《國家安全法》三讀：涉共諜案最高罰1億，退將必須繳回退休俸

（中央社）立法院會今（19）日三讀修正通過《國家安全法》（國安法）部分條文，軍公教涉共諜行為，喪失月退俸請領權利，已支領的也要追繳；因國安威脅已從實體延伸到網路，三讀條文明定，國安維護及於網際空間。

立法院臨時會今天舉行院會，三讀修正通過《國家安全法》部分條文。現行法2-1條規定，人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構刺探、蒐集、交付或傳遞公務上應秘密的文書、圖畫、消息、物品，或發展組織。

三讀通過條文中增訂，人民不得為香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、贊助、主持、操縱、指揮或發展組織；也增訂不得刺探、收集、交付或傳遞公務上應秘密的「電磁紀錄」。

罰則部份，現行法5-1條明訂，不論是刺探、收集、交付、傳遞國家機密或是發展組織等行為樣態，都處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣100萬元以下罰金，但民進黨團指出，發展組織對國安影響較深遠，危害及嚴重性比刺探、收集、交付或傳遞還重，因此提案將法定刑階級化。

三讀通過條文明定，意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區發展組織者，處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金；為大陸地區以外發展組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；其參加的組織之所有財產，應予沒收。

條文明定，洩漏、交付、傳遞秘密文書等，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；刺探或收集秘密者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

三讀條文也增訂，軍公教人員在現職或或退休（職、伍）後，若犯內亂、外患罪經判刑確定，或《陸海空軍刑法》違反效忠國家職責罪章、犯《國家機密保護法》、《國家情報工作法》中有關刺探、收集、交付或傳遞國家機密等罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，喪失其請領退休（職、伍）給與之權利，已支領者，應以實行犯罪時開始追繳。

另外，因網路全國快速普及化，駭客、恐怖分子或敵對勢力惡意對網路破壞、入侵、攻擊，引發公務機密遭竊、攻擊關鍵資訊基礎設施等，已成為國安的重要課題。三讀條文明定，國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間。

《新頭殼》報導，另外，今天在朝野協商時，時代力量黨團也提出修正動議，要求針對媒體傳播足以危害國家安全訊息的行為開罰，但國家通訊傳播委員會（NCC）認為，主管機關沒有權責判斷是否足以危害國安，陸委會副主委邱垂正也指出，應先處理過去共諜案輕判情形相關條文；朝野最後表決通過，請陸委會、NCC及國安會等相關單位以附帶決議方式處理，應就《兩岸關係條例》、「廣電三法」及相關法律之修正、制定，盡速於下會期進行立法審議程序。

法條 修法前 修法後 2-1條 人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構刺探、蒐集、交付或傳遞公務上應秘密的文書、圖畫、消息、物品，或發展組織。 人民不得為香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、贊助、主持、操縱、指揮或發展組織；不得刺探、收集、交付或傳遞公務上應秘密的「電磁紀錄」。 5-1條 5年以下有期徒刑或拘役

得併科100萬元以下罰金

為大陸地區發展組織 7年以上有期徒刑

得併科5000萬元～1億元罰金 為大陸地區以外發展組織 3年～10年有期徒刑

得併科3000萬元以下罰金 洩漏、交付、傳遞秘密文書 1年～7年有期徒刑

得併科1000萬元以下罰金 刺探或收集秘密 6個月～5年有期徒刑

得併科300萬元以下罰金 5-2條 （新增條文，原本沒有） 軍公教人員在現職或或退休（職、伍）後，若犯內亂、外患罪經判刑確定，或陸海空軍刑法違反效忠國家職責罪章、犯國家機密保護法、國家情報工作法中有關刺探、收集、交付或傳遞國家機密等罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，喪失其請領退休（職、伍）給與之權利，已支領者，應以實行犯罪時開始追繳。 2-2條 （新增條文，原本沒有） 國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間。

《自由時報》報導，過去，無論是號稱「史上最大共諜」的鎮小江案、首宗「中生共諜」的周泓旭案，都因為這些「共諜」於還沒發展到符合《刑法》「外患罪」的標準，共諜組織就已落網，而《國安法》5-1條第1項的「發展組織罪」，法定本刑只有5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，過去一直被認為罰則不夠嚴格。

（江小鎮案）江小鎮：以《國安法》「發展組織罪」判刑4年，原籍香港，2018年7月刑滿後，驅逐出境。

（江小鎮案）許乃權：以《國安法》「發展組織罪」判刑2年10個月，2017年9月出獄。為前陸軍馬祖防衛指揮部退役少將，每月有至少7萬5000元的退休俸。

（中生共諜案）周泓旭：以《國安法》「發展組織罪」判刑1年2個月，目前仍在服刑。

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核稿編輯：楊士範



