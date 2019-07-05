《營養關鍵32問》：黃殼蛋跟白殼蛋，哪一種比較營養？

文：蔡正亮

沈媽：上次在逛農會市集時，我看到一家標榜「正港放山土雞蛋」攤販，老闆說他賣的是貨真價實放山土雞下的蛋，讓雞隻到處跑，放任在山林野間，跟一般在農舍飼養的雞隻絕對不一樣。他還說他賣的蛋，蛋殼呈現黃色是含較高的葉黃素，吃了可以顧眼睛。當時聽老闆這麼說，實在吸引人，於是我就買十幾個，雖然每顆蛋比一般白蛋要貴個3、4塊，但我認為值得。



蔡營養師：沈媽，妳這純粹是買心安的。

Q：蔡營養師，究竟黃殼蛋跟白殼蛋，哪一種比較營養呢？

其實，兩者營養價值差不多，沒有誰比誰好的問題。首先，蛋殼顏色與雞隻的飼養環境無關，而是與雞隻的品種有關。所以什麼「放山土雞只產黃殼蛋，一般飼料雞只產白蛋」，是錯誤的觀念。

台灣最大比例的「產蛋雞」，高達8成都是白色羽毛的來亨雞。這是最普遍的品種。來亨雞在下蛋時，分泌於蛋殼的血紅素成分較少，故蛋殼呈現白色。就跟母雞的羽毛顏色是一樣的。相對地，只產「黃殼蛋」是褐色羽毛雞。但比例較低，雞隻的數量約只佔2成。

Q：所以，黃殼蛋之所以呈現黃色，並不是因為有比較高的葉黃素？老闆是騙我的？

也不能這麼說，葉黃素是屬於「類胡蘿蔔素」家族的一員，廣泛存在深綠色蔬菜中，動物性食品通常缺乏，但蛋黃是個例外，不論是白蛋或黃蛋，蛋黃都可提供豐富的葉黃素，這些成分都與視力的健康維持有關。所以，也不能說老闆騙人，只是，葉黃素存在蛋黃內，從蛋殼表面是看不出來的。

Q：所謂一分錢，一分貨。如果黃殼蛋跟白殼蛋營養價值差不多，那為什麼市面上，黃蛋都比白蛋來得貴呢？

說穿了，主要還是物以稀為貴的道理。根據農委會的資料，目前在台灣，白色羽毛的來亨雞（只下白殼蛋）約佔8成，另外，來亨雞平均體型較小，產蛋率高，食用飼料也相對較少，因此對蛋農來說，成本較低，相對價格也較低。而褐色羽毛雞佔2成，平均體型較大，通常食用飼料量也比較高，想當然爾，蛋價就相對較高。

本次搜查結論

透過營養成分比較，黃殼蛋、白殼蛋的營養價值差不多。 蛋殼顏色與營養價值無關，只與家禽類的品種有關。老一輩的傳統觀念裡，黃殼蛋是土雞蛋，白蛋是飼料雞蛋，或者黃殼蛋的營養價值高過白殼蛋，以上都是錯誤的迷思。

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書籍介紹

《營養關鍵32問：破解飲食迷思與不實傳言，蔡營養師的健康生活Q&A，教你這樣吃最健康》，遠流出版

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作者：蔡正亮

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今日的科學，明日的謊言。在網路流通的時代，人們可以更快速地得到資訊，但卻不一定是「正確」的知識，好像A說得對，B也有道理。於是生活中營養迷思百百種，飲食謠言更是滿天飛，未經證實的報導與渲染，若是再加上「國外研究」保證，難免造成民眾困惑與恐慌，或是一窩蜂的跟進，讓人無所適從。

結合時事議題及新舊謠言，為讀者提供實用的營養科學資訊。本書透過蔡營養師的專業背景與觀點，有助於關注食安與營養的讀者，破除以訛傳訛的營養迷思與不實傳言，建立正確的食品與醫藥知識。除了做好日常保健之外，也讓自己和關心的人變得更好更健康。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航