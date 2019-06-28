厭世姬《厭世女兒》：為什麼爸爸不能為我活下去？

文：厭世姬

為什麼不能為我活下去？

爸爸常常以捉弄我為樂。

我國中那時，手機剛開始流行，我從表姐手中接收了一支舊手機，學著用數字鍵盤打字傳簡訊。用的是預付卡，一封簡訊三塊錢還限定字數，所以總要絞盡腦汁簡化詞句，以便用最經濟的方式傳出去。

有一天，我收到一封簡訊，打開一看，「你的手機已被鎖定，即將爆炸」，我瞬間嚇出一身冷汗，再往下讀——「趕快把手機丟到馬桶！by爸爸」老爸這個臭阿伯！

更小的時候，有一回爸爸開車載我去吃飯。「你知道有道菜叫三吱鼠嗎？」爸爸問，「先用蜂蜜餵飽剛出生的小老鼠，再把牠們放在盤子上。吃的時候就用筷子夾，這時老鼠會吱吱叫，這是第一吱。接著蘸醬，老鼠會叫第二吱。最後放到嘴裡咬下去，老鼠會第三吱，所以叫三吱鼠。我們現在就去吃三吱鼠！」我才不要吃老鼠！我大聲抗議。爸爸這麼疼我，怎麼會帶我去吃那麼恐怖的東西？我不相信。但爸爸露出一個神秘的微笑，忽然間我不再那麼確定了。我分辨不出爸爸的真話與假話，發現真的不了解他。

媽媽過世之後，我和爸爸二十幾年來首次兩個人過生活。那是很陌生的感覺，我們都有點手足無措。我們不知道一個喪偶的中年男人，應該怎麼跟成年的女兒相處。應該一起吃飯嗎？在家裡吃還是出去吃？誰要做飯，誰要洗衣服呢？兩人共處一室時要聊天嗎？聊些什麼呢？

不過，我們慢慢發展出新的生活模式。每天到了傍晚，我和爸爸會互傳簡訊相約吃飯，吃完飯有時還會去看電影，就像在約會。我們在台北到處吃，網路上查到哪家店有名就去吃。我們去過七條通的肥前屋、內江街阿財虱目魚，吃完南機場阿男麻油雞，再吃永康街芋頭大王。

爸爸總盡力在吃的方面滿足我，花錢不手軟。而他也坦白，依他當下的能力也只能做到這樣，如果我想出國念書，得自己想辦法籌學費。

爸爸的經濟狀況沒有好轉，且常常不去上班。但爸爸的事我無法管太多，也相信他總有辦法解決。

有一天放學，走到家前面的巷子裡，看見前方有個老頭騎著腳踏車。我竟一時沒認出那是爸爸。他頭髮花白，穿著白色汗衫、卡其短褲，吃力地踩著踏板，車子手把上掛著一個塑膠袋，顯然是小吃店外帶的湯麵。爸爸什麼時候變得這麼老了，好像隨時都會死掉。我這樣想著，一路哭回家，但進了家門，面對爸爸，什麼話也沒說。

爸爸媽媽從來不忌諱死亡，如果他們需要一起坐飛機出國，一定會跟我說明一些可能的狀況。保險費多少，保險箱鑰匙在哪裡等等，總是交代得清清楚楚。

所以，當時爸爸說他即將去北京出差，接著同樣吩咐一些事，我一點也不為意。但回想起來，發現他講得很細，包含一筆未來可能會賺錢的投資，如果賺了錢，每個親戚的小孩要各分多少，還要我一一記下來。

我也記得自己有點想敷衍了事，於是爸爸微微動怒了：「這麼簡單的事情你都做不到嗎？」爸爸很少對我發脾氣，我只好拿紙筆把數字抄下來。

到了爸爸預計出發的那天，我一早醒來，喉嚨感覺痛，體溫也有點高。起床拉開窗簾一看，外面正狂風暴雨。我到廚房倒水喝，一面盤算著今天要不要請假。爸爸從房間出來看到我，有點驚訝。

「你怎麼沒去上學？」

「我好像感冒了。你怎麼沒去出差？」

「那個沒關係，我改時間了，隨時都可以去。」爸爸講得含糊，我沒聽出意思。

「機票可以說改就改的嗎？你這次怎麼沒印電子機票給我？」我一邊碎念一邊回房間睡覺。

不知昏睡了多久，忽然被門鈴吵醒。打開門，看到爸爸渾身濕淋淋，拎著一隻全雞站在門外。「你感冒了，我煮鍋雞湯給你。」雞湯裡還放了當歸、枸杞、紅棗、山藥。那陣子我老是胃痛，爸爸還說吃山藥可以治胃痛。

我一邊喝湯一邊仍不放心地問：「你的機票可以改嗎？真的沒問題嗎？」爸爸一直說可以，我也就信了。

病了兩天，爸爸都在家裡陪我，說機票又延期了。第三天，我上學去了，晚上回到家，發現家裡烏漆墨黑，心想爸爸終於出發去北京了吧。就在開燈的那刻，我聞到濃濃的燒焦味。是鍋子燒焦了嗎？我一面嘀咕著「死老爸」一面走進廚房。爸爸煮的雞湯好端端的在爐上。

沒有東西燒焦怎麼會有焦味？眼前忽然浮現爸爸顫巍巍騎腳踏車的樣子，我似乎已經知道了，只是還不想接受。

爸爸騙我。根本沒有北京出差，自然也沒有機票需要更改，全都只是為了跟我交代後事。這個局不知道布了多久，為了讓我放下戒心，他花了多少力氣？他從什麼時候開始騙我的？他興致盎然地聽我講學校的趣事、講我對未來的規劃，這些都是假的嗎？他每天笑嘻嘻的樣子也是假的嗎？他從什麼時候想尋死？為什麼我都不知道。

我最後打開浴室的門。爸爸躺在浴缸裡，像睡著一樣。白汗衫、卡其短褲，和那天騎腳踏車的穿著一模一樣，只是脖子上多戴了一個紅色護身符，襯著白汗衫，像血。我放聲尖叫。

你啊，你怎麼這樣對我？你做這種事，算什麼父親？你怎麼能丟下我？我怒火中燒，走到廚房端起那鍋雞湯，直想往地上摔，但想到萬一摔破了還得自己打掃。隨即我又恨起自己的理性，恨自己的頭腦這麼清楚。我坐在地上痛哭。

不知道哭了多久，我才爬起來打電話報案。那是我生平第一次撥打一一九，報案中心的先生聽我說完事由，問我有沒有替爸爸做CPR。我說，不用了，太晚了。報案中心說，那派員警過去做筆錄。我說好。

掛掉電話，我再次坐在地上，又氣又恨又傷心又害怕，完全不知道接下來該怎麼辦。

警察來了，因為是非自然死亡，所以當天屍體還不能動，得等檢察官相驗。我好崩潰，可是更崩潰的是我還得一一通知親人。每講一次就得重新經歷一次痛苦，但這件事除了我之外，也沒有任何人可以代勞。越洋電話那頭，叔叔一聲一聲重複著「噢不、噢不」，我聽得心都碎了。叔叔當天就訂了機票回台灣，見到他時，他那憔悴的模樣，簡直快讓我認不出來了。

叔叔怕我在台灣想不開，後事一辦完，就帶我一起去美國。我就這樣在他們家住了兩個多月。

叔叔在麻州郊區的大洋房，距離最近的便利商店走路也要一個小時。正值學期中，白天，兩個堂弟上學，叔叔嬸嬸也去上班，房子裡空蕩蕩的，只有我和叔叔家的黃金獵犬，加上每天被啄木鳥啄壁的聲音吵醒，拉開窗簾窗外是整片森林，我彷彿和世界切斷了聯繫。

我一向愛狗，但那段時期每看到那隻狗一副悠哉的樣子，我就火大。狗什麼煩惱都沒有，狗都過得比我好！我恨恨地想。

為了打發時間，我開始重讀金庸小說。看《碧血劍》，對溫青青產生強烈的認同感。我和青青一樣身世悲慘，我也要耍脾氣耍任性難相處。也因為這樣的想法，可把當時的男友折騰死了。我一直對他感到很抱歉，但二十幾歲的年紀，畢竟沒有人知道該怎麼面對這種遭遇吧。

金庸小說很快看完了，我接著迷上電視的美食頻道。那時候我的作息大概是每天十一、二點起床，烤兩片吐司，塗上厚厚的巧克力醬當午餐，一邊看電視。美食頻道的節目大都以半小時為單位，每集都有個主持人教做一道菜，一天看下來，我大概可以學做七、八道菜。下午餓了，就吃冰淇淋。美國的牛奶又香又濃，冰淇淋特別好吃。我喜歡巧克力碎片口味的冰淇淋，在嘴裡把巧克力慢慢咬碎，和著融化的冰淇淋吃下去，格外滿足。

偶爾外出散步，剛入秋，麻州的樹葉轉黃了。生長在亞熱帶，從沒看過整片金黃的樹林，自然驚嘆不已。叔叔家門前有一棵日本楓，紅色楓葉宛如在燃燒。叔叔送我一台iPod，讓我可以聽有聲書，我一邊聽一邊在樹林裡散步，沈浸在故事以及周遭的美景中。那是少數完全忘卻傷心的時刻。但每到了夜晚，一躺上床，眼淚還是停不下來。

有幾次我夢到爸爸，我在夢裡跟他說：「你這樣做，媽媽會很生氣，你知道嗎？」爸爸都笑笑不回話。

為什麼爸爸不能為我活著？我覺得難堪。原來我對爸爸來說，並沒有想像得重要。

事情至今已差不多過去十年，一直以來，很多人都說我堅強，看不出來曾遭遇巨大變故。

我不是堅強，我只是學會了接受事實。

書籍介紹

本文摘錄自《厭世女兒》，大塊文化出版

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作者：厭世姬

媽媽死了，我會難過嗎？

爸爸為什麼不能為我活下去？

我在家庭的廢墟撿拾自己。

二〇一六年，因一則挺同「別人結婚，干你屁事」圖文，臉書專頁「厭世動物園」瞬間爆紅，至今累積十九萬多個粉絲，版主厭世姬耍廢的風格，成了年輕族群宣洩情緒的出口，新生代圖文作家的明日之星，加上過去大學聯考且以全國前百名高分進入台大，儼然人生的勝利組無誤。但這些看似一帆風順的外在底下，卻鮮少人知道，才不過十年前，厭世姬驟然面對重大的家變，父母相隔半年相繼離世，舉目無親，曾獨自一人睡在父母的套房中，靠保險金生活；而更早之前，不明白母親罹患憂鬱症的她，從小更生活在情緒化、過度期待的「母愛」底下，自我厭棄的成長。厭世女兒，可不是一日造成的。



媽媽，那些我在五歲、六歲、十歲、十五歲、十七歲時流著淚睡去的夜晚，那些嘶吼與冷戰，那些毒打、逼迫我學習的時刻，可不會輕易成了過眼雲煙。



當傳統世代紛紛跳出來大聲說出「我不喜歡媽媽」，新世代的孩子為何還依然「一切都是我的錯」？母親這個位置，不需領執照，小孩出生也未附說明書，母愛、親子關係都並非天生，一味歌頌、推崇其神聖性，只會讓人窒息。愛，需要學習，無論孩子，無論母親。精神學家說，身為女兒，「否定母親」也是一種自我傷害，對臨終的母親說：「不管你以前做了什麼，我都原諒你了，你安心的走吧。」面具下的厭世姬，是否仍帶著悲傷，還是懂得了的表情？

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航