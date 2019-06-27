《B2B實例廣告聖經》：製造業、顧問業需要「範例」進行促銷的理由

文：村中明彥（Akihiko Muranaka）

【製造業：有形商品的弱點】

範例適合軟體業，但製造業不需要範例嗎？

一般人都認為最適合用「範例」來行銷的，就是「肉眼看不見、不易做說明、單價又很高」的商品，尤其是軟體。

軟體不是真實世界中有形的實體，所以我們的肉眼看不見。軟體所提供的機能是虛擬的，所以我們無法憑直覺就知道軟體能為真實的世界帶來什麼好處。軟體的成果就是我們常說的「解決方案」。解決方案這個名詞很華麗，但重現性卻不高。

以牛丼為例。吃牛丼，有「美味、吃飽」的效果，而且這些效果一定會再出現。但是，「提升業務效率」、「提高生產力」之類的成果，就沒有像牛丼般的重現性。簡單來說，就是這次很順利，下次未必會順利。就因為成果是含糊的、靠不住的，所以要拿出根據讓顧客認同價格是相當困難的。

行銷無形的商品，常會碰到一個阻礙，那就是「傳達商品價值大不易」。而「範例」這種促銷販售手法，正好可以排除這個不利條件。也就是，範例可以讓潛在顧客模擬、體驗透過商品解決問題的所有過程，並粗略了解「這個商品原來是這麼回事」。雖然範例無法像牛丼，吃了就有真實的感覺，但透過故事或說明還是可以了解實際的使用狀況，並進行模擬體驗。

另外，如果在網頁上多貼一些解決課題的範例，瀏覽的人就會覺得「有這麼多成功的案例，解決課題的過程一定很順利」。換言之，這些範例可以傳達解決方案的精確度和成功率。如此一來，業務人員行銷產品時就可以充滿自信，肯定「商品值這個價錢」。

在日本的無形售材領域裡，規模最大的就是軟體產業。「範例」這種促銷販售手法，之所以能夠在軟體業界蓬勃發展，也是因為這個原因。

那麼，本節所提到的「製造業（硬體行業）」，情況又是如何呢？因為硬體是有形的商品，是實際存在的物體，所以我們可以看得到，也可以用規格來描繪。就因為有形的商品「眼睛看得到，又知道那是什麼」，所以它們的價格自然就由企業在市場的基礎和行情來決定。因此，大多數的人都認為範例不適合用於製造業的行銷上，甚至認為製造業根本不需要範例，因為製造業可以直接展示真正的機器，無需迂迴使用範例。

製造業需要範例進行促銷的理由

我舉辦過好幾次要收費的範例研討會。果然如我所料，參加者當中人數最多的是軟體業的人。不過，第二多的竟然是製造業的人，這就跌破眾人眼鏡了。

我利用休息的時間詢問來自製造業的參加者一個問題：「今天為什麼會來參加這個研討會？製造業的商品看得見又很容易說明。而範例是一種需要迂迴而行的促銷手法，你們應該不需要這種行銷手法吧。」然後，這個人回答：「因為只賣看得見的東西，業績每況愈下。所以現在公司要跨入解決方案的領域。」

看來有形商品的特徵「看得見、易說明、價格會自動決定」，似乎也並非全然都是好的。簡單來說，就是「看得見、易說明的產品，因為價格由市場來定，所以價格就容易陷入競爭當中」。如果說得再露骨一點，就是任何一家公司都可以做同樣的產品，所以很容易「被砍價」。

反過來說，無形售品雖然有看不見、難說明、價格沒有明確的依據等負面的特徵，卻也因此產生了沒有像有形商品那般容易被砍價的效果。這點確實滿有意思的。看在製造業的眼裡，或許他們還真的很羨慕。

不過，剛才我只寫「滿有意思的」是因為，就算是無形的售材，還是有被砍價的可能。不少軟體動輒就是好幾千萬日圓，但是如果是免費發送或免費服務，價格就等於零。因此，價格的範圍極廣也是無形售品的一個特徵。

再說，在被砍價之前，「完全賣不出去」、「對方不理不睬」也是常有的事。因為對於肉眼看不見、不知道是什麼玩意的東西，一般人會有「我不需要這商品」的反應是很正常的。

在這個前提之下，如果想用高價把解決方案賣出去，就必須擁有靠自己力量說明自家商品「附加價值」的能力。如果沒有這個能力，無形商品就純粹只是「神祕的商品」。牛丼、螺絲釘的價值大家都知道，所以不用擔心它們會變成神祕的商品。但是，價值明確就表示，要透過傳達附加價值來定高價，會非常困難。相對於此，解決方案這種無形的售品，因為不像牛丼、螺絲釘有基礎價值、基本價格，所以就某種意義而言，可百分之百強調附加價值。

促銷解決方案要告訴顧客的，不是眾所皆知的「價值」，而是非得說明才能了解的「附加價值」。製造業要跨行賣解決方案時，一定要了解這一點。所以絕對不能對顧客說：「您只要試一次就知道了」、「只要認真做就明白了」。

「範例」是軟體業要傳達附加價值最常使用的一種促銷販售手法。對於今後想要大力行銷解決方案的製造業企業來說，這種手法絕對具有參考價值。看在製造業者、硬體業者的眼裡，或許會覺得重現性並不明確的解決方案行銷方法，好像很不認真、很不可思議。但是，不妨就先試著接納無形商品的銷售邏輯和手法，如何？範例是一種從頭到尾都根據事實、誠實陳述的促銷手法，和油嘴滑舌的銷售信函、登陸的首頁所使用的奉承、諂媚方法完全不一様。就這點來說，範例和風格嚴肅的公司中占絕大部分的製造業應該是絕配。

別想太多，先做十篇再說

以上，是我個人對製造業運用範例的一些想法。「咦？怎麼全都是抽象的理論？具體的做法、方針都沒寫！」我了解大家的疑慮。接下來就透過具體的例子來說明。

事實上，我的客戶當中，就有靠著不斷製作範例而獲得成就的製造業公司。我問負責窗口：「有形商品看得見又容易說明，貴公司為什麼還要製作範例？」這個窗口說：「我不知道業務員碰到了什麼困難。但是，他們去客戶那裡，就是覺得有必要製作範例。只靠宣傳手冊不行了。而且現在已經有其他公司在運用範例進行宣傳了。」後來，他們在網站上貼了很多範例，詢問度因此大幅提升。當有人詢問時，業務員就帶著真實的機器去展示，進而簽約成交。

如果有了「具體的行動方針」，就不要想太多。建議只要心動就馬上行動，立刻著手做十篇範例。範例的效果就像拉麵的排隊人潮，只要有人排一長隊，就會引起過路人注意，讓他們進店裡至少一次。一隊至少要十個人。同樣地，範例至少也要有十篇。

我這麼說或許有點浮誇，這是因為根據我過去的經驗，製造業的人可能是因為太嚴肅的關係，看起來都好像非常重視行動。總之，不要想得那麼難，先試試看就對了，我認為這也是一種睿智。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

【顧問業】

用範例呈現諮詢的可靠性

「顧問」是一種可參與任何工作又令人難以捉摸的行業。有談一個小時就收費上百萬日圓的諮詢顧問，也有單純只是跑業務而名片上卻印著顧問頭銜的人。這個行業所涉及的範圍非常廣，從超級一流的大師到自稱是諮詢顧問的人都有，因此，「諮詢」給人的感覺就是一個十分曖昧含糊的名稱。

或許就是因為這種不可靠的感覺惹的禍，不少企業人士都認為「顧問業怪怪的」，甚至有人還公開說：「我討厭顧問，我不相信顧問。」對這些人而言，諮詢顧問就是花言巧語，打亂公司內部一池春水就逃之夭夭，之後再來申請高額費用的狠角色。換言之，顧問業就是「初期信賴度很低」的行業。

範例最擅長的就是提升初期的信賴度。只要正正當當從事諮詢活動的人，都可以透過範例把自己的活動內容告訴所有的人。在範例裡，不需要對顧客說「某某先生（或女士），真的是一位值得信賴的諮詢顧問，在此特別推薦」之類、只是一味誇讚、令人覺得肉麻、噁心的話，而是只要把透過諮詢解決問題的來龍去脈原原本本寫出來，就可以了。

只有冒牌的諮詢顧問才會在自己的網頁上，貼一堆抽象的讚美文章。如果是真正的諮詢顧問，只要製作幾篇「以事實為基礎來描繪自己實際解決問題狀況」的文章就可以了。這種範例只有真正有能力和有戰績的諮詢顧問才能夠製作。

要出書還是製作範例？

諮詢顧問為了顯示「自己是貨真價實的專才」，常會「寫書」。一流的諮詢顧問只要透過筆寫出自己在這個專門領域的真知卓見，閱讀的潛在顧客就會肯定、認同「這個人果真是個專家，真的很了不起！」

出版書可以提升自己在社會上的可信度。在良莠不齊、難以區別的顧問業，出書真的是證實自己真材實料的最有效方法。

會寫書表示這個諮詢顧問可以靠自己說明自己的附加價值。就如同我在製造業那個篇章所說的，要促銷解決方案這種無形的商品，除了要說明任何人看了都明白的「價值」之外，還必須要靠自己的能力，努力、用心地說明這種商品的「附加價值」。會寫書的諮詢顧問，首先就符合了這個條件。

如果從這個觀點來思考的話，「有本事出書的諮詢顧問，似乎就不需要依賴範例了」。因為，範例是「無法靠自己說明自己的附加價值的（企業）所依頼的手段」。

但是，我的客戶當中，有好幾位就是出版過書籍的諮詢顧問。我覺得很不可思議，於是問：「你這個諮詢顧問，有信用、有成績。你自己就可以說明自己的價值了，應該不需要範例吧。」

這個提問讓我聽到了如下的回答。

「寫書獲得信賴並不等於就會有案子上門。實際接受這個人的諮詢之後會如何？會有什麼改變？接受諮詢的這方必須要有什麼心理準備？如果不能把這些情形告訴潛在的顧客，案子就不會上門。」

「寫書變成了大師是很不錯。但是，這也會讓人覺得我們的身分地位變高貴了。這麼一來，反而會讓人卻步、對我們敬而遠之。如果我們的定位不是好人而是了不起的人，就沒有案子會上門了。」

這兩個觀點完全推翻了我的自以為是。諮詢顧問一旦成了有權威的人，的確會產生距離感而很難接到案子。但如果能夠透過範例，讓潛在顧客知道，和自己一樣的「普通人或普通公司」也在諮詢的話，就可以排除這層心理障礙。換言之，使用範例就能夠降低跨欄的高度。

不過，降低跨欄的高度時也要小心。如果過度突顯「自己是易於親近的人」，也有可能同時降低了自己的權威。不過，範例就沒有這層顧慮。因為範例是藉由顧客的聲音，「間接」降低跨欄的高度，所以既安全又有效。

老師的難處

如果要嚴格給「諮詢」一個定義，「諮詢就是一種藉由提供智慧換取對價的工作」。反過來說，如果是「給具體的什麼東西」或「代為進行什麼作業」，就不能視為諮詢。譬如，提供研論會、面試，就是一種諮詢，但是代為製作網頁、製作傳單，就不是諮詢。

假設，諮詢的成果結晶是「智慧、資訊」的話，顧客的購買動機就是「因為現在的自己還不夠有智慧所以想向專家學習」。簡單來說，就是「因為我不知道，所以希望你教我」。換言之，諮詢顧問和顧客之間的關係，就像是老師和學生。

如果以這個前提來製作範例，範例的故事結構就是「出現了這樣的課題，但是因為不知如何解決，所以找諮詢顧問諮詢。然後，照著諮詢顧問給的意見做，結果做出了成果。非常謝謝諮詢顧問」。但是，這個故事和「照著高僧的指示參拜百次，然後心願就實現了」沒什麼不一様。這兩種狀況都是「理由不清不楚，但是試了之後都一帆風順」。這會讓人覺得是一篇怪怪的文章。

不過，在範例當中，如果讓顧客井井有條地陳述自己解決課題的理由，也很不自然。因為閱讀者會想：「既然知道的這麼清楚，一開始就不用找諮詢顧問，憑自己的能力不就可以解決了嗎？」

那麼，諮詢這個行業的範例到底該怎麼寫呢？有一個方法可行，那就是，不是讓顧客，而是讓諮詢顧問自己來分析、來說明事情為什麼可以順利解決的原因；也就是範例的黃金結構當中的「故事的地圖」由顧客來說明，「解謎」的部分由諮詢顧問來說明。說得具體一點，就是不是由顧客而是由諮詢顧問自己來說明「傳統業務的課題分析」、「有問題的地方」、「解決問題的方法」。記述時，可以用框框把這些話框起來。

這種形式就很像電視上的購物節目，介紹完商品和客人的使用心得之後，會有一位身穿白衣的學者出來說明和商品效能有關的科學根據。在說明商品當中，插入專家的解說，是一種很常見的「銷售模式」。只要在流程中適時插入，就不會覺得不自然。

打造品牌的第一步

某知名諮詢事務所的業務員，帶著數百萬的估價單到某大企業客戶處，對方說：「請把估價的根據寫出來。」業務員回公司問諮詢顧問金額的根據，諮詢顧問大聲一喝：「笨蛋，就是布施啊！」當業務員像傳聲筒一般回報客戶：「聽說是布施耶。」客戶回答：「我知道了。」結果，這個金額就通過審核了。向僧侶請求法號或誦經時，布施的金額由僧侶的等級決定。這位諮詢顧回答「笨蛋，就是布施啊」的意思，就是「我是一流的諮詢大師。價碼高是理所當然的」。

諮詢行業所販賣的商品是知識，所以絕大多數的價格，都取決於提供知識的諮詢顧問的「等級」。所以想要高價把自己賣出去的諮詢顧問，都會設法提高自己的「等級」。換句話說，這種等級就如同是商品的「品牌」。

那麼，要怎麼做才能提高等級（品牌）呢？要精準回答這個問題有相當的難度。因為決定等級、品牌的人不是自己而是別人。「一百公尺短記錄是9秒」，這是一種客觀的實力。但是，「高僧」、「有品牌的企業」並沒有客觀的根據。高僧之所以為高僧，是因為大家都尊稱他為高僧；有品牌的人、有品牌的企業，也是因為大家肯定「這個人或這家企業很了不起」，所以才有了品牌。因此，不論是等級或品牌都是取決於周遭的人。

很多人都說，要用廣告文宣或廣告製作品牌是不可能的。但如果品牌就是他人的評價，製作很多內容以他人評價為主的範例，並把它們放在網頁上的話，就算不能打造品牌，至少也能夠擦亮這塊招牌吧！

諮詢顧問要有高的身價，一定要有相稱的等級、品牌。這樣才能讓自己不同於他人的存在感。如果想透過行銷實現這個心願的話，「範例」就可以讓人跨出實際的第一步。

相關書摘 ►《B2B實例廣告聖經》：顧慮太多客戶的需求，沒有意義

書籍介紹

本文摘錄自《B2B實例廣告聖經：再高價、再難賣的商品都能賣！》，新樂園出版

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作者：村中明彥（Akihiko Muranaka）

譯者：劉錦秀

什麼是讓滯銷品業績大爆發的實例廣告？

為什麼它可以讓業務菜鳥即使業務能力普通也能順利拿到訂單？

實例廣告的目的就是要改變顧客對商品的認知，

陳述事實，顧客就會相信，

不用滿口話術，也能順利成交！

自家商品總體檢，你也有以下困擾嗎？

如果你沒有商品的企畫權，任務就是負責販賣公司既有產品，怎麼賣？

我們家的商品很貴、很難說明，怎麼賣？

競品太多、客戶的選擇太多，怎麼賣？

不用自己很會講，讓實例幫你說話

B2B商品特別是「看不到」、「很難說明」的產品，很容易讓人有高價的感覺，與其說破嘴，還不如直接秀出具體實例讓客戶看，不用話術照樣能贏得顧客信賴，樂意買單。

樣品就是成交的關鍵

為什麼實例廣告會有效？因為比起抽象概念，客戶更傾向看實際成效。

「銷售的話術不高明，可以用樣品補強。如果這個樣品可以讓客戶動手操作，親自試用會更好。」

就有操著一口破英文的晶圓廠業務拜訪IBM窗口銷售自家生產的晶圓，只見IBM窗口拿起晶圓往空中一拋，掉落地上的晶圓完全沒有裂痕。窗口說：「好了，及格了。我們繼續談吧。」就這樣，業務員拿到了訂單。

對你而言是「競爭」，對客戶而言是「選項」

拜訪客戶，即使說得再好，客戶只想知道：「貴公司的商品和其他公司的商品有什麼不同？」選擇權在客戶的手裡，客戶會在多種商品中選擇一個。你稱為「競爭」的商品，對客戶而言只是個「選項」。實例廣告要做的就是要改變客戶的認知並影響其行為。

本書作者曾運用實例廣告的技巧，成功讓滯銷商品的年營業額成長至二十億日圓，所銷售的產品和服務，有來自IT產業的ERP系統、虛擬伺服器、保全系統、工廠設備、當地的螃蟹批發等等。

和企業打交道的經驗豐富，特別懂客戶業務窗口及老闆的心。

本書特色

高手慷慨分享的實戰技巧：

顧慮太多客戶的需求沒有意義

用數字宣傳導入效果是有陷阱的

範例的黃金架構：故事的地圖、解謎、總結

調整閱讀成本

資訊密度的合理值因時間、地點、場合而異

Photo Credit: 新樂園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰