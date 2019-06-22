詹惟淳，一位具有「物理魂」的咖啡大賽冠軍

文：林珮霖

Photo Credit：物理雙月刊

身為一位物理咖＋咖啡控，這位咖啡店老闆──詹惟淳，被問到自己為什麼這麼強，第一次參加比賽就上手、拿下台灣區冠軍、還能出國比賽，她說應該要感謝腦海中深植的「物理魂」。

採訪當天，雲林天氣超好，物理雙月刊團隊想要改變一下影片拍攝的風格，於是情商男主角──原域咖啡老闆詹惟淳一個人孤零零坐在雲科大校園裡「挑咖啡豆」，營造電影場景般的人流感。本來擔心烈日曝曬，加上學生像看到怪叔叔的奇異目光，會讓老闆很害羞，沒想到惟淳這位最佳男主角，拍得興致頗高，開心的說，終於知道原來電影十秒鐘，自己得坐上好幾十分鐘。

Photo Credit：物理雙月刊

因為設計畫面，還不只開場人流感，還有像是節目人物出場，要上特效字幕介紹主人公，嗯......各位觀眾，這一段「我是詹惟淳，歡迎來雲林喝咖啡」因為語調要開心、揮手時機要準確、頓點要恰到好處等等，悲情的NG了超多次。

其實，這段拍攝花絮，只能說，人前一分鐘，背後下苦功。所以就來看看，為什麼物理雙月刊，這次要選擇採訪詹惟淳呢？就來看看，這位物理咖，背後的十年功，有多紮實。

整個咖啡廳都是我的實驗室

我們玩物理，其實就是在探討自然界的現象，很多物理學家，以前發現很多定理和定律，都是在解釋自然界的現象，咖啡也是一樣。



──詹惟淳

既然要拿出看家本領，就來看看這間香噴噴實驗室，到底是怎麼顯露出真本事。

下面這張幾乎是等同實驗室的記錄表，是惟淳當杯測師時，靠著自己的味嗅覺，希望能準確形容出每一杯咖啡、每一種豆子、每一次沖泡下，會呈現出什麼樣不同的風味......密密麻麻的紀錄，有的寫下似乎有「草味」或是「莓果味」，能不能感受出「地域性風味」？酸質幾分？建議烘培時間要增添或遞減？真的非常適合從實驗室出身的物理人。

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看著門外漢如我，老闆繼續解釋。物理咖到底可以怎麼玩咖啡？就是不要以為「煮一杯咖啡很簡單，就是粉壓一下，然後去扣上機台，按個按鍵就出來」。因為，越簡單的步驟，中間能夠控制的部分就越困難。

物理要結合咖啡之前，其實有一個是，要結合我們的味嗅覺，你要先知道你要想的味道是什麼？然後才有辦法針對調整，如果今天我的味道跑掉了，能找出是什麼原因？到底要調整水壓？水溫？還是水粉比？這些都可能是影響一杯咖啡成敗的變因。



──詹惟淳

突然隱約感受到，剛剛喝下的那杯咖啡，似乎濃縮了一位物理玩咖的十年內功。

惟淳講的興致正高：「為什麼說我的咖啡廳就是我的實驗室？你不覺得，我每個煮咖啡的步驟，可能就是環繞著調整參數嗎？譬如說我們開始在萃取，剛剛這個填壓，填壓的力道會不會有影響？其實應該會有我覺得。填壓的平不平整會不會有影響？我覺得應該也會有，所以環環相扣，調整一個參數，另一項參數可能也會變動，但怎麼去證明它，其實我們每一杯，就像是做一個實驗。」

物理人也可以很浪漫

坊間這麼多咖啡高手，為什麼維淳能拿下義大利咖啡品鑑學會舉辦的咖啡大賽的台灣區冠軍？

答案很簡單，為了愛。

其實維淳念完東海大學應用物理，爸爸說雲林沒什麼出路，希望他去北部工作，於是一畢業就和同學選擇差不多的路，去光電產業上班，還因為表現不錯，外派到越南。只是夜半人靜時，他總是想『這是我要走的路嗎？如果不是，我還能走什麼路呢？』

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於是乎，為了不讓詹老爹有反對的時間，5年前的某一天，在臉書放話後，父子倆還是透過臉書傳遞這個人生大抉擇。詹爸爸根本沒有反對的時間，詹維淳就回台灣，從零開始了他的咖啡路。

也因為從穩定生活貿然跳入不確定的未來，另一半的壓力可想而知。可能也是因為覺得虧欠，所以當老婆說：「好想要去義大利唷」，這句話，就成了他咖啡比賽初體驗的超強動力。因為只要是台灣區冠軍，就有免費義大利來回機票。

有了明確的目標，維淳的實驗室運作得更起勁，還特別去買比賽專用磨豆機，因為台灣沒有代理，乾脆從美國代購。所以浪漫之處，並不是沒錢去義大利而要靠比賽賺機票，而是願意為了深愛的另一半努力的那股傻勁，再加上深信自己，骨子裡擁有物理的深厚根基，即便起步比別人晚，最後送入評審口中哪股醇香，只會比別人更有優勢。

不過令人傻眼的是，台灣區冠軍和義大利來回機票到手了，但教書的太太卻因為放不下寶貝學生們，最後無法愛相隨，也扼腕沒看到老公拿下世界四強。

隱藏菜單：防彈咖啡

店內的帥哥店員，也是附近女學生們欣賞的焦點，站在外帶窗口前，就像是張雅緻的明信片。拍攝的這一天，老闆交給他的任務，就是女客人很愛的拉花，和最近生酮飲食很夯的防彈咖啡。

就看著台柱熟練地打著奶泡，拉出一顆心；接著示範冰的和熱的防彈咖啡，到底為什麼要加椰子油？他一臉認真的解釋，椰子油的味道，非常特別，而且有一股乖乖餅乾那種味道，如果是喝冰咖啡，混入椰子油會有一層很漂亮的油脂，清爽又滑順；如果是熱得更能完美融合，更能突顯椰子油的香氣。其實認真的男人，真的很帥。

Photo Credit：物理雙月刊

創業開咖啡店？請三思

問這位冠軍物理咖，想給學弟妹什麼建議，開咖啡店是條好路嗎？維淳頓時收起他的招牌笑容，悠悠地吐出這段話：「真的要創業，要先有這個認知~所有的責任你都得自己扛，只有扛得下來，才有辦法繼續。」

真的很中肯，因為回溯他的職場生涯，其實是相對順遂，他笑著說，自己「幫」老闆虧了超多錢，雖然上班族都會覺得，自己遇到的壓力很大，但他回過頭想想，創業遇到的壓力只會更大，因為在公司上班，坦白說有什麼樣的問題，都是老闆最後可以幫你扛下來。

所以他建議物理系的學弟妹或是新鮮人，如果真的想創業，不妨先去上班、學點能力，因為可以看得更多，學到很多解決問題的方式，還能觀察老闆怎麼解決問題。一間公司怎麼經營？各個部門要怎麼連結？這對以後想要開店創業，都會受益無窮。

Photo Credit：物理雙月刊

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簡單來說，別小看這家可當文青聖地或網美熱愛的咖啡店，光是要裝潢設計，就花了200萬。維淳站起來打量著自己的店面，指了又指：「這裡本來是一家影印店，上面是輕鋼架，吧台這邊是只有一面大玻璃牆，旁邊就是騎樓，當時因為蠻討厭輕鋼架，直接先拆了，拆完又發現，上面還蠻高，就設計成小閣樓。又因為考量學生區，不能像台北一杯咖啡賣上100多，要能外帶又要便宜，就把咖啡店往外推，原本的入口全部打掉，所以地基水泥要重新灌，再砌起來才變成現在的外帶吧。」

好吧，我不知道大家的想法，但光聽到200萬、要打東改西，我是不會挑戰開咖啡店的。但我強烈建議如果你是物理系，你不想走一條普通看得到盡頭的路，不妨去原域咖啡，聽聽這位物理咖＋咖啡控，怎麼用自己的軟硬實力，走出這條香香大道。

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航