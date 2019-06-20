漢光35號演習操演：加強火力版國軍「反登陸」觀察報告

文：兵器戰術圖解編輯部

當西方元首齊聚法國紀念「諾曼第登陸」75周年前夕，國軍則在「漢光35號」年度演習中，以強大火力展示了一場實彈「反登陸」操演。

「登陸」與「反登陸」原本互為矛盾，但對於台灣這樣的海島而言則都很重要，因為現在雖然已經沒有人還想「反攻大陸」，但國軍依舊編組了具備兩棲作戰能力的海軍陸戰隊兩個旅（第66與99旅）。他們除了負責外島烏坵的駐守之外，一旦本島與其他外島發生緊急狀況或遭到敵軍登陸，他們就可能要搭上海軍的運輸艦艇，從海上繞越到敵軍的側後方實施一次登陸（稱為「逆登陸」），藉以和陸地上的友軍以夾擊方式去消滅登陸的敵人。

因此，國軍每年都要進行「登陸」與「反登陸」的演習，但並不是全島每個地方都需要演練。因為根據軍事上的考量，各港口都一定有重兵層層把守，所以「登陸」應該以奇襲方式，選擇人煙較稀少的灘岸進行。而以現有兩棲載具而言，大多數能順利搶灘的都仍是像電影《搶救雷恩大兵》那樣的沙灘，否則若遇到岩岸，兩棲艦艇可能還沒靠岸就會發生擱淺而進退不得，等到被岸上守軍發現可就要倒大楣！

整個台灣早在二次世界大戰期間，就已經被美日兩國調查得清清楚楚，適於登陸的地點都被標註成「紅色沙灘」（例如宜蘭利澤簡、屏東加祿堂……），尼米茲上將原本已選定要從屏東登陸，但麥克阿瑟將軍則為了自己早先從菲律賓敗退的顏面問題，堅持登陸菲律賓與琉球而跳過了台灣（這就是所謂「跳島戰術」）。也因此，當1949年國軍來到台灣，該在哪裡準備對解放軍「反登陸」，其實早就有範本，因為地理形勢不會輕易改變。

Photo Credit: Reuters/達志影像

殲敵於水際

為了避免讓敵軍長驅直入，除了岸邊要佈署防衛火力以讓他們寸步難行之外，最上上策則是要當他們還在船上時就加以攻擊，因為那時登陸部隊沒有還手能力而最為脆弱，這就是所謂「殲敵於水際」戰術思想。

而國軍目前究竟能從海岸向外多遠開始攻擊敵軍？從演習中所得到的答案是40公里。因為預計在這個距離時，共軍的船團會停止下來，好讓所搭載的兩棲車輛下水，自行向岸邊浮渡（這整套動作稱為「泛水」），當它們一旦化整為零散開，可能就會從原本幾十個目標（母船）突然擴散為數百個小目標！要收拾它們就會非常困難，因此守軍就必須先下手為強。

至於何時是最理想的攻擊時機，就要靠空軍的RF-16偵察機沿途監視，除了可以導引速度較慢的海軍的艦隻趕往攔截地點，也可以幫速度快但很耗油的空軍戰鬥機拿捏起飛時間，一旦發現敵軍「泛水」，就趕緊圍而攻之。

空軍的IDF與F-16戰機這次都掛帶Mk.82 500磅炸彈實施水名投彈，其實這在現代戰爭中已是很危險的動作，因為敵方船團一定配備有艦對空飛彈，所以攻擊機若要略過其上空才能投彈，即使發射熱焰彈去誤導追熱彈頭，但仍然有極高風險！這時最安全的攻擊方式，就是使用空攻艦飛彈。

以往空軍只有駐防花蓮的第5聯隊F-16A/B戰機具備導控「魚叉」攻艦飛彈的能力，不過從這次高速公路戰備道試降操演中，則發現嘉義第4聯隊經過性能提升的F-16V型戰機，也特意掛出該型飛彈以顯示它們也易具備遠距離攻船的能力。

而進口的飛彈當然很貴，所以中山科學研究院雖然曾將國產「雄風二型」攻船飛彈也改成空射型，以作為國產經過好戰機的對海武器，但即使所有IDF都已經經過「翔展計畫」的性能提升，但仍從未見過這兩者的組合展示。

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有鑑於上述敵軍「泛水」的可能距離，國軍在陸地上除了海軍海鋒大隊的「雄風二型」陸射型可以加入打擊以外，陸軍的「雷霆2000」火箭車則是較經濟的版本，它研發之初就開發出Mk.45、MK.30、Mk.15等3種火箭（數字就代表各自的射程），但至今始終沒有公開展示過射程最遠的Mk.45實彈射擊，這應該是因為其彈體龐大，每一輛發射車的裝彈量遠低於其他兩型，在發射時的聲光效果也沒法持續太久，技術不好的記者可能會搶拍不及，所以軍方都選擇大家愛看的來展示。

又由於人類眼睛對海上物體的辨識距離大約只有15公里，所以從海平面到40公里這段距離所發生的交戰細節，大家必須要發揮想像力，軍方不會有太具體的畫面呈現。而從距海岸10公里以內的海面目標，軍方才會很仔細地演練給您看。

陸軍的M109（口徑155公厘）與M110（口徑203公厘）兩款自走砲都具備20～30公里的射程，但這次漢光演習中它們只打6000公尺外的目標，好讓現場來賓與記者都能看到海上炸起的水柱。此外，晴空之上還不時冒出火光，原來整個演習是模擬敵軍在拂曉前展開攻勢，所以這時還必須由120公厘的迫砲發射照明彈，以幫助砲兵觀測官進行目視觀察以修正彈著。

等到敵軍推進到離岸4000公尺時，這時陸航的AH-1W攻擊直升機出現在岸邊，從300呎高度發射「地獄火」飛彈，飛行18秒後命中目標。AH-1W「超級眼鏡蛇」原本就是美國陸戰隊的制式裝備，所以十餘年前就已經在漢光演習中穿梭於海岸線，而沒有傳出過水土不服的症狀。而值得注意的則是AH-64E「阿帕契」攻擊組今年首次出現在海岸，它們原本是美國陸軍的機種，在設計製造上都比較少考慮海洋環境對機體的影響，所以在來台服役後已發生過零件生鏽的問題。它們究竟適不適合深入海上作戰還有待評估。

旋翼機的反應速度由於不如定翼機來得快，所以它們在完成任務後所實施的戰術脫離（迴避敵方飛彈反擊）動作—向陸地大坡度轉彎返回，會讓觀眾感覺拋射出的熱焰彈似乎較密集，但其實它們還要花很長的時間才能真正脫離危險區域。

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等到殘餘登陸敵軍繼續向海岸接近之際，國軍將開始以各地調集來的增援部隊實施步、戰、砲協同方式，對敵軍實施灘岸火殲。當敵軍距岸2公里時，守軍火管中心會先派出FGM-148「標槍」飛彈小組進入陣地，這款反戰車飛彈發射後會先向上爬高，然後再俯衝而下，如此可避開戰甲車裝甲最厚的正前方，而攻擊其最薄的上層。

國軍規定履帶車輛的平常時速為32公里，急行軍時也不會超過40公里，因此CM11、M60A3這些主力戰車都需要一段時間才能自行或由拖板車運抵海岸，這次漢光演習中它們特別展示了在進入海岸陣地前，就對1.2公里外的海上目標展開行進間射擊。

今年軍方還安排了兩輛由軍備局生產製造中心及中科院共同研發的CM34 30公厘鍊砲八輪甲車出場，以其精準的美造ATK鍊砲對海上相距1000公尺的目標實施射擊（其有效射程其實是兩倍距離）。這款步兵戰車從去年開始量產，原本準備打造284輛，而現在憲兵又增購了26輛，將於今年下半年開始陸續服役。

至於在此之前已經服役的CM33雲豹甲車所配備的40公厘榴彈機槍，則只能對600公尺外的目標進行打擊。但須要注意的是，CM33與CM34都是輪型甲車，它們在公路上可以輕易飆到上百公里的時速，所以將是擔任快速打擊的救火隊，而為了填補戰車姍姍來遲的火力空檔，步兵將要在輪型甲車的底盤上裝設105公厘的戰車砲，但因砲塔沉重，必須從目前雲豹450匹馬力的引擎提升到至少750匹以上，目前圈內人均稱這款未來概念車為「黑熊」（與雲豹都是台灣特有野生動物）。

除了以上機動化的打擊火力以外，這次軍方特別介紹了配備M107A1重型狙擊槍的狙擊小組，他們不像以往躲在暗處放冷槍，而是也推進到海岸第一線，負責對海上接近到800-1000公尺以內的兩棲浮渡車輛實施射擊，每一小組由觀測手自行測風、測距後射擊，藉由12.7公厘口徑的大型子彈，去貫穿上述車輛通常都不太厚的裝甲板，進而破壞其內部機件使之故障。

以上，就是今年加強火力版的國軍「反登陸」觀察報告。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航