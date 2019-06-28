《劉墉談親子教育的40堂課》：責備管教有技巧，父親母親大不同

文：劉墉

別把自己氣得腦中風：責備孩子的技巧

最近看新聞，有個媽媽嫌她小學三年級的女兒功課做得太慢，一著急，居然氣得腦梗塞。

我跟朋友談起這件事，朋友一笑說：「我女兒做功課也很慢，但是我很少生氣。」

我問他為什麼。

朋友說：「因為我也很慢！那個氣得腦梗塞的媽媽八成動作快，不是她女兒慢，是她性子急！這種人管孩子，很麻煩！」

你是狼爸虎媽嗎？

今天就跟大家談談怎麼管孩子。

每個孩子都會犯錯，每家爹娘也當然會罵孩子，問題是，有些父母一天到晚吼叫，搞不好還動手打，有些人家卻能一片祥和。一定是因為前者的孩子太頑劣，後者特別好嗎？當然不是！是因為大人的個性不同！看事情的觀點不一樣！同樣的情況，這家可能覺得天都塌下來了，那家卻若無其事。

所以管教孩子第一要注意的不是你孩子犯了什麼錯，而是你自己當時的狀況。今天你孩子犯錯，別急著發作，先想想你當時的情緒如何。因為同一件事，在你不一樣情緒的時候，感覺可能大不同。舉個例子，你剛跟另一半吵完架、正累得腰痠背痛、或者剛看到你的股票跌停板，跟你今天剛升官、股票漲停板比起來，同樣是孩子進門說他考了三十分，你的反應會一樣嗎？

「不遷怒」是非常重要的修養，孩子固然可以惹你生氣，但是你犯不著把跟他無關的火氣，發在他的頭上。

所以在你教訓孩子之前應該先想想自己。

有個讓你冷靜的好方法，是去照照鏡子。看看鏡子裡出現的是慈父慈母，還是狼爸虎媽？

帶著惡魔的臉去責備孩子是不對的！因為你是愛他的媽媽或爸爸，不是惡魔！

你不是孩子的敵人

第二點，你要看看孩子的情況如何？他是犯了錯卻不自知，還是已經深深自責？

這時候你需要再一次提醒自己，你不是孩子的敵人。他犯了錯而不自知，你要告訴他、警告他。他已經自責得很厲害，你就不需要打落水狗了！狗已經落水，就算你要罵要打，也得先把他救起來啊！如果他犯了大錯，你反而應該冷靜下來安撫他，尋求解決之道啊！

那是你的孩子，就算他犯了天大的錯，他還是你的孩子。就算天下人都不疼愛他，你也要疼愛他。我不是要你是非不分，孩子錯還是錯，你不能「護犢子」說他對，但是不能忘記他是你的骨肉。如果他已經很自責，你再沒頭沒腦地大罵，只會對他造成更大的傷害。如果他正在青春期，搞不好非但不會口頭上認錯，還可能昧著良心頂撞你。

罵孩子要挑地方

第三點，責備孩子要看場合。

當著外人，別罵孩子，尤其不能罵已經大了的孩子，因為孩子也要面子，你當著人罵，既傷了孩子也傷了你。就算你必須當場機會教育，也得把孩子拉到一邊，壓低聲量說他。這是很好的身教，教你孩子在外人面前控制情緒。

就算在家裡，你也不適合在忙亂的時候罵孩子。舉個例子，你正在廚房炒菜，一身油煙、滿臉汗水，這時候你舉著鍋鏟罵孩子，有面子嗎？看在你孩子的眼裡，感覺好嗎？說實話，如果孩子正在青春期，只怕他還會對你露出厭惡的表情。

吃飯的時候也最好別罵孩子，因為全家聚在一起，你罵他，別人也不好受。尤其有老人家在的時候，你不高興也要忍著，免得老人家護著孫子講兩句，也捲入戰火。就算只有你跟孩子，吃飯的時候也盡量別罵孩子，免得影響食欲。就算你孩子打了敗仗，想反敗為勝，也得吃飽了再出發啊！

還有個狀況，是你坐在沙發上，把孩子叫過來罵，你坐著、孩子站著，你抬頭看你孩子。天花板上一盞燈，從孩子頭頂照下來，大大一個黑影，好像半截寶塔壓下來。你還沒開口，氣勢上已經吃虧了！

訓話是嚴肅的事，不是可有可無，更不能給孩子「今天老子逮到你，順便罵幾句」的感覺。當你先表現出嚴肅的樣子，讓孩子覺得「不尋常」，就已經有了震懾的效果。所以你可以把孩子叫到眼前，說你有話要對他說。就算他挨罵，應該站著聽訓，也別讓他半截寶塔似地緊緊站在你身前，給你泰山壓頂的感覺。

為了慎重其事，你還可以先跟孩子約好，譬如說：「晚上九點，爸爸要到你房間跟你談談。」

保證孩子立刻會緊張，急著問你有什麼事，這時候你別說，忍著，說：「等下你就知道了！」這下孩子就更緊張了，早早就忐忑不安地在房裡等待。到時候就算他開著門，你也要在門上敲兩下再進去。然後拿把椅子坐下來，或者叫他把椅子讓給你坐，站著聽你說話。

親子之間的心裡話

同樣的事情，你跟孩子面對面談、隔著桌角側身談，跟兩個人並排坐著談，感覺是不一樣的！

面對面有對立感，最嚴肅也比較容易衝突。

並排坐，因為你們的臉朝著同一個方向，可以避開彼此的眼神，感覺比較柔和。媽媽跟女兒談，用這種方法最好，媽媽甚至可以鑽到女兒被窩裡，摸著女兒的手跟女兒輕聲談，譬如說：「妳最近有什麼心事啊？告訴媽媽……，天大的事媽媽幫妳解決。」很多媽媽跟我說，她們用這一招，小魔鬼就不張牙舞爪了。父親跟孩子談，除非孩子小，鑽到被窩裡有點怪怪的。最好的方法是帶著孩子出去散步，父子邊走邊談。很多孩子面對面不願意講或不敢承認的，都會在這種氛圍中放鬆心防，說出來。

否定之前先肯定

第四點，就算訓話也要注意說話技巧。

你孩子犯的錯愈嚴重，你愈要「狠話柔說」，把音量放下來。不是小聲說，而是沉聲說。沉聲常比咆哮更有效，因為沉聲表示你在自制，用理性的態度說話。它既能幫助你控制情緒，也比較不會引起孩子的反感。

尤其是你說話的開頭，要特別注意，最好用慢慢導入的方式。舉個例子，你要問孩子考試成績如何，如果劈頭就問：「你今天考幾分哪？」叛逆的孩子可能馬上就產生反感，搞不好回你一句：「你會不會問點別的？」結果大戰立刻爆發！

相對的，你如果換個說法：「今天很辛苦吧？別太累了！」可能孩子主動就說「考砸了！」既然他已經承認「考砸了」，表示知道錯了，你也就不必疾言厲色去罵了，甚至還能安慰幾句、鼓勵一番。當孩子事先認為會被痛罵，到時候你居然安慰他，他會偷偷感激，你教訓他的效果也會好得多。

無論多差勁的孩子都有自尊心，罵孩子絕不能傷到自尊。你可以糾正他、不能否定他。你可以說他不努力，但不能罵他一無是處。更不要彰顯自己、貶抑孩子，怨你為什麼生出這麼差勁的孩子。因為每個人都有優缺點，再壞的孩子都找得出他們可愛的地方。所以你在罵孩子之前，甚至可以先提提他過去的好表現。更重要的是，他是他，不是別人，最好不要拿他跟別人比！尤其青春期的孩子，他們自尊心特強、也特別脆弱，他們的脆弱還常常用忤逆的方式呈現，當你傷了他的自尊心，讓他在家抬不起頭，他們可能到外面找方法抬頭，碰上壞朋友就容易走入歧途。

你可以比！但是先要孩子跟他自己比。他只要比以前進步，就算還是不如人，你也要肯定。即使他跟自己比都一次不如一次，你也不能完全否定，因為「沒有不能學習的，只有不會學習的」。你愛你的孩子，最好像衛星導航一樣，駕駛人沒聽話，開錯了，導航立刻換個路線繼續導航，引導駕駛人回到正確的道路。只要在地球上就不會迷路，只要孩子的身心健康，耐住性子，總能找到適合他的方向。

罵他不是恨他，是愛他

最後，讓我說兩個笑話：

我的兒子，小學二年級就到美國了，但是中文說得很好，居然還拿了《我是演說家》的季冠軍。有人問他怎麼把中文說得這麼好？劉軒說，因為以前我每次訓他訓到最後，都會講：「OK！老爸說完了，現在輪到你了！」然後由他答辯。他得想盡辦法為自己辯解，最好還能說贏我，所以從小不但會說，還會辯論，把中文練得挺溜。

第二個故事：有一天我跟個白人媽媽出去，媽媽開車，我坐旁邊，三個孩子坐在後面，吵得要命！那媽媽突然大喊一聲：「閉嘴！」

三個孩子馬上閉嘴，但是接著一起說：「媽媽愛你！」

那媽媽一笑，對我解釋說，每次他叫孩子閉嘴，又怕孩子認為媽媽總是這樣罵，所以喊「閉嘴」後，一定加一句「媽媽愛你！」現在不用媽媽說，孩子自己就講了：「媽媽愛你！」

我說這兩個故事，是要講：就算你罵孩子，也要記住人人平等，他有發言權，如果大人罵錯了，他有理可以說出來。當他知道你會給他答辯的時間，就比較不會半路插話、強辯。父母怎麼罵孩子、多麼愛罵孩子，都要記得：

那是你的孩子，你罵他，不是討厭他、恨他，是因為愛他！

相關書摘 ►《劉墉談親子教育的40堂課》：視覺、聽覺與觸覺型的孩子，如何因材施教？

書籍介紹

本文摘錄自《劉墉談親子教育的40堂課：斜槓教養，啟動孩子的多元力，直面網路世代的實戰與智慧》，台灣商務出版

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作者：劉墉

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Photo Credit: 台灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰