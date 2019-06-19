寵物生病得吃人的藥，食藥署擬推雙軌制：獸醫、藥師都可以開藥

（中央社）食藥署18日邀專家討論寵物用人藥議題，會中達成3個共識，將確認動物用人藥法源依據、重新審視寵物可用的597項藥品，並盼農委會思考人類用藥核發動物用藥許可證可行性。

根據民國2015年修正的《動物保護法》第4條規定，當治療動物疾病的藥物不足時，可使用政府公告開放的人類用藥。按目前規定，獸醫師可直接向藥廠購買藥品，用來醫治受傷或生病的毛小孩。

根據食品藥物署統計，目前寵物可使用的人用藥物有597項藥品和製劑，若以藥品許可證張數估算約有5000多張，已占整體張數的1/3。

為弭平長久以來毛小孩用人藥爭端，食藥署擬定雙軌制，獸醫可自行開藥，也可釋出處方箋由藥師開藥，今天邀集專家開會討論。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長吳明美昨日下午受訪時表示，藥師公會代表在會議中非常理性溝通了2.5小時，有誠意想解決問題，保障毛小孩用藥權利。

吳明美說，會中達成3點共識，包含藥師們希望動物用人藥的法源依據應該更明確，動保法雖有相關規定，但藥事法並沒有規定，會請法務部協助解釋，釐清法律競合問題。

其次，藥師公會也指出，農委會現行公告的597項藥物中，可能需要再釐清與檢討。因全面盤點發現，有些藥品重複、有些早已沒有生產，或有些已有動物用藥許可證。

吳明美也說，獸醫師使用人藥已有一段時間，且認為人藥品質好、有效且價錢合理。食藥署已多次向農委會建議，可考慮讓這些人用藥物的藥廠申請動物用藥許可證，或可解決爭議。

為什麼動物要用人類的藥？

《NOWnews》報導，哈囉彼得動物醫院獸醫師陳重威表示，目前伴侶動物的治療上，有7成左右是使用人用藥。原因是動物用藥的市場太小，沒有藥廠生產足夠的動物用藥，且國內的動物用藥多是針對「經濟動物」（如豬隻牛隻）所研發生產，用在小型伴侶動物身上劑量實在難以估算，因此不得不使用人用藥。《ETtoday》報導，中華民國藥師公會全國聯合會（藥師公會全聯會）也曾表示，寵物用藥礙於種類較少，確實可能需要以人用藥品來治療。

中華民國獸醫內科醫學會理事長翁浚岳投書《窩窩》表示，全世界的藥廠在研發任何人用藥物時，都必須先經過動物實驗才可能上市。目前包括歐盟、美國及日本等，都可以允許在動物身上使用人用藥物。

為了一條「用藥辦法」，藥師槓上獸醫

由於《動物保護法》第4條關於寵物用人用藥品的法條，一直沒有詳細規定，直到2018年4月，農委會防檢局終於預告了《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》草案（下文簡稱《辦法》），但去年11月，藥師公會全聯會前往監察院陳情，今年6月4日，藥師公會全聯會又召開記者會，兩次大動作都是為了批評農委會預告的《辦法》，認為農委會授權獸醫師可向藥商購買人用藥品，將帶來不良影響。

《農傳媒》報導，6月5日，農委會、衛福部、藥師公會代表及獸醫團體代表展開協商，但藥師公會全聯會到場後，不到10分鐘就馬上離席，引起出席與會的獸醫團體忿怒，又讓寵物用人藥的爭議再度引起關注。

藥師公會：藥師才知道藥品的知識、副作用

但為何藥師公會要反對獸醫師直接向藥商購買人用藥品？

《聯合報》報導，藥師公會全聯會秘書長曾中龍在6月4日的記者會表示，《藥事法》50條規定藥商販售人用藥品的對象，不包含獸醫醫院，因此農委會訂定的《辦法》，授權獸醫師可向藥商購買人用藥品，牴觸法律位階更高的《藥事法》。藥師才是法定的人用藥品管理者，獸醫師不會比藥師更了解人用藥品。

藥師公會與藥劑生公會倡議農委會防檢局應調整《辦法》，改要求獸醫師釋出寵物醫療處方箋，而藥局藥師可依法供應人用藥品。

《ETtoday》6月10日報導，曾中龍說，會內許多藥師帶自己的寵物就醫時，往往只被告知如何服藥，而非詳細藥品知識、副作用等，若將來透過藥師的把關，或許可以減少毛小孩誤服藥物而發生意外的機率。

而5 日在協商會議中之所以全員離席，也全因「被吃豆腐」，原本期許會議程序應是討論後得出結論，但當天一到場，卻馬上被告知「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」不撤除，藥師公會會員才憤而離席。

獸醫師公會：去年就講好，今年又反悔，獸醫才知道怎麼幫動物開藥

《ETtoday》6月10日報導，哈囉彼得動物醫院陳重威院長則認為，「人的許多藥物因為動物的代謝機制不同，常使人常見成藥使用在動物造成肝衰竭或中毒，」因此獸醫處方箋交給藥師是相當危險的事，但若要藥師學習動物方面的用藥知識，又可能使藥師負擔大增。況且，受醫師若釋出處方箋，未來可能會導致飼主都到藥局直接購買寵物用藥。

《台灣動物新聞網》6月8日報導，獸醫師公會全聯會也表示，獸醫師一直以來都冒著違法的風險購買人用藥來治療犬貓等伴侶動物，直到2012年前，因為動物用藥出現偽藥，讓藥商再也不敢賣人用藥物給動物醫院，才讓這個超過40年的問題浮上檯面。

農委會防檢局動物防疫組獸醫行政科科長蔡政達接受《關鍵評論網》訪問表示，由於寵物還是有使用人用藥品的需求，當時部分立委在「社會福利及衛生環境委員會」臨時提案，要求農委會跟衛福部協商解決，農委會防檢局最後以「正面表列」的方式，開放大約600項人用藥品，給獸醫院使用。但這600項藥品清單，只有立法院決議的位階，只是過渡方法，仍然需要為《動保法》第4條訂定詳細規則。

《台灣動物新聞網》報導，獸醫師全聯會6月8日表示，要解決這個難題，最簡單的方式就是修改《藥事法》第50條，將動物診療機構列為納入販售對象一併管理，但這個方法遭到藥師全聯會拒絕，因此防檢局與衛福部才協調制定《辦法》，沒想到2018年已經談定的辦法，卻在2019年初遭到藥師全聯會反悔。

而食藥署目前擬採雙軌制，讓獸醫可自行開藥，也可釋出處方箋由藥師開藥，18日會中達成3個共識，將確認動物用人藥的法源依據，看如何解決《動保法》與《藥事法》的競合問題，另外也將重新審視目前開放寵物使用597項藥品，並將考慮讓人用藥物的藥廠申請動物用藥許可證。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範



