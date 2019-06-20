沒有民主法治不僅會沒飯吃，甚至一不小心連吃飯的命都丟了

雖然少年時期我就會在半夜偷偷ㄎㄧㄤ我老爹的車鑰匙，把車偷開出門在家附近閒晃、早就算是會開車了。但最近我終於去上駕訓班，有牌畢竟還是好些，起碼不會被開無照駕駛的罰單。

在駕訓班，我的教練是位有年紀的男性長者，應該是屬於爺爺那一輩的。他的身形、樣貌、連說話的聲音都很像我外公；矮矮的、有點駝背，走路慢慢的。所以我打從一開始，見到他第一眼，便覺得非常有親切感。

不像有些人遇到的教練會比較喜歡女生，對男生就沒耐心隨便教；或者大吼大叫，一臉不爽。我的教練是個講話慢條斯理、溫和又有耐心的人。在他的教導之下，我學習得很輕鬆愉快，沒什麼壓力負擔。

在一個星期的相處過後，教練在今天打開了話匣子。他一開始問我是不是大學剛畢業。幹，身為一個在國中就有同學開地下賭盤、賭我是不是先去當完兵才回來補讀國中、現在又已年過三十的操老臉來說，這還真是人生第一次有人猜我的年紀是比實際年紀還要小的。

教練開始談論有關於去佛堂跟吃有機食品諸如此類的修身養性的話題，我也陪著他聊，一邊聊一邊反覆練開全套路考程序。關於陪長輩（阿公阿嬤級）閒聊喇低賽這種事情，我還蠻有自信的。接下來聊到家庭背景跟人生經歷，我就把我的家庭背景跟一路以來的超爛工作運跟他說，然後教練就開始講他自己的故事了。

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他說他今年71歲了，我算了一下，1948年出生。教練的父親是中山大學畢業的，「廣州的中山大學」。聽到這邊，我腦袋的警示燈就響起了：教練是出生於中國，在嬰兒時期就被父母帶著一起隨著「中國」國民黨「敗退」來台的，俗稱的「外省」第一代。不管是在台灣還是中國，在那個年代，能考上大學接受高等教育的，都是精英知識份子，強者中的強者。

但有別於一開始就具有「軍公教黨」身份，並且住在台北過著超爽生活，俗稱的「高級外省天龍人」。教練的父親帶著一家落腳於南部，工作難找，過著窮苦的生活，直到透過朋友靠關係介紹，教練的父親才進入某地方政府擔任公職，但也在中年時就得病早早往生了。所以，教練的成長過程，並不好過。

他的姊姊考上傳說中的第一志願小綠綠，但因為家裡沒錢讓姊姊上北部讀高中，所以只能在南部就讀某師專。嘛，也只有在這種時候，我爸媽的退休教師身份跟我自己曾經擔任過公職、而且未來「再度回鍋」機率很高的身份經歷才會好用，超好拉近關係。不然在一般狀況下，身為「三師（醫師、教師、律師）」或軍公教的小孩，從小就背負著「原罪」，承受著莫大的歧視與壓力。

教練的哥哥成就也很高，後來拿到了榮譽博士。但教練自稱從小就……嗯……調皮？總之，教練在中學時期，常常遲到早退、翹課逃學、還曾經休學一年過。他自嘲自己是家裡最沒成就的。講到這邊，我真的覺得我和教練的共同點越來越高了，我也講我自己高中曾經休學三年，然後一個人從高雄跑去台中讀私立完全中學高職部夜校日語科、再考大學日校日語系的事情。

教練並不像某些被我俗稱「正藍旗」的深藍統派，認為就是一定要支持「中國」國民黨，然後台灣一定要回歸「祖國」，跟中國統一。他不是高級天龍人，他畢竟是在還是嬰兒的時候就被帶來台灣了，而且他不是軍公教，他是台灣「南部」汽車駕訓班的教練，接觸到的學生什麼人都有，厝邊隔壁鄰居都是講台語的。

他沒有談什麼政治話題，但是從言談和語氣之中，我可以知道，在國家認同上，教練認為自己是中國人，但這個中國是「中華民國」，而不是旁邊那個「中華人民共和國」，他也沒有想要被「共匪」統一。在身份認同上，中國（隔壁那個）對他而言是個沒有記憶的陌生地方，跟自己沒什麼太大關係。他成長於台灣、生活於台灣；他的家在台灣、他的好友在台灣。

事實上，我認識的左鄰右舍，是「俗稱外省」的老爺爺老奶奶，幾乎都是持這種態度。而所謂的第二代，第三代……更是如此。我自己最要好的國中同學就好幾個是「中國來台第X代」。雖然投票上可能傾向於投給「中國」國民黨，但統一？「X，現在台灣過得好好的，統一幹嘛！」基本上就是這樣。

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有些去中國留學或外派到中國當台幹的同學朋友，會覺得中國現在各方面都很進步，甚至早就超越台灣不知道多少倍了。我都會跟他們說：「那是大都市，你有去鄉村看過嗎？」

一個國家是否先進，是否「文明」，並不是看最富裕的那些人過得如何，而是要看最窮困、最底層的那些人過得如何，看政府對於最底層是怎樣的對待方式。如果連所謂的最底層都能夠吃飽穿暖、不會挨餓受凍流離失所、甚至能「有尊嚴地好好活著」，那才能夠被叫作是真正的「先進文明國家」。

很多人只看到刻意展現出來的表面繁華，而沒有去看真實的裡面慘狀。關於中華人民共和國的真實樣貌，我會舉很多例子，從日常生活到司法人權⋯⋯讓同學朋友們知道，中華人民共和國政府是如何「洗人口」，打壓宗教信仰、血腥暴力鎮壓、甚至屠殺。

尤其是中國在香港裝模作樣假惺惺想要示範一國兩制，結果完全破功，之前發生雨傘革命，最近則是在包圍立法會「反送中」。在中華人民共和國強制暴力鎮壓下，我那些「中國來台第X代」的同學朋友們就更能知道中華人民共和國與台灣的巨大差異。

但別忘了，我們也經歷過那段時期。台灣可是全世界戒嚴持續時間最長的紀錄保持者，長達整整他媽的三十八年。而且在蔣家為首把持「中國」國民黨控制的中華民國軍事代管下的台灣，白色恐怖、清鄉等等，殺得血流成河。在日本統治時期受過高等教育的菁英知識份子幾乎被殺到快全滅了，再加上強制推行中國教育等等措施，導致台灣本土文化與價值產生了一個超巨大的嚴重斷層。

這一切的結束，距離現在也才僅僅不過三十年多一點點而已。只要一不小心，我們就會倒退回去那個時代，而且還會比當時更慘。在台灣，你看總統不爽，你可以用力罵、盡量罵，只要沒有涉及誹謗罪或公然侮辱罪就行，這叫憲法保障的言論自由。在中華人民共和國，你可以試著罵看看，你就會被查水表安心上路慢走不送了。

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不少人被灌輸「拚經濟比較重要啦！民主能當飯吃嗎？」這種觀念。我都說：「是的，民主法治可以當飯吃，而且民主法治不只能當飯吃，如果沒有民主法治，不僅會沒飯吃，甚至還會一不小心連吃飯的命都丟了。」

民主跟法治是一體兩面。很多人在中國國民黨的教育下誤以為法治是「人民要守法」。錯！法治真正的意思是「政府要守法」；政府「必須」遵循依照人民藉由選出各級代議士或公投（民主）所制訂出來的法律，來依法行政（法治）。

所以一個國家是否是法治國家，並非是看它有沒有法律。法律在N千年前世界各國就都有了，你會覺得那是民主法治嗎？不會啊，那叫人治、叫極權專制。因此「政府必須依照、遵守人民所制訂的法律來依法行政」才有資格被稱為民主法治的國家。

我們隔壁那個有沒有？我們隔壁那個一天到晚設定禁止敏感詞彙外加「暴力鎮壓、血洗屠殺」各宗教和各少數民族及政治異議份子的，是不是民主法治國家？這問題你自己思考。

啊我們是不是民主法治國家？以前不是。現在呢？回到剛剛那個問題：「你可不可以譙總統？」現任總統在她的粉絲專頁上的一篇請知名插畫家製作的關於減稅的圖文上，文章最底下的一句話，總統說得很好：「#三軍統帥可以亂畫嗎？#在民主國家是可以的」

這，就是關鍵；這，就是台灣與中國最大的差別。

講了那麼多，回到我教練身上來。今天沒有下雨，我和教練在輕鬆愉快的對話中，五十分鐘的課程很快就結束了。我把車開回原本停著的地方，跟教練一起下車。下車之後，我看著他緩緩走向教練們閒聊用的康樂室的背影，自己則點了一根菸，思考著今天所有的對話。

教練或許對於中華人民共和國所在的「中國大陸地區」抱有一定程度的感情在，畢竟他是在中華民國出生，他的父母是中華民國人，他們是從那塊土地上飄洋過海逃難而來。但就如同前面所敘述，那裡……所謂的中國，也僅僅只是除了血統以外、一個跟自己沒什麼太大關係的國家。再說一次：他成長於台灣、生活於台灣；他的家在台灣、他的好友在台灣。他的一切，都在台灣。

中國是他父母的故鄉，但不是他的；他一輩子都待在台灣，他的故鄉，叫台灣。

本文經Objection－蕭奕辰授權轉載，原文發表於此

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