《終極慢活》：年齡歧視是錯誤推論，每個人碰上不熟悉的科技都會有學習曲線

文：卡爾．歐諾黑（Carl Honoré）

職場上，年紀大的人碰上科技產品就沒轍的刻板印象，正在過時。Dropbox針對四千多名資訊科技專家所做的調查，發現情況剛好相反：五十五歲以上的人士在接觸科技時，壓力比年輕同仁小。北卡羅萊納州立大學（North Carolina State University）的研究人員證實，程式設計師的知識與技術會隨時間成長—五十多歲的人擁有的軟體平台知識，通常不輸（或勝過）二十歲的小夥子。法國盧昂商學院（Rouen Business School）教授尚．普拉隆（Jean Pralong），找到四百位二十多歲至六十多歲教育背景 相似的人士，分析他們的工作表現，竟然發現年長員工掌握新科技的速度和年輕人一樣快。

以羅恩．艾爾（Ron Ayers）為例，他在設計轟炸機與飛彈多年之後，將空氣動力學的知識運用於打造飛速車。二○○六年，他的發明創下柴油機的路上速度紀錄，時速達到三百五十英里。現在他設計的車，地面時速達到了一千英里，預計二○一九年可推出。到時艾爾將是八十七歲。人們問艾爾是如何持續追上所有的科學新知與機械知識，他的回答很簡單：「我和科技一起與時俱進。」

前文提過的保險員瓊斯也一樣。六十九歲的她，和數位原住民沒兩樣，在臉書上十分活躍，日常生活中一碰到問題就立刻查Google。她的iPhone下載了大量app，自動提醒她最喜歡的運動（大學美式足球）的賽事分數。瓊斯在Craigslist上買辦公桌，擺在她亞利桑那州的公寓裡，充當雙螢幕工作站。此外，她喜歡和打game的孫子聊科技。瓊斯表示：「我對遊戲一竅不通，但我懂的東西足以和孫子聊電腦，你知道，聊我們喜歡什麼、不喜歡什麼。」

顧問這一行競爭激烈，瓊斯為了找到工作，不得不跟上保險產業的最新科技。我詢問她的近況時，她正要去學一個叫「Epic」的新型複雜管理系統。瓊斯表示：「那真是很強的一套軟體，好先進，但我學起來不是問題。公司那位負責科技的先生會告訴你，我算是好學生，學習速度比有些年輕同事還快。」

瓊斯的優勢是長年和科技打交道。她二十多歲時，前夫在家裡擺放了大量的科技產品，包括第一代的蘋果麥金塔電腦。此外，她從事銷售與零售業多年，接觸過一波又一波的科技浪潮。前文提過，如果年齡大了之後必須學習相近領域的新技術，人腦一樣表現優秀。然而，萬一我們和瓊斯不同，一生和科技不是那麼有緣，那麼上了年紀時碰到新科技會發生什麼事？是不是註定無法上手？

當然沒那回事。

著名報人雅利安娜．哈芬登（Arianna Huffington）在五十歲出頭時，第一次希望藉由網路，傳播新聞與民意。當時哈芬登是作家，對科技所知有限，但她並未因此放棄。該學的，她就去學。自己不足的地方，就聘請科技人才幫忙。哈芬登最後在二○○五年，也就是五十五歲時，成立了《哈芬登郵報》（Huffington Post），如今是全球最成功的新聞評論部落格。

好吧，各位看到這裡可能會覺得，五十歲出頭學科技還不算晚，畢竟賈伯斯研發iPhone時的年齡，和哈芬登成立全球級部落格的年齡一樣。如果再老一點呢？

我為了找出答案，造訪了紐約西城的「長青星球」（Senior Planet）。長青星球首創 「獨一無二的社區中心，率先藉由科技的力量，改善熟齡生活」，提供線上資訊與諮詢服務，從健康、約會、旅遊到時尚，無所不包。此外，長青星球也提供電腦課程給完全沒基礎的初學者。一天晚上，我跑去參觀課程，映入眼簾的是蓋帝圖庫很少會收錄的景象：十幾名六十二歲至八十三歲的人士，正在用iMac架設網站。整間教室鬧烘烘的，不時有人發出噓聲，要大家小聲點，但一點用也沒有：班上同學的情緒過於高漲。學員A摩拳擦掌，準備架設不必去美術館也能欣賞畫作的網站；學員B想在網路上販售珠寶；學員C想成立報導非洲農業的新聞網站。我身旁那台iMac的使用者是一名八十歲的女性，她等不及要用網路拓展自己的教練事業。她告訴我：「我這個年紀的人，打算以最理想的方式，把才能貢獻給這個世界，所以我得學會外頭的科技。再說了，學新東西很好玩—感覺好像又回到學校！」

除了我以外，在場唯一六十歲以下的人是老師陳今（Kin Chan，譯音）。陳老師今年二十六歲，穿著紅T恤，上頭印著長青星球的口號「怎麼老，由我決定」（Ageing with Attitude）。老師把每一樣東西都講解得很清楚，沒有一絲年輕人的不耐煩，但這堂課一開始就不是很順利。有的學員連最基本的東西都弄不清楚。光是要找到「開始」鍵，就已經手忙腳亂。還有人在滑鼠只需要點一下的時候，硬是點了兩下。老師要大家登入線上平台的帳號時，有一個人發現自己的帳號被鎖住。陳老師不由得提高音量：「請把你們的密碼，寫在你們的本子上！」

但是過沒多久，每個人都進入情況了。我因此想到，或許今晚剛上課時的一團混亂，不是因為學員上了年紀，而是因為他們不熟悉電腦這種科技。前不久，我看到一個電視節目找來一群青少年，讓他們使用昔日的科技。那些年輕人一頭霧水。有的不曉得如何用唱盤播放音樂，他們拿起唱針，左看右看，好像那是什麼奇花異草的莖。請他們以手動方式調整收音機頻道時，有的人嚇到臉色發白。那個節目的氣氛輕鬆幽默，旁白說：「看到數位原住民被類比科技弄得手足無措，可真是有趣。」沒人因此擔憂整個青少年世代的認知能力出了問題。然而，如果有一個超過五十歲的人弄不懂某種科技產品，就會因為年齡被鄙視。我們會不耐煩地發出「嘖」的一聲，交換心知肚明的眼神，覺得年紀大的人真沒用。

年齡歧視是錯誤的推論。事實上，每個人碰上不熟悉的科技時，都會有一段學習曲線。你學習曲線攀升的快慢，態度與資質的影響力超過年齡。那一點除了是學習研究得出的結論，也是陳老師在長青星球教了兩年書觀察到的結論。他表示：「學習新科技時，年齡只是數字而已。你的人格特質與聰明程度、你對電腦有多少興趣，這些事影響學習成果的程度，遠超過你幾歲。」

還記得前文提過的日本搞笑自拍皇后西本喜美子嗎？她七十二歲時，才第一次拿起相機。另一位日本女性若宮正子從銀行退休後，六十多歲開始使用電腦，接著又靠著線上教學，自學寫軟體程式。若宮正子因為找不到給老年人玩的手機遊戲，便自己設計一個。她依據日本的女兒節傳統，設計出以慢速播放並介紹「雛壇」（Hinadan，擺放女兒節娃娃的台子）的遊戲，蘋果因此邀請八十二歲的她參加開發者年會。若宮正子今日四處推廣在熟齡學習科技的重要性，跑遍全球接受採訪與演講。她在個人網站上傳她遊走各地的vlog，還教大家用Excel創作藝術。

這個世界的科技日新月異。我看到若宮正子這樣的人士，再加上親自跑去長青星球上課，我對自己的老年生活樂觀起來。陳老師也有相同的感受：「我學到很重要的一課：不管相較於這個世界，你在某方面有多『落後』，只要你去嘗試，總有一天會跟上。這個心得給了我很大的信心。」

如果要真心相信這個心得，還是需要一些時間。即便是在長青星球（那個每張海報、每封電郵、每本宣傳冊都強調擁抱老年的地方），當學員學東西的速度不如想像中快的時候，有時仍會怪罪自己上了年紀。陳老師為了破除大家把事情推給年齡的心態，他會舉一位學員的例子。那位學員九十二歲，患有帕金森氏症，但在他的電腦基礎班與進階班成績都很優異，陳老師表示：「我不敢相信她學到那麼多東西！」

科技能在老年帶給我們翅膀，讓我們超越老化的身體，參與這個世界。貞可直到生命的最後階段，仍在使用臉書與YouTube，在阿拉伯世界累積了一群追隨者。在倫敦的安養院「南丁格爾之家」（Nightingale House），九十三歲的約翰．李奇（John Rich）用iPad瀏覽新聞網站，跟上全球時事。此外，他在網路上旅遊至遙遠的他方，用Google Earth造訪柏林的史得可立茲（Steglitz）街區，也是他小時候長大的地方。李奇還造訪了英格蘭的索美塞特郡（Somerset），那是另一個他曾定居多年的地方。他最近最想參觀塞席爾（Seychelles）、加勒比海，以及美國各地的高爾夫球場。李奇表示：「Google Earth太不可思議了。我坐在這、在自己的椅子上，就能旅行到世界各地。」

伊妲．懷特（Ida White）則是盡一己之力協助他人。懷特生於紐約，成年後大都定居於美屬維京群島（US Virgin Islands，位於加勒比海波多黎各東部），擔任老師、諮商輔導員、電台節目主持人、政治活動家。懷特如今八十多歲，住在佛羅里達的奧蘭多（Orlando），但仍舊透過社群媒體，和第二家鄉保持聯絡。她在臉書上提供建議給近七百位朋友，其中許多人是她教過的學生，大家叫她「老師」或「懷特老師」。二○一七年，颶風重創維京群島，懷特運用自身的災害管理經驗，傳授災後重建的竅門。懷特表示：「年齡不是臉書上人們第一件會注意到的事，那是很大的解放。我不必擔心自己幾歲，可以做自己。」

線上世界畢竟稱不上「年齡不是距離」的烏托邦。網路上的年齡歧視，就跟性別歧視、恐同、種族歧視一樣，隨處可見。前文提到的波蘭藝術家卜蘭放在臉書和YouTube上的東西，有時會引來謾罵老人的評論。許多年長的遊戲玩家仍然會隱藏真實年齡，以免招來辱罵老人的酸民。柯芮當初會選擇透露真實身分，單純是因為她愈來愈常與粉絲聊天。柯芮表示：「我想讓人們認識我，因為我想認識他們。如果你根本不認識那些人，在網路上聊天其實沒什麼意義—純粹是浪費時間。」柯芮說得很有道理。在網路上實驗不同身分其實很有趣，可以帶來解放，但如果你永遠都得假裝年輕，那就不一樣了。網路空間若要超越所有的界限，人人都必須感到受歡迎才行。

我和柯芮聊完天之後，碰巧找到一個協助我們順利老去的科技：你可以在智慧型手機上模擬老年的自己，或是在虛擬實境裡，和栩栩如生的老年版自己交個朋友。這種事聽起來是沒什麼的小樂趣，但研究顯示，這麼做可以縮減「現在的自己」與「未來的自己」之間的「基本情緒疏離」（fundamental emotional disconnect）—讓你有動力替晚年做更理想的規畫，多運動、少拖延，甚至可以增強做人處事的道德感。

我問柯芮是否有興趣和虛擬版的未來的自己，多相處一點時間，她大笑：「我都這把年紀了，我想我已經是未來的自己。」柯芮說：「我對自己現在的樣子感到開心，也感到滿足。我喜歡現在的我。」每當我聽到有人這樣說，我的精神總會振奮起來，不論對方是年輕人或長者都一樣。不過，聽見長我三十歲的柯芮說出這樣的話，再度讓我想起，自從蓋茨黑德的曲棍球錦標賽之後，我心中一直默默疑惑的一件事：柯芮能活得快樂，是否是熟齡帶來的好處？或者該反過來講，她擊敗了年齡？

相關書摘 ▶《終極慢活》：我們的祖先一定會困惑，為什麼老少同住還需要成立計畫

書籍介紹

本文摘錄自《終極慢活：現在是當老人最好的時代》，大塊文化出版

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作者：卡爾．歐諾黑（Carl Honoré）

譯者：許恬寧

本書談老年，但絕非「長者限定」！

（縱容年齡歧視，等於否定未來的自己）

為何人人都想「優雅地老去」？因為懼老、厭老。

其實，變老不是通往悲傷星球的單程票──

白髮不一定要染黑；皺紋是微笑曾經出現的地方。

老人可以在床上活蹦亂跳，在臥房裡重獲勇氣，

更可以不畏世人眼光，上夜店跳舞，在街頭塗鴉，活出自己的樣子。

大膽變老，不只需要勇氣，更需要改變「老年」的定義。

卡爾．歐諾黑（Carl Honoré）先前以引發全球響應的《慢活》（In Praise of Slow）一書，點出時代精神。此次再度介紹「長壽革命」這個席捲各地的運動，鼓勵大家一起揚棄過時觀點。

我們變老的方式正在發生革命。老，的確是生命無可避免的環節，從現在起的一年後，所有人都會多一歲，這件事無從改變，但我們的確可以改變自身變老的方式。銀髮世界正在出現新面貌，每一個人都能以更大膽的方式，用活力與喜悅改寫人生下半場。

現在是拋開偏見的時候。在人生中的每一個階段，哪個年齡才（可）能做哪些事的界限愈來愈模糊。換句話說，我們必須重新設想該如何面對中高齡的生活，打破原本的社會結構，活出大膽精采的黃金歲月。第一步是拋開從前的人生模式。誰說一定只有小孩和年輕人才能讀書，人生中段只能永無止境地工作，成家立業，最後抓緊殘留的暮年遊山玩水。在打破年齡成見的世界，這樣的區隔將會消失，改成終身學習，少一點工作，多一點給家人與休閒的時間，在人生中段就能回饋社群；即便多添幾歲，一直到最後，仍舊可以活躍地參與這個世界。

本書作者歐諾黑走遍全球，與帶來啟發的人士對談。他的採訪對象在公私生活中，都不甩社會上對於老年的成見。從文化、醫學、科技等領域的發展來看，我們所有人早已擁有全新的可能性。本書翻轉社會對於教育、醫療、工作、時尚、第二春、政策的成見。只要對我們共同迎接的未來感興趣，千萬不能錯過這本引人深思的喜悅之作。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航