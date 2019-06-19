川普和習近平約好G20見，可能重啟停擺一個月的貿易談判

（中央社）美國總統川普當地時間18日表示，他已和中國國家主席習近平通話，將在本月28日登場的20國集團（G20）大阪峰會會晤，兩國代表也將於會前再度展開停擺好一陣子的貿易談判。

《路透社》報導，美中未歇且代價高昂的貿易戰，不僅對金融市場產生壓力，也危害全球經濟。兩國貿易談判代表5月為達成廣泛協議的談判破局後，雙方至今互動有限。

川普18日在推特（Twitter）發文表示，他和習近平在電話中同意開始籌備。他在推文寫道：「和中國國家主席習近平通話，談的非常好。我們下週在日本的G20峰會將舉行廣泛會談。雙方團隊將在我們會面前先展開會談。」

中國官媒指出，習近平同意與川普會面，並在電話中強調應透過對話來解決經貿紛爭。習近平說：「關鍵是要顧及彼此合理關切的問題。我們也希望美國公平對待中國企業。我同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。」

川習會確定舉行，避免了華府當局觸發新一輪關稅大戰的可能性。川普對與中國達成貿易協議抱持樂觀態度。他告訴記者：「我認為我們有機會。我知道中國希望達成協議，他們不喜歡這項關稅，許多公司為了避免這項關稅，正在離開中國。我與習（近平）主席的關係非常好，我們看會發生什麼事。」

美國商務部長：G20川習會不會達成最後協議

《中央社》報導，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）18日表示，美中本月稍後將在G20峰會期間繼續會談，就貿易問題進行磋商，美方希望內容將聚焦在結構性改革和執行機制。」

柯德洛接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時說：「美國希望繼續討論在智慧財產竊盜、強迫技術轉讓和市場開放及關稅等方面進行結構性改革等議題。」

柯德洛說：「一如既往，我們正在尋求可強制執行的協議，這極其重要。因此所有一般性議題都會提出來討論。」

不過根據《華爾街日報》報導，美國商務部部長威爾伯・羅斯（Wilbur Ross）則試圖降低大家的期待，他表示：「我認為G20最有可能發生的是雙方同意積極恢復談判，但在元首層級，他們不會討論要如何進行貿易協議的細節。」他認為可能會出現的是談判的新原則和哪些技術細節會繼續重談的某種程度的時程表。

習近平上任以來首度造訪北韓，向美國彰顯中國對北韓「非核化」的影響力

《聯合報》報導，這場川習會籌畫過程有些不尋常。5月中美貿易談判宣告破局後，雙方互相加課關稅，美方傳出有意安排川習見面解決爭端，但先前中方一直不願證實兩人是否會面。川普10日還告訴美國《CNBC新聞網》，若習近平不在峰會上與他會面，他將再對價值3000億美元的大陸產品加徵關稅。

《中央社》報導，但中共中央對外聯絡部在北京時間17日宣布，習近平將於20至21日對北韓進行國是訪問。

在中國人民大學任教的北韓專家成曉河表示，當前美中貿易局勢極度緊繃，習近平可能將恢復北韓非核化談判的方案在G20的川習會交給川普，當作一份「美好贈禮」。

北京清華－卡內基全球政策中心研究員趙通表示，習近平北韓行將提醒華府，中國在解決北韓擁核問題上非常有用，特別是在美國似乎難以恢復與北韓官方對話的情況下。趙通說：「如果美國想在貿易談判中公平對待中國，那麼北京就可以幫忙解決北韓擁核問題。」

《紐約時報》報導，金正恩在過去15個月曾4次造訪中國，與習進平商談。然而，66歲的習近平雖然是出訪最多的中國領導人之一，在此此前卻一直不願回訪。習近平此次造訪將是中國領導人14年來首次到訪北韓。

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核稿編輯：楊士範







