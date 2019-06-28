《劉墉談親子教育的40堂課》：視覺、聽覺與觸覺型的孩子，如何因材施教？

文：劉墉

天生我材大不同：談視覺、聽覺與觸覺型的孩子

今天一開始，先讓我說個笑話，其實也不是笑話，而是真實的事：

有一天半夜，我睡得正熟，電話響，是台北的朋友打來的，他不知道我人在紐約，兩邊有十二小時的時差。

我當時睡得迷迷糊糊的，就問他電話號碼，說等我睡醒之後跟他聯絡。他說了，我就打開床頭櫃抽屜，找了支筆，再抓了張名片寫下來。

第二天醒來，想到夜裡的電話，趕快找我記下來的號碼，可是發現大概名片上有蠟，我又用的是水性的筆，根本沒寫上去。我就自己怪自己：「唉呀！電話號碼記了等於沒記，怎麼那麼糊塗！」這時候我太太聽到，笑說：「你是說昨天夜裡那個電話號碼嗎？我雖然在睡覺，但是聽你重複，有點印象，好像是×××××××。」我將信將疑地打過去，居然正是那位朋友接電話。

有人認臉孔，有人記事情

天哪！我真是太驚奇、太佩服我太太了，而且覺得有點恐怖，我半夜醒來記不住的號碼，她在半睡當中居然能記住？這不是很可怕嗎？以後說話可得小心了！

我早就發現太太跟我很不一樣，譬如參加派對，常常對面來個老朋友，我卻想不起名字，這時候只要太太在旁邊，問她就成。我太太就算一下子沒看出來是誰，我只要提醒她，譬如說：「就是那個在生日宴上跟太太吵架的。」保證我太太馬上就說出名字。由此可知，我會記事情、記面貌，不會記名字。我太太能記名字，卻不一定認識人。

念古詩詞也一樣，我會背很多詩詞，但是總記不住作者，但是把詩詞的名字說出來，我太太就算忘了內容，也能立刻想到是誰作的。

更常見的例子，是在網上看電影的時候，只要說出電影片名，我太太常常就能說「看過」、「沒看過」。但是如果不知道片名，我只看幾個鏡頭就知道是不是看過，我太太卻得看半天才想起來。

一群學生以誰為準？

今天一開始，講這麼多家裡的小事，是因為我要談「因材施教」。我們常說教育要因材施教，問題是大家有沒有做到呢？在學校，一群新生進來了，課堂上望過去，一片黑壓壓的，新老師、新學生。老師除了自我介紹，叫每個學生站起來認識認識，多半就開始教了。一路教下來，有的學生成績好，有些學生成績差，老師可能只會認為他們資質不同、用功程度不一樣。會想到每個學生各有所長、各有所好，那些表現不好的學生，是因為不適應老師的教法嗎？

為什麼有些學生上學期在這位老師的堂上表現不佳，下學期，換個老師就脫胎換骨了？我就曾經讀到一位成功企業家寫的文章，說他小學時候原本成績很差，只因為來了一位代課老師，成績就突然變好了。這老師沒待兩個月，卻影響了那孩子一生。

老師不同，為什麼對學生會有那麼不同的影響？是因為那老師特別漂亮、特別年輕、特別有學問，還是他的教法不一樣？

有人變好了，有人變壞了

讓我們再深一步想，是不是老師教的方法不一樣，就所有的學生反應都不一樣？會不會來了一位新老師，有些原先差的學生變好了，也有些原先好的退步了。表示老師的教法可能特別適合前者，不適合後者？

如果確實如此，老師是不是應該用不同的教法，讓不同的學生都能適應、都能喜歡，都能如魚得水？

問題是學校老師時間不夠、不能了解每個孩子。而你家就這一個寶貝，你作父母的人，是不是應該早早發現孩子的才分，為他找適當的老師，或者在老師不知道的時候，由你們告訴老師你孩子的特質，甚至在家幫助孩子，用他比較喜歡的方法啟發他、引導他。

人各有才！人各有長！每位從事教育工作的人，都必須先不斷告訴自己：「今天我面對的這群孩子，每個人都不一樣，我必須從不同的角度觀察，用不一樣的方式引導。」

孩子天生的差異

每個人天生不一樣，有的是「視覺型」、有的是「聽覺型」、有的是「觸覺型」，也有些人能夠平衡發展，每種感覺都很敏銳。譬如我顯然是視覺型，我太太是聽覺型。

「視覺型」的人擅長記畫面，「聽覺型」的人擅長記聲音，「觸覺型」的人擅長以實際操作來記憶。視覺型的人如果上課時老師在黑板上畫地圖，列出圖表，會記得比較清楚，你問他課堂上教的，他會說：「等等，我來想，在黑板上老師是怎麼畫的。」甚至當你問他課本上的東西，他會想起大約在第幾章，靠上還是靠下，然後把答案想出來。我早年在台灣主持一個機智問答的電視節目「分秒必爭」，由各高中派代表參加，我記得很清楚，有個學生很厲害，也很特殊，當我問問題，他不看我，也不看同一隊的同學，只低著頭用手指頭在桌子上猛畫，然後作答。我後來問他為什麼，他說他必須一邊畫一邊想，想那答案的樣子、想在課本上的什麼地方，才能答得出來。我猜他是「視覺型」加上「觸覺型」，那個觸覺是他書寫的動作。

聽比看還好

至於「聽覺型」的人，多半特愛聽故事、聽廣播，你拿報上一則新聞給他看，他可能說：「你講嘛！你說給我聽就好了。」聽覺型的人，背書的時候喜歡一邊看一邊念，譬如背英文單詞，背就背好了，他非讀出來，還非大聲讀出來不可。就因為他的耳朵要聽他的嘴說，他先用眼睛看，再用嘴巴說了，最後用耳朵聽，經過三重學習，印象特別深。

相對的，你要觸覺型的人背東西，他實在記不住，用抄的，寫幾遍，就記住了！由於他身體力行，有了肌肉記憶，加上他先用眼睛看，再用手寫，寫給誰看？寫給他自己的眼睛看。也是三重學習。

說唱跳多有意思

至於「觸覺型」，也有人稱為「體覺型」、「動作型」或「運動型」，顧名思義，他們是比較愛動、愛操作的。最明顯的是他們說話的時候喜歡比手勢，可以說他的手勢裡有「視覺型」的表現，譬如他說他看到好大好大一隻大象，他一邊用兩隻手比大象的大，一邊腦海裡會想著那隻大象的樣子。當你問他吃過的蘋果有多大的時候，他可能用一隻手，手掌朝上，作成抓蘋果的樣子，說：「這麼大！」可以說他用實際拿蘋果的動作，和對那蘋果重量的記憶，形容給你聽。但是碰上「視覺型」的人，就不一樣了，他伸出兩隻手的拇指和食指，比給你看。他比的時候，「心裡」也有個蘋果，但不是立體的，是側面看的輪廓。因為體覺感受強的人對藝術欣賞或表現多為立體的；視覺感受強的人對藝術欣賞或表現常常是平面的。雕塑家要親手做，常常屬於觸覺型；畫家在平面的紙張或畫布上創作，常常是視覺型。

過動症是搗蛋鬼？

「觸覺型」的人，基本上比較愛動。你在教室裡教他，遠不如「室外教學」。他在教室裡坐不住，再不然打瞌睡；出教室，精神就來了。他們的韻律感也特別強，別人怎麼都學不會的動作，他們很快就能學會。你叫他背書，他會一邊背一邊搖頭晃腦，或者走來走去。總之他身上好像哪根筋不對勁，就算坐著也要扭來扭去。問題是，上課就是上課，很難讓他走來走去，所以「觸覺型」、「動作型」的孩子，常是教室裡的頭痛人物，特別愛動的還可能被認為是「過動症」。

你的孩子是哪一型？

「視覺型」、「聽覺型」還是「觸覺型」的特質，作父母的人可以從孩子小時候就注意。

如果你的孩子喜歡自己看書，卻不愛聽故事，就算聽故事也要你指著書上的插圖說給他聽，他可能是視覺型。

如果他特別喜歡聽你讀書上的故事，卻不愛自己拿書看。當你帶他去遊樂場，回來你要他說給你聽：「那個遊樂場有哪些遊樂器材？」他立刻就能說出那些遊樂器的「名稱」，而不必從進遊樂場開始，順著他走的途徑，一邊想、一邊說。他可能是聽覺型。如果他說話的時候總要加上很多手勢。就算你拿著書，指著書上的文字讀給他聽，他還堅持，甚至把你推開，把書搶過去，非自己指著讀不可，表示他是喜歡身體力行的觸覺型。

對於「視覺型」的孩子，你可以給他看圖畫書、畫圖表（譬如解釋親屬關係的圖表）、看地圖（譬如遊樂場的地圖）。教他算術時，可以用畫一個個蘋果或小動物來吸引他注意。

對「聽覺型」的孩子，你可以帶他唱歌、背兒歌，讓他邊唱邊學，還可以說故事給他聽，然後讓他再說一遍，看他聽進去多少。（參考：說得出來，也是口語表達的能力，說得好是與邏輯推理相關聯的，這是更深一層的東西。）

對「觸覺型」的孩子，你可以多帶他做戶外活動，做運動、學雕塑和陶藝、看能夠自己動手體驗的科學博物館。在家也可以多給他需要他自己「動手組合」的玩具。

雖然孩子可能有「視覺型」、「聽覺型」和「觸覺型」的差異，但並不是不能加強，對於他擅長的，我們要引導，讓他發揮；對於他不擅長的，我們也得設法加強。因為他們未來面對的世界是多樣的，很少有人會為他改變。為了讓孩子都能適應，我們必須讓他們平均發展。今天先講到這兒，怎麼加強、怎麼提升，下次繼續談。

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書籍介紹

本文摘錄自《劉墉談親子教育的40堂課：斜槓教養，啟動孩子的多元力，直面網路世代的實戰與智慧》，台灣商務出版

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Photo Credit: 台灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰