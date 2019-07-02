【大人學】記帳是追求更好的生活？我倒認為，記帳是對人生想像力的妨礙

文：張國洋

註：這篇只是寫個人經歷，不涉及對大家的人生建議。也因為內容非常不符合普遍社會認知的價值觀，建議你最好滿18歲，唔……最好滿25歲，再來看這一篇比較好喔。

還記得，在我剛出來工作的第一年時，因為第一次搬離了父母，再加上自己賺錢自己花，經濟獨立，日子過得非常愜意。

只是呢，等到第一年後，我回頭一總結，發現自己一整年來根本沒存下多少錢。甚至有些時候到了月底，存摺中留下的比上個月還來得少──這顯然表示，我當月的薪資，根本不足以應付那個月吃喝玩樂的花費。

當時，我也看一些理財入門書，開始對自己毫無章法的人生感到緊張。更巧的是，那時候流行的電視節目是《黃金傳說 ：日本達人省錢大作戰》之類的節目，所以在常常看日本人什麼「一萬日元過一個月」的刻苦故事下，我這容易受影響的性格，常跟自己講說：「Joe啊，你這樣下去可不行啊！接下來你也該學人家，好好過著省錢的日子！」。

我其實是那種「下定決心，就會堅定執行」的人，也因為之前過得太爽，產生的鐘擺效應太極端，所以整個省錢計畫執行的超級徹底。但我得說，這卻是一段我覺得「瘋狂到有點偏執」的人生體驗。

當時，為了追求極致，省錢該做的事情我都做了。比方說，我會尋找各種省錢的過活方法，或是認真比較CP值之類。當時還辦了兩張信用卡，各有不同的結帳日，然後根據結帳日決定要刷哪張卡。完全是把各種省錢技巧都拿來認真嘗試的一個時代。除了沒有自己種菜，或是去山裡打獵釣魚外，大部分書本或電視上看到的省錢招式，我幾乎都一一嘗試過。

也因為當時是上班族，薪水固定、開支其實也就那些。房租沒辦法省，可以省的不外乎就是餐費、交通費、電話費、電費以及娛樂費用之類。想省錢，當然就是要想辦法吃得便宜、減少交通支出、盡量不出去玩、少講電話、不開冷氣等。

午晚餐常去那種50元加飯加滷汁免錢的自助餐打發；交通費也省，就用量販店買的雜牌腳踏車解決，每天騎車上下班。至於假日的樂趣，就是尋找超市的特價品，然後騎腳踏車去排隊採買。或者找個麥當勞，帶本書、吹冷氣坐一個下午。甚至在下班後，衝去家樂福買一袋39元的即期麵包，可別小看這一袋，足足有6個麵包，可以撐過好多個早晨。

更重要的，為了掌握每日金錢流向，我也遵照理財雜誌的建議：每天記帳，確實掌握花費。事實上，這非常有效，甚至超過我預期的有效。因為當你每天記帳，不出兩個禮拜就會有明確的Baseline，知道維持生活的基本花費該是多少。然後，你每天就會想把花費控制到這個金額附近。如果還能省更多，那就超開心。甚至當時每天都在絞盡腦汁地想，到底要怎麼才能再把明天的生活費壓得更低？

現在回想起來，省錢是種令人讓人上癮的行為，「記帳」則讓這上癮效果更明確。

怎麼說呢？因為這兩者的結合，會讓「成就感」的回饋到每一天。舉例而言，當你的早餐平均花費是50元，卻發現家樂福的即期麵包，可以讓一餐降至7元，這個成就感可真是巨大。

而且，省錢有某種艱苦的氛圍，所以，你會在過程中會覺得自己犧牲絕大。有壯烈犧牲、有刻苦的氛圍、覺得自己做了對的事情、而且又會獲取了明確的結果回饋，這些要素都是習慣養成的關鍵。所以只要你一開始執行正確，嘗試極端省錢的人，很容易把這建立成習慣。甚至日後這習慣還很難戒除。

事後回顧，這整個經歷最可怕的地方是，過程其實並不辛苦。因為這些行為本來就挺符合小時候的家訓。我兒時的規矩就是不可以浪費：出門不要買飲料、自己該準備水壺；可以繞幾步路去大賣場，就別去便利商店；可以搭大眾運輸系統的別坐計程車；可以走路到達的範圍不要搭車；隨手要關燈關水；不要浪費食物。也因此我特別能走路、每次搭計程車或送洗衣服，就會產生罪惡感，也是因為從小一路這樣走來。嚴格說起來，這規矩肯定不是我家獨有，應該是很台灣、很普遍的家庭矩範。

總之，我這樣認真省錢了兩年，甚至非常滿意這些刻苦的日子，因為儲蓄加上投資，有了還挺令人滿意的回報，於是也就安排了自己第一次的日本旅行。

那場旅行當然也是CP值考量，做了不少功課，選了一個價位不高的旅行團。

旅行團本身其實不錯，行程雖然是很觀光客的景點，但畢竟當時是第一次去，也都覺得很新鮮。吃得稱不上精緻，但那個年紀也真不懂。最少也都有吃飽，也就沒什麼好抱怨了。加上也沒有逼你買東西的購物行程，整體還行。唯一讓我傷腦筋的，是其中有一天是迪士尼的「自由活動」。也就是導遊把我們丟在裡面，然後說晚上幾點集合的那種。既然是自由活動，當然旅行團也就不供餐，團員就自由放生。

我到了迪士尼，發現東西爆貴，而且貴到令人髮指。不僅是瓶裝水要價台幣100多元（在外面大概約折台幣40多元），一頓很普通的漢堡加薯條的套餐，大概要個1500日圓（折合台幣400多元）。這些價錢不僅高得令人乍舌，我心裡還一陣盤算：「這些外面才多少錢？如果回到台灣買，更是只需要不到一半的價格就可以買到。」然後就跟自己說：「現在就別吃吧，等一下到了外面就能吃個飽！」

我連礦泉水和漢堡都覺得貴了，更別說想買什麼帽子衣服等紀念品。一整天在那裡靠著意志力排隊，倒也順利玩了6、7種設施。甚至還堅持到拍完煙火，最後才又累又倦地回旅館。

這樣的人，我們都不陌生，因為你我身邊一定有這樣的朋友和長輩。回頭來看，我得跟大家講：當生活過度節省，其實是一種對人生成功的妨礙。因為存錢固然重要，節儉亦是美德，可是呢，過度的節儉就不是了。因為過度節儉的問題，在於這可能會讓你的人生缺乏體驗。

有人看到這邊可能會心想：「體驗？體驗能吃嘛？迪士尼少坐個設施、不吃漢堡人會死嗎？」

是，缺乏體驗確實不會死。可是缺乏體驗，卻會大幅限制我們在人生層面的想像力，封閉了與他人產生連結的能力。尤其，更糟糕的，是會讓人缺乏對成功的渴望以及積極性。

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先講想像力。

如果我們知道的美食，只有黑白切跟滷肉飯，最高級的牛排也只是在夜市吃的。當哪一天想約會時，就不會知道該帶別人去哪裡吃飯。更慘的是，當人家主動找了個高級店，我們很可能會根深柢固覺得「貴的食物一定都是騙錢的」。別人好不容易說服自己去嘗試一次，到了那邊眼裡看的是「不過就是炒飯嘛，我自己也會炒」、「不過就是豬肉嘛，成本很低哪可以賣這麼貴」。然後從頭到尾、在心裡的小劇場嘟囔個沒完。最後，不僅讓對方心情欠佳，自己也感覺吃虧上當。更別談昂貴的衣服、包包、餐廳，以及更好的服務了。

在一個缺乏體驗與想像力的人心裡，對價格通常都會有種毫無道理的對抗：「為何蜜月這麼貴」、「坐月子中心這麼貴沒道理」、「醫院自費一定是被占便宜了」，積極計算CP值，別人要你多花錢的，就一定是想騙自己。

如果只是自己一個人過活，有如此信念無所謂，可是，若想要跟另一個人一起「享受生活」，沒有想像力，就容易讓自己缺乏生活情趣 ：不懂吃、不懂穿、不懂娛樂、沒有生活、不知道什麼好玩、更不理解服務的價值。

甚至，當我們被省錢的快感制約久了，很容易讓周圍的人跟自己一起這麼過。你肯定看過有女生抱怨老公認為坐月子浪費錢，或是太小氣的故事。這其實都是「過度省錢到上癮」的狀況。

我不會說這些人省錢不對，因為心情上我完全理解：當我每天的記帳金額很固定，卻要因為「別人的事情」造成花費爆表時，那種累積多年的紀錄被中斷的心情，是委屈和難受的，是一種「我無法達成目標」的絕望感。每當獨自一人時，這種心痛，會讓人極度節省的堅持下去；但當要跟別人一起過活時，這心態卻變得扭曲了。畢竟一開始的省錢動機，是想讓家人過上好日子的吧？可是當每日心理回饋機制太過密集之後，就會讓人忘記初衷，只為了滿足「記帳的上癮」而努力。

某天我想通這概念後，就把「記帳」給放下了。因為每天的記帳回饋實在太短期了，也讓人容易讓人只把目光放在「每天省了多少錢下來」（我現在只有每個月會做一次資產變化的整理）。

回顧你我周圍，真有很多人是省錢上癮的，尤其很多長輩。而這上癮習慣卻讓他們過得辛苦。因為每次花錢，真是心如刀割。親人知道他們在意錢，為了體貼，不想讓他為難，最後家裡總是避不談錢。他們最後或許留下很多錢，也真的讓家人繼承了一大筆錢，但卻沒有真正過好這一生。

活著的時候，這也不敢花、那也不願意用。好不容易去了旅行，也像當年的我一樣，覺得貴、不敢吃、不敢喝、沒留下太多記憶的東西。親人待在身邊，唯一對他的記憶就是這也不准、那也不許。一輩子過去了，家人對他們唯一的記憶就是擔心受怕，而非一起享樂、一起旅行、一起開心，這沒有真正讓錢發揮作用。

我自己繞了這麼一圈到現在，我真心體悟到：人生在世，真正跟親人的快樂相處──無論是旅行的體驗、一起吃了什麼美食、在他們最需要用錢的時候（如坐月子）能挺身而出，這才是最有價值的花費。省錢應該是要讓自己在這樣的時刻，能夠拿出資金，這才是有意義的努力。

另外，我也想從功利面來講一下。談談想像力匱乏對於成功的傷害。

如果你是一個將來想創業的人。對人生多些體驗，這真是創業者很重要的能力。因為一個體驗匱乏的人，對市場唯一的理解就是便宜的東西、唯一心心念念、汲汲營營的，就是CP值。這樣的人出來創業，常會用殺低價格來搶市場。

我看過很多年輕創業者，在思考上過於分裂：想做高端市場、師法賈伯斯；但因為不知道什麼是高端市場，最後就是CP值路線──模仿別人，功能加更多，但價格壓更低的商品。

這一來，是無法真正打動你想打動的族群，二來CP值市場其實非常難經營、非常需要高端技術能力或是營運能力的商業模式。此外，當你缺乏體驗，當你不理解高端服務、不理解有錢人在意什麼、不理解什麼是好東西，你其實也永遠做不出真正的好東西。

想像力的限制，會是你人生的天花板

當你一心省錢，你也扼殺了自己的創造力以及積極性。省錢可怕的地方，在於省錢本身帶來的立即成就感，就會讓很多人覺得自己已對人生盡力了，就不會更積極地想努力創造什麼。

像我們這種從小家訓就是要省錢的人，省錢其實已經是DNA印到骨子裡頭去了。後來的我，努力的想用新習慣來覆蓋。但10年過去了，還是在每次花錢時，浮現輕微的罪惡感。這個罪惡感，也未必是壞事，因為花錢所帶來的罪惡感，會讓我覺得後續似乎該做些什麼事情來彌補。於是這罪惡感，就會轉化成「積極督促」自己「要想辦法開源」。

事實上，想開源的動機，才是真正能拓展資產的起點。尤其經營公司後我更發現，與其花時間去做些省錢的小動作，多努力開源帶來的幫助才更有用。甚至很多時候，省錢思維反而是效率的殺手，並會讓公司經營產生麻煩的大陷阱（紙重複使用、插頭拔來拔去、一套設備到處搬來搬去、不願意投資場地設備、讓人多工等）。但若能把省錢的動機轉成督促自己努力開源，這反而才能帶來更高速的成長。

最後，我要強調，省錢不是壞事，但千萬不能把省錢當成人生最重要的課題，尤其請務必小心省錢的「上癮效應」。你若薪水不高，價值觀裡只有省錢：努力省吃儉用、每天記帳就心滿意足、認為自己很努力；可是不買書、不學習、不保護時間、又不幫自己與周圍的人累積記憶。最後，你只是犧牲了周圍的每個人，成就你每天小小的成就感而已。等時間長了，雖然存了錢，卻空虛貧乏的只剩下錢。

無論在哪個年紀，你都該避開上癮陷阱，讓自己更積極地開源，都比節流來得有效率。而這部分的努力，往往才會在接下來的人生中，帶來更有價值的回報。

總結

開源所需要的投資（讀書、體驗、學習、創業、累積資歷、人脈投資等），往往不是短期能看到的。但當你眼睛只看著短期的支出，你就會對未來的投資保守以對（減少人脈維持的費用、減少上課的費用、減少學技能的費用、減少累積家人快樂記憶的費用）。可是一旦你的人生投資都停滯了，長期的成就當然也就不可能浮現了。

這篇純粹只是自己對於當時那段人生的回顧，所以沒有什麼真正執行建議性質的東西。但若想看更系統化建議的，之前有篇溫和版，裡面有許多執行建議，歡迎點選服用。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航