。

比較妙的是，日本至今仍未就攻擊事件對特定國家抗議，也沒跟美國一起一搭一唱譴責伊朗。一來是安倍晉三前腳剛走，日本不願意無證據隨意指責伊朗，壞了難得的外交成果，二來是6月底在大阪要舉辦G20高峰會，原先日方也是希望由伊朗參訪，讓美國有更多機會在G20跟中國商討北韓問題，達成某種外交利益互換。

不過北韓也很聰明，在20日與21日邀請習近平前往平壤訪問，加上最近的香港反送中事件，使得北韓核武問題放在G20給各國討論的順序又往後延。安倍晉三的伊朗訪問，沒有得到對方實質回應外，還因為日本企業油輪被攻擊意外再掀起美伊緊張，可以說吃了一次悶虧。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航