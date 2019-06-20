秋行軍蟲為何可怕？真有可能隨著「西南氣流」入侵嗎？

文：吳光宇（業餘生態工作者）

自6月8日確認台灣第一起秋行軍蟲案例後，一夕之間全島風雲變色。短短一周內，全台各地皆發現幼蟲，而成蟲也在不久後大量捕獲。短短10天內，第一階段防疫就宣告被突破，進入第二階段噴藥防治。為什麼秋行軍蟲如此可怕？到底怎麼來的？對台灣會有什麼影響？之後我們該怎麼做？網路上流傳的各種資訊是真是假？就讓這篇文章來一一替大家解惑。

秋行軍蟲原產美洲，2016年入侵非洲後沿著陸路向東擴散，三年內就席捲整個熱帶亞洲。

圖片來源：作者提供，資料來源：防檢局網頁 各位都認得秋行軍蟲擴散圖（圖片來源：作者提供，資料來源：防檢局網頁）

首先，讓我們來認識一下秋行軍蟲的樣子。

圖片來源：農委會Facebook粉絲專頁 秋行軍蟲成蟲（圖片來源：農委會Facebook粉絲專頁）

很好，一般人完全認不出來，87％的夜蛾都長得很像。

再來看看幼蟲，相信在最近鋪天蓋地的宣傳下，大家都認得這位頭殼有Y字，身上每節有四個斑點的大明星了。

圖片來源：農委會Facebook粉絲專頁 辨識秋行軍蟲（圖片來源：農委會Facebook粉絲專頁）

秋行軍蟲真的可能隨著「西南氣流」入侵嗎？

相信各位都認得牠了。再來讓我們看看秋行軍蟲到底怎麼入侵台灣的。目前農委會初步判定是藉由西南氣流從中國飛來台灣，但仍有許多人質疑蛾類的飛行能力，認為是貨物夾帶入侵，甚至早已在台灣繁衍多代。

在這個科學化的時代，凡事都要講求證據，就讓我們來看看為何判定會是隨著西南氣流入侵的呢？

飛行能力：根據聯合國農糧組織的紀錄，秋行軍蟲一天可以飛行100km，而台灣海峽最窄的地方也只有130km，加上氣流完全不成問題。 全台發現的幼蟲幾乎都是三、四齡幼蟲：會這麼一致表示是一批成蟲同時抵達產卵，若已在台灣繁衍多代，會發現各個零期的幼蟲。 全台廣泛分布而非集中特定地點：根據以往外來種入侵台灣的經驗，若是經由貨物夾帶，將會先在某地建立族群，繁衍後才往四周擴散，最明顯的例子就是入侵紅火蟻。而秋行軍蟲全台廣泛分布表示很有可能是氣流帶來，降落在全台各地。

圖片來源：防檢局108年1月入侵紅火蟻防治現況 入侵紅火蟻分布位置及擴散圖（圖片來源：防檢局108年1月入侵紅火蟻防治現況）

讓我們根據上述的第二點來推算，假設發現的幼蟲如農委會預估的為第一世代，秋行軍蟲的卵期約四天，幼蟲期有六個齡期，在夏天大約是14－20天，以6月8日發現的四齡幼蟲往回推10－14天，成蟲大約是在5月25日前後入侵台灣；若是第二世代，則大約4月25日來的。再來看看當時中層的空氣流動，是不是很有可能呢？

圖片來源：https://earth.nullschool.net/ 4月25日台灣中層氣流方向

圖片來源：https://earth.nullschool.net/ 5月25日台灣中層氣流方向（圖片來源：https://earth.nullschool.net/）

也許有人會說海上沒有食物，秋行軍蟲為何要從中國往台灣海峽移動？除了昆蟲的擴散通常沒有方向性外，也有可能是因為蛾類具有「趨光性」。夜間在岸邊受到漁船燈光吸引，隨著漁船被載往外海，僅須順著風向做短距離移動，就有可能遇上台灣的漁船燈光引導，最後成功登陸。

當然確切的傳播途徑，還要等待農委會分子鑑定的結果，確認來源地後才方便季節、時間、以及用藥防治。

同樣是夜盜蛾屬，為什麼「秋行軍蟲」那麼恐怖？

首先，蛾類的特色就是大量產卵，而且有聚產的傾向，會在一片葉背看到密密麻麻的卵，一隻秋行軍蟲的雌蟲可以產下1000至1500顆卵。蛾類幼蟲普遍為非單一食性，不像蝴蝶有特定寄主植物，但仍然會有取食偏好。秋行軍蟲目前有紀錄的植物跨越將近70科，全世界有將近350種植物都是牠會吃的，尤其以禾本科為主。

什麼植物是禾本科的呢？以台灣而言，主要作物水稻、玉米、麥、竹都是。操場常見的地毯草、山區滿山遍野的芒草，這些也都是禾本科的植物，也就是說入侵台灣的秋行軍蟲不愁找不到食物吃。

研究顯示，秋行軍蟲正在發生同域種化，目前有兩個品系（亞型），分別是水稻品系和玉米品系，兩者喜歡吃的東西不一樣，基因也有些許的差異。而台灣現階段發現的都是玉米品系，對於稻作的影響還好。但要記得玉米品系只是「比較」愛吃玉米，不代表牠不吃稻米，如同我愛吃摩斯漢堡，但仍然會吃麥當勞。

鱗翅目的幼蟲普遍在低齡期的時候進食量少，但在終齡時卻會大量進食。一隻終齡肥宅幼蟲吃的量可能是前面齡期合計的5倍以上。前面還小的時候吃少一點不容易被發現，等到終齡時進入暴食狀態，加上一個田內可能有數百到數千隻同齡幼蟲，一個晚上就可以造成大量的農業災害。當幼蟲進入五、六齡時，會啃入植物的莖桿並躲藏在裡面，更增加了噴藥撲殺的困難。

在夏天，一個世代只需要一個月就可以產下後代。台灣的冬季不夠冷，頂多讓生活史延長，無法達到消滅的目的，只有下雪能完全滅絕。夜盜蛾屬的幼蟲又習慣晝伏夜出，在沒有大量進食前很難被發現，化蛹時又會躲到土裡，非常難找。

圖片來源：防檢局網頁 秋行軍蟲生活史（圖片來源：防檢局網頁）

秋行軍蟲在台灣有天敵嗎？

聽起來真的可能很嚴重啊，那秋行軍蟲在台灣有天敵嗎？可以發展「不孕成蟲」防治嗎？聽說中國正在使用蠋蝽防治，可不可以引進呢？

秋行軍蟲在台灣當然也有天敵，沒有毒又肥滋滋的幼蟲受到眾多掠食者的喜愛，鳥類、小型囓齒目、狩獵蜂、寄生蜂等都是牠的天敵。但秋行軍蟲的優勢就是數量，天敵的捕食沒辦法超過滅絕臨界點，降低族群密度反而讓剩下的幼蟲有充足的食物，強壯地繁衍下一代。

坊間謠傳因為鳥類數量減少，才讓秋行軍蟲擴散開來，這絕對是錯誤的。鳥類數量減少的確會讓昆蟲增加，但秋行軍蟲肆虐各地最主要的原因就是「太會生了」。當掠食者吃得不夠多，僅需一個世代就可讓數量再度增加。而牠夜間行動和躲在植物莖桿內的習性，更增加了掠食者捕食的困難。

圖片來源：防檢局網頁 躲在玉米內的秋行軍蟲，農藥難以噴灑到（圖片來源：防檢局網頁）

各式農藥和蘇力菌等仍然是有效的，之前新聞報導的無藥可用，指的是並沒有「專門針對秋行軍蟲的藥物」，目前施用對鱗翅目用藥依然有效，但沒辦法做到全數滅絕。畢竟幼蟲很擅長躲藏，躲在梗內和菜心的藥噴不到，下一場雨之後農藥就沒了。且台灣一向是抗藥性病蟲害的煉蠱場，何時會失效很難說。更何況屬於禾本科的雜草非常多，代表野外荒地也可能有大量族群，這些地方都會是防疫的漏洞。

至於發展「不孕昆蟲」技術的目標害蟲，需具備一定的交配行為特質才行。因為最終目的是要讓野外族群的雌蟲完全不孕，所以在釋放數量上，必須是野外雄蟲密度的9倍以上，並持續釋放幾代後，才可能達到滅絕效果。簡單來說，就是要讓「10倍數量且交尾競爭力不輸給野生雄蟲的不孕性雄蟲」隨時在野外活動。

而培養不孕雄蟲也有許多限制，經累代飼養後，會逐漸馴化於室內的飼養條件。雄蟲習慣活動於室內之小空間，釋放於外界時往往失去正常的飛翔力，降低對野生雌蟲的尋偶力，因此失去與野生雄蟲競爭交尾的能力。台灣自1994至2008年間，曾花了3000萬在不孕症東方果實蠅上面，但經費遠遠不夠達到有效數量，最終宣告失敗。

而引進外國的天敵來進行生物防治，在防疫上是需要非常小心謹慎的。尤其這些外來的天敵並不具專一性，也就是說牠們並不只吃秋行軍蟲，而是鱗翅目的幼蟲都會受到影響。這些都是生態系底層的生物，稍有不慎可能造成更大的危害，甚至是野外生態系的崩潰。

換個更簡單的觀點，如果中國防治有效，那台灣怎麼會被入侵呢？

秋行軍蟲橫掃全世界，其他國家都是怎麼處理的？

大多數國家採用的方法都一樣——焚毀、填地壓實、大量噴藥。而這些方法只能降低損失，無法根治。畢竟秋行軍蟲有太多可以吃的食物了，不僅僅是人類的糧食作物，只要野外仍然有族群存在，農民與蟲的戰爭就永遠無法結束。

在美國，因為大多數的州冬天會下雪，使得秋行軍蟲每年必須從南方重新遷徙，配合空中以飛機大面積噴灑農藥，在美國粗放農業的條件下仍可有不錯的收成。除了噴藥防治外，知名種子公司也推廣其基改玉米，將蘇力菌的基因轉殖到玉米當中，使玉米可以自行產生特定蛋白質，破壞蟲體消化系統，成為免農藥的抗蟲害玉米。

上述的種子公司也將這些基因改造玉米推廣到非洲，但根據非洲生物多樣性中心（ACB）於2018年6月的一篇報告（BT Maize Fall Army Worm report）顯示，基因改造作物並沒有真正解決秋行軍蟲蟲害的問題，而害蟲在不少地方已經演化出抗性，導致基改特性失效。目前國際玉米及小麥研究所（CIMMYT）發現在非洲具有抗性潛力的玉米品系，正嘗試進行抗蟲品系育種改良。

根據國際應用生物科學中心（CIBA）及聯合國農糧組織（FAO）的報告，非洲各國自2016年遭到入侵以來，已經使用了化學防治、基改作物、微生物防治、生物性天敵、費洛蒙製劑、耕作防治等方式來阻止秋行軍蟲，但僅能減少糧食經濟作物的損失，無法阻止牠的擴散。

Photo Credit: 中央社 雲林水林遭秋行軍蟲入侵，防疫人員割除作物

秋行軍蟲擴散後，對台灣的農業、生態有何影響？

從發現早期使用深土掩埋、火焚，確認成蟲出現後進入第二階段，改採有計畫的噴藥措施等，可以說台灣農委會的反應速度非常快，目前已公告11種可用農藥，期望能將對經濟作物的影響降到最低。

秋行軍蟲的入侵對於台灣的有機農業將會是一大挑戰，以往的蟲害是讓作物賣相不佳，秋行軍蟲會讓作物整片消失，而蘇力菌又所費不貲，費洛蒙誘餌效用並未證實，這些都是台灣有機農業將要面對的危機。

也許我們可以控制經濟糧食作物的被危害程度，但野外族群卻難以控制。秋行軍蟲的入侵對於台灣原生蛾類、山區植被、鳥類、植食性動物必定會有影響，但這些都是未知且需要長期追蹤的。

也許秋行軍蟲會如同紅火蟻、小花蔓澤蘭、福壽螺等外來種一樣，無法在台灣根絕，但最終仍然達成了平衡。無論如何，防疫需要全民共同參與，在早期盡量減少族群，對於後續的防疫就越有利，看到懷疑的物種可以多利用農委會的App回報。讓我們一起守護台灣的玉米和稻作，除了守護住滷肉，也要守住「飯」。

參考資料

農委會防檢局網頁--秋行軍蟲專區

BT Maize Fall Army Worm report

Handbook of Vegetable Pests

Fall armyworm，frodoptera frugiperda

A Review of the Biology of the Fall Armyworm

延伸閱讀

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航