參觀英國「快樂養雞場」：放山雞蛋真的比較「人道」嗎？

圖文：Way@食光光（過去一年自香港跑到英國去，看看食物浪費，看看當地如何拯救食物。）

英國餐廳的朋友邀請我一同參觀「走地雞蛋農場」（free-range egg farm），我當然一口答應！農場位於Gloucester，我們從倫敦出發，坐火車約三小時就到。

作者提供 英國走地雞蛋農場

相比起傳統密集式飼養的雞場，「走地雞」（或稱散養雞）不用整天困在狹小的雞籠，而是可在開放式的穀倉內活動，更可自由到戶外散步！[1] [2]（其實我小時候返中國回鄉，親戚家裡的雞都是到處亂走，這也是走地雞吧？）

是次參觀由餐廳的雞蛋供應商安排，應該是希望讓餐廳的人了解其雞蛋的生產方法，會更安心使用他們的雞蛋。

我以為一進農場，會有上百隻雞飛過來圍著我，但我們首先看到的是「機」不是「雞」——一部「自動入蛋機」，有條不紊地將雞蛋排好入箱。

運輸帶旁站著幾名工人，抽出有裂痕的雞蛋，即席「打蛋」，將蛋白及蛋黃另外儲起，「有些雞蛋不合標準、有裂痕，不能原隻賣出，但亦能賣其蛋黃和蛋白啊！」帶隊的職員向我們解釋。

「有錢賺的話當然會用盡雞蛋吧。」我心想，有生意做怎會放過。

作者提供 走地雞蛋場的入蛋機。

之後我們走進農場主要部份——雞舍！

上百隻雞包圍著我們，「咯咯咯咯」聲此起彼落，像機器般吵耳。

母雞們可自由活動，有的留在籠內、有的落地走走，亦有不少母雞在戶外曬曬太陽，走上山坡散散步，十分悠然自得！

作者提供 走地雞蛋場室內的環境

不過，母雞們的「戶外活動」只限於白天，「因為晚上就要回倉內，否則會被狐狸吃掉！」職員認真地解釋。

比起在普通雞場，走地雞場好像比較「人道」？我心想，至少走地雞有機會自由走動，不用一直困狹小雞籠中。

我暗地下決心，以後只買free range雞蛋，那麼我以後就可「心安理得」地吃雞蛋。但職員一句話，令我覺得自己偽善非常：

到牠們老了，就會一同被送到食物工場，宰了做雞湯。

原來走地雞只不過是生活環境好一點，最後都會被宰掉，不是自然死亡，那跟其他被屠宰的動物沒大分別吧？

吃走地雞蛋就覺得自己善待動物，算否消費者的自我安慰？算不算假仁假義？

同行的朋友則沒想得太複雜，他們大多關心「食物的問題」，多於「動物的問題」，例如「飼料配搭如何影響蛋黃顏色？」「這些雞最後何不屠宰做雞肉出售？」職員一一回答：「因為這種生蛋用的雞，與用作造成雞肉的雞，種類不同。」

而我在回程時到超級市場買餸，還是選擇有機的走地雞雞蛋。

註解

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責任編輯：丁肇九

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