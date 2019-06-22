59歲的現役舞者古名伸：不論即興舞或過日子，人都是有選擇的

文：陳莞欣｜攝影：陳鴻文

舞蹈家古名伸看見我們來訪，顯得有些訝異，「我們以為我們改時間了！」原來她記錯採訪日期，同一時段也和助理有約。也因沒計畫要拍照，穿著特別休閒。但她沒糾結太久，「我們先聊聊好了。說不定聊的過程中，我就有拍照的靈感了。」她對生活的態度如一場即興舞蹈，不慌不亂，隨時因應當下的情境調整自己。

59歲的古名伸是台灣即興舞蹈的重要推手，也可能是年紀最大的現役舞者。她教學多年，去（2018）年才卸下台北藝術大學舞蹈系的教職。她一手創辦的「古舞團」，積極推廣「接觸即興」的舞蹈方式與觀念。2009年，她獲頒吳三連藝術獎，對台灣藝文界的貢獻深受肯定。

和古名伸同輩的舞者，有人轉做編舞，也有人不再演出，只做教學工作。很少有人像她一樣，堅持在幕前跳舞。「我跳舞，就是因為我喜歡跳。我對它的愛是最核心的。我做任何事，都是為了支撐這個核心。」她說。

人生如一場即興舞，別人怎麼出招你都能接

古名伸從小學舞，13歲起跟隨無垢舞蹈劇場的創辦人林麗珍學習。恩師的作品精準、唯美，她卻獨鍾充滿不確定性的即興舞蹈。

在台灣，很多人誤會即興舞蹈的意義，以為舞者不用準備，甚至可以擺爛。古名伸指出，即興確實不是被精雕細琢過的完美，卻是在每個當下的時空，成為最好的自己。觀眾所看到的每個動作，都是舞者過往經驗累積而來的成果。機會只有一次，舞者不僅不能鬆懈，反而要隨時做好準備。

即興舞蹈的舞台充滿變動。每一場排練、表演都是獨一無二，絕無重複。舞者要隨時打開感官，留意自己和他人的動靜，才能做出剛好的反應。古名伸形容，跳舞其實就是人生。生活中總有意想不到的事，不該發生的事偏偏就會發生。「事情已經無法改變的時候，就接受吧。你去體會，它說不定也有好處。」她說。

她舉例，採訪幾天前，她才剛從東部的部落返回台北。當初接獲任務要陪原住民小朋友唱歌、跳舞時，她本想推辭這個一點都不熟悉的工作。只是人情難拒，才勉強答應。

她起初想，自己不了解原住民文化，在部落能做些什麼？她發現，孩子們吃飽飯後坐著唱歌，聲音出不來。她想起自己過往的經驗，於是讓小朋友在操場上跑、跳、追逐，自然地表現。硬著頭皮接下的工作，最後讓她收穫滿滿。

即興舞蹈中的人我關係，也像極了現實生活中的人際道理。舞者要注意別人，也要表現自己。一起跳舞的人出招，你無法控制別人，只能選擇接或不接。看見有人逼近，自己要懂得避開，對方不會為你而停下腳步。

古名伸比喻，有些女性常抱怨先生我行我素，從不考慮另一半的需求。然而，與其強迫對方改變，不如認清現實：「你應該把重心放在自己身上。可以配合就配合，不能配合就一個人在旁邊Happy也很好。」

就像跳舞時，她偶爾會碰到「過動」、讓人難以接招的對手。這種時候，她喜歡靜靜把手放在對方身上，什麼也不做。動靜的畫面對比，反而有另類的美：可以是淡漠，可以是憐憫……「你就讓他跳，希望他最終能感受到你的安靜。」她說。不論跳即興或過日子，人都是有選擇的。

Photo Credit: 古舞團提供 接觸即興的舞作中，舞者間有大量互動，每個人須時時關注自己和周遭人事物的關係

保護自己不能只想著小心，應該想辦法變強壯

接觸即興的每個動作。都是與他人的互動。舞者經常承接彼此，相互倚靠。但每一次倒下，古名伸都清楚自己要負起完全的責任，別人沒有義務來接住她。「我敢往後倒，是相信我找來的夥伴。但如果他們不接，我也要能保護自己。」她說，

保護自己的方式，不是小心藏起脆弱的部位，而是讓自己變得強壯。人過了一個年紀，難免會受傷，舞者的身體更是。古名伸回想，50到55歲這段期間，她明顯感覺到自己變得非常脆弱。特別是腰、膝蓋，在跳舞時比以往更容易卡住。肩膀的舊傷，也讓她很早就出現五十肩症狀。

最嚴重的一次，她在舞台上表演，右手硬生生被扯落。眾目睽睽之下，她痛到尖叫，卻還是忍痛把關節喬回原本的位置。最後她用單手跳完整支舞，舞者和觀眾都不知道發生了什麼事。「他們只覺得我今天好入戲喔！還尖叫，情緒這麼飽滿。」古名伸笑說當時的慘劇。

剛開始，她只想著得更小心地對待身體，避免受傷。但2年多前，她發現對抗老化不能只靠防守，必須用更積極的方式累積身體的本錢。她開始練TRX（懸吊式阻抗訓練，可鍛鍊全身肌肉），每週至少3次，連旅行時都要把練習用的繩子帶出門。每次練習時還要吃8顆蛋白，才能增加肌肉。

「鍛鍊剛開始就是很麻煩、很ㄍㄧㄥ，你要從很滿的行程裡硬擠出時間來做。」古名伸坦言，她覺得重量訓練的內容無聊、重複，卻非常有必要。50多歲並不晚，只要有紀律，一定可以練就原本不熟悉的事。練TRX半年以後，她明顯感覺自己肌肉變得緊實、精神比以前更好，連最耗體力的出國巡演都能連撐8場。

對古名伸而言，抗老的目的不只是留住青春，還有守護自己最在意的核心價值。她所熱愛的舞蹈，是用自己的身體述說想告訴別人的訊息。「以後我一定會變成滿頭白髮的老奶奶。但我找到方式餵養自己的身體，希望跳舞能一直存在我的生命中。」

照顧好身體，你的心會獲得平靜

關於身體與心靈的關係，肢體藝術家Bonnie Bainbridge Cohen曾做過這樣的比喻，「心是風，身體是沙。如果你想知道風怎麼吹，看看沙的痕跡。」

古名伸說，跳舞的人，總習慣用身體思考。心有所想，身體絕對騙不了人。例如20年前，她正處在人生的低潮。一次獨舞演出後，立刻有人問：「她最近怎麼了？舞風怎麼變這麼黑暗？」人生的起起伏伏，肢體都如實呈現。

舞蹈家怎麼處理心的傷口？古名伸的方法是先照顧身體。低潮時，她會去做臉、按摩、喝咖啡。另外，早在大學時期，她就很喜歡上陽明山洗溫泉。她的車子上固定放著梳子、毛巾、沐浴乳等泡湯道具，以便隨時犒賞自己。

「身體很聰明，它可以理解心智無法理解的事情。有時你以為沒事，但傷害已經發生了，只是你不曉得。」古名伸說，當身體被滿足、被療癒，心所受的傷也會不可思議的復原。

她觀察，40、50歲以上的中年人，常常在社群軟體上轉傳養生資訊，能夠真正傾聽身體聲音的卻很少。有時身體已經發出了哀號，心智卻仍盲目地想鞭策它往前，直到垮下為止。「心智必須稍微謙虛點。承認自己知道的東西有限。給身體足夠的休息，心也會變得平靜。」她說。

Photo Credit: 陳鴻文攝影 古名伸說，她的人生觀、世界觀，都是從跳舞開始

即將邁入6字頭，古名伸很清楚自己的身體不可能像20歲時青春美麗。但現在的她，有能力用身體述說更繁複、更細膩的情感。面對種種不確定性，也更能從容接招。

採訪尾聲，我們本來苦惱於她穿著合身的長褲，很難放開肢體拍照。只見她帥氣的甩甩頭，一頭黑髮在風中舞動，充滿生命力。「好啦，這就已經是跳舞囉！」她一笑。生活總是充滿意外，完美並不存在。但不管接到什麼劇本，都要有能力讓它成為最好的當下。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航