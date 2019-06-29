《精靈：普拉絲詩集》導讀：喪父之痛、丈夫背叛，終其一生與絕望為伍的瓶中精靈

文：陳黎、張芬齡

【導讀：瓶中精靈——重探雪維亞．普拉絲】

普拉絲生平記事

雪維亞．普拉絲（Sylvia Plath, 1932-1963）出生於美國麻薩諸塞州，童年在波士頓近海的小鎮溫索普（Winthrop）度過。她的父親具有德國血統，在青少年時期隨家人自波蘭走廊的普魯士小鎮葛拉堡（Grabow）移居美國，是鳥類學家、昆蟲學家、魚類學家，波士頓大學生物系教授，國際知名的大黃蜂權威；她的母親比父親小二十一歲，是具有德國血統的奧地利人，在中學任教；她有一個比她小兩歲半的弟弟。

普拉絲八歲那年，罹患糖尿病卻延誤醫治的父親死於腿部截肢手術的併發症。對年幼且敏感的普拉絲而言，父親的早逝是一種背叛，一種信仰或價值的幻滅，一座「巨神像」的倒塌，在她心中留下了難以撫平的創傷。當母親告訴她父親的死訊時，她說：「我絕不再和上帝講話了。」那天放學回家後，她遞給了母親一張誓約，要她在上面簽名：「我發誓絕不再改嫁。」普拉絲把生命看得過於認真，「絕不再」三個字總是很快就湧到唇邊。對感情的執著讓她不願與生命妥協，以致在尋找心靈出口的過程中跌跌撞撞，吃盡了苦頭。

普拉絲天資聰穎，八歲時就寫了一篇蟋蟀和螢火蟲的故事，發表於《波士頓先驅報》。一九五○年，她進入史密斯學院（Smith College）就讀，多次在文學創作比賽中獲獎。金髮，姣好的容貌，修長的玉腿（這是她最引以自豪的部分）和創作的天分使她在大學裡鋒頭很健。她擔任《史密斯評論》雜誌的編輯委員，陸續在《十七歲》（Seventeen）雜誌上發表小說及詩作；一九五一年，她獲得婦女雜誌《小姐》（Medemoiselle）的小說獎；隔年暑假，獲雜誌社之邀，前往紐約實習採訪。

普拉絲的一個朋友如是描述此一階段的她：「雪維亞似乎等不及人生的來臨……她衝出去迎接它，促使事情發生。」然而，事事追求完美、為憂鬱症所苦的普拉絲，曾在一封信裡寫道：「表面上，我也許小有成就，但是我心裡卻有著一大片一大片的顧慮和自我懷疑。」一九五三年秋天，她吞服大量安眠藥企圖自殺，被送往精神病院接受電擊治療（她後來在詩作〈爹地〉中寫下「你下葬那年我十歲。／二十歲時我就試圖自殺／想回到，回到，回到你的身邊。／我想即便是一堆屍骨也行」這樣的字句）。經過六個月的密集治療之後，她返回學院繼續學業。一九五五年，普拉絲以全校最佳成績畢業，並獲得「富爾布萊特獎學金」（Fulbright scholarship），前往英國劍橋大學紐漢學院（Newnham College）深造。

一九五六年二月，在劍橋求學期間的一個學生聚會上，她結識了英國詩人泰德．休斯（Ted Hughes, 1930-1998），無可救藥地愛上了他。她曾寫道：「我已極端地墜入愛情裡，這只能導致嚴重的傷害，我遇到了世界上最強壯的男人，最碩大最健康的亞當，他有著神一般雷電的聲音。」她的母親形容其後兩年是普拉絲「生命中最興奮和多采多姿的日子」。他倆於一九五六年六月十六日結婚。婚後，休斯在劍橋的一所男校任教，普拉絲則忙於學位考試、家務、寫作、將休斯的詩作投寄給文學刊物。

在劍橋住了一年之後，他們遷往美國，休斯任教於麻薩諸塞大學，普拉絲在史密斯學院教大一英文，被同仁譽為「英語系有史以來最棒的兩、三位講師之一」。但是一九五八年春天，他倆決定離開教職，靠寫作維持生計。為了突破寫作瓶頸和擺脫憂鬱症的陰影，她到麻薩諸塞州綜合醫院的精神治療科擔任祕書，也開始接受心理治療。她最好的短篇小說〈強尼恐慌小子與夢的聖經〉（“Johnny Panic and the Bible of Dreams”）或許就是在這段期間醞釀成形的。一九五九年，她在波士頓參加了「自白派詩人」（confessional poets）先驅羅伯特．羅威爾（Robert Lowell）所開授的詩歌寫作班，結識了安．薩克絲頓（Anne Sexton）。他們突破禁忌、披露個人經驗、具有情感深度的作品，對普拉絲日後的詩風具有相當程度的啟發和影響。

一九五九年聖誕節前，普拉絲和休斯搬回英國居住。他們住在廉價、乏人問津之社區的一間狹小公寓，兩人共用一部打字機，日子過得並不安逸。一九六○年四月一日，他們的女兒弗莉達（Frieda）出生。當時休斯已出版兩本詩集，備受文壇矚目和推崇，普拉絲則隱身於其背後，扮演稱職的母親與家庭主婦的角色。一九六一年二月，普拉絲二度懷孕卻不幸流產（在〈不孕的女人〉一詩，她將未能受孕成功的身體比喻成一座有著圓柱、柱廊、圓形大廳卻無雕像的、空蕩有回音的博物館）。

一九六一年九月，他們搬到得文郡（Devon）一間屋頂以葺草鋪成、有著寬闊庭園的老舊農莊，種了一些蘋果和櫻桃樹，一株金鏈花，還有一畦菜園，以及普拉絲戲稱為「史前陵墓」的小土丘——後來在〈十一月的信〉一詩，那陵墓成了「陳年屍骨堆砌成的牆」；在〈蜂螫〉一詩，它變成「殺害她的引擎」，她企圖逃脫的婚姻象徵。一九六二年一月十七日，他們的兒子尼可拉斯（Nicholas）出生。因為與養蜂人為鄰，普拉絲在六月開始養蜂——這或許象徵她與父親親密關係的延續，也或許是她將父親自死亡召回的一種方式。

一九六○年，普拉絲的第一本詩集《巨神像及其他詩作》（The Colossus and Other Poems）出版。在這本詩集，普拉絲展現出技巧的完整性，語言的精確度與張力，語彙曖昧運用的空間，對韻律的敏感度，以及押韻與諧韻上靈活運用，讓她建立了一些名氣與自信，不再只是活在丈夫高大身影下的小女人。標題詩〈巨神像〉充滿了死亡的意象和空虛寂滅的情緒。普拉絲將父親比喻成孤獨落寞的古代英雄，一具坍塌的「巨神像」，試圖重建這位在她童年就已離去的守護神形象，表達出在怨懟和憎恨的背後對父親無法忘懷的依賴和依戀：

「提著鎔膠鍋和消毒藥水攀上梯級／我像隻戴孝的螞蟻匍匐於／你莠草蔓生的眉上／去修補那遼闊無邊的金屬腦殼，清潔／你那光禿泛白古墓般的眼睛。」然而，整首詩宛如一場徒勞的召魂儀式：「我再也無法將你拼湊完整了，／補綴，黏附，加上適度的接合。」有著戀父情結的女子終究只能在記憶的廢墟中尋找慰藉的殘骸：「好些夜晚，我蹲踞在你左耳的／豐饒之角，遠離風聲。／／數著朱紅和深紫的星星。／太陽自你舌柱下升起。／我的歲月委身於陰影。」她日夜蹲在神像的背後，讓自己的「歲月和陰影互相結合」，再也泛不起一絲對自然的喜悅，再也不去「凝神傾聽龍骨的軋轢聲／在碼頭空茫的石上」了。普拉絲終其一生未能走出喪父之痛。

一九六二年五月，加拿大詩人大衛．威維爾（David Wevill）偕妻子阿西亞．格特曼（Assia Guttman, 1927-1969）來訪，普拉絲察覺到泰德．休斯與阿西亞之間有某種異樣的親切感。七月，普拉絲無意中發現泰德．休斯與阿西亞的姦情。丈夫的背叛形同生命中另一尊「巨神像」坍塌，讓普拉絲深受打擊，被嫉妒、憤怒和絕望所吞噬，數度感冒，持續發燒，普拉絲的母親在這段期間前來陪伴、協助照料生活起居。兩個月後，她提出分居（在母親的極力鼓勵下），獨自帶著兩名幼兒住在得文郡。她母親恐怕她再度精神崩潰，曾要求她回家居住，但為她所拒：「我一旦開始了奔跑，就不會停下來；我這一輩子都要聽到泰德的消息，他的成功，他的才賦。」

在最後的幾個月裡，她夢見「倫敦的沙龍，我是那兒著名的女詩人」。她不接受母親幫助還有另一個原因，她曾告訴母親：「有段時間我沒有勇氣見你。在我還沒獲致新生活以前，我再也無法面對你。」休斯在他後來出版的書信集中提到普拉絲當時的心態：「她堅持離婚。她高傲的敵視和恨意以及傷人的舉動只是想表達：若我不回她身邊，她就活不下去。我很清楚，她是那種愛你越深就傷你越深的人。」

休斯離去後，普拉絲與絕望、病痛為伍，憂鬱症隱隱浮動，但是她的創作動力卻源源不絕。身心越是痛苦，她的創作能量反而更形豐沛；自毀慾望越是蠢動，自指尖流洩出的文字反而更形激越、清澄。她的寫作時間多半在凌晨四點，在白日與黑夜交接的安靜時刻。一九六二年十二月，在為BBC廣播節目「普拉絲新詩作」所寫的文稿中，她說：「我的這幾首新詩作有一個共通點：它們的寫作時間都是在清晨四點左右——公雞啼叫之前，嬰孩啼哭之前，送牛奶人尚未置放瓶罐發出玻璃音樂之前的靜止、清藍、幾近永恆的時刻……」那是一段她可以不受生活現實箝制、攪擾的純真又自在的時刻。不到兩個月的時間，她寫了四十多首詩，以宣洩心中飽和的情感。

二十多首她稱之為「十月詩作」的詩就寫成於這段時間，譬如〈拉撒若夫人〉、〈爹地〉、〈高熱一○三度〉、〈深閨之簾〉、〈精靈〉，以及〈蜂箱的到臨〉、〈蜂螫〉等「蜜蜂組詩」。她將這些詩作投寄給雜誌社，幾乎都被退稿，但她仍持續寫詩。在給母親的一封信裡，她寫道：「我是作家，我是有天賦的作家，我正在寫一生中最好的詩歌，它們會讓我成名。」英國詩作家和評論家艾佛瑞茲（Al Alvarez, 1929-）在聽了普拉絲「著了魔」似地談論自己寫作的新動力後，推斷她和休斯的婚姻問題不在於外遇事件或個性不合，反而是彼此之間強烈的相似性：「當兩個有企圖心、多產又才華洋溢的全職詩人結為夫妻，其中一人每寫出一首詩，對另一人而言，彷彿自己的腦子一點一滴被掏空。對創造力旺盛的心靈而言，繆思對你的不忠，遠比配偶因外在誘惑背叛你更難以忍受。」

一九六二年十二月，她帶著孩子搬進倫敦的一間公寓（葉慈曾居住於此），聘雇了鐘點工幫忙料理家務，試圖展開新的生活，卻不幸遇到英國一百五十年以來最寒冷的冬天，水管凍裂，大雪封路，能源短缺，經濟拮据，精神苦悶，讓普拉絲的憂鬱症更形惡化。她未能實踐〈過冬〉（「蜜蜂組詩」的最後一首詩，也是她生前排定之詩集《精靈》的最後一首詩）詩末對自己的期許和對未來的願景——「蜜蜂在飛翔。它們品嚐春天」。

一九六三年二月十一日清晨六點，她拋下睡夢中的兩個幼兒，在自家住宅開瓦斯結束了自己的生命：「她起身上樓，到孩子們的房間，在桌上放了一盤奶油麵包和兩杯牛奶，怕他們自起床後到打工女孩到來之前會覺得肚子餓。然後，她下樓，走進廚房，用毛巾盡可能地將門窗的縫隙封住，打開烤箱，將頭伸了進去，打開瓦斯。」艾佛瑞茲在《野蠻的上帝：自殺的人文研究》一書，如是描述普拉絲生命中最後的場景。

在普拉絲自殺前的兩個星期，她的小說《鐘瓶》（The Bell Jar, 1963）——或譯《瓶中美人》——以維多利亞．盧卡斯（Victoria Lucas）的筆名出版。這本半自傳體小說可說是普拉絲青春時期精神崩潰的殘酷記錄，她以自身的生活經驗為藍本，深入刻畫一名初入社會的女大學生愛瑟．葛林伍德（Esther Greenwood）在面對角色認同與生命抉擇時內心的衝突、抑鬱與掙扎，充滿了女性自覺的反思。「鐘瓶」（bell jar）原意是「鐘形的玻璃罩或容器」，醫院常用之存放胎兒標本，因此在這本小說裡，「鐘瓶」具有死亡的隱喻，瓶中一絲不掛、面無表情、令人驚懼的嬰兒屍體象徵生命的短暫、窒礙、束縛、扭曲。

對普拉絲而言，世界像裝滿福馬林的鐘瓶，是一場噩夢，自己則像是被浸泡於酸腐、惡臭液體中的死嬰，無法呼吸也難以逃脫。一如小說的主角愛瑟，普拉絲也努力地想掙脫出這樣的鐘瓶。《鐘瓶》一書深入探討黑暗痛苦的心靈層面，這在任何小說都是罕見的。讀完這本自傳色彩濃厚的小說，更深入理解普拉絲敏感執著的個性、複雜多感的內心世界，以及她必須面對的社會現實之後，讀者就不會狹隘地將她的自殺歸咎於丈夫的背叛。

普拉絲和休斯的愛恨糾葛並未隨她的去世而畫上句點。休斯彷彿受到詛咒般，始終困鎖於背叛的罵名與妻子自殺的夢魘，至死都不得解脫。一九六九年，他的外遇對象阿西亞帶著她與休斯所生的兩歲稚女，採取與普拉絲同樣的方式（開瓦斯）自殺身亡。他與普拉絲所生的兒子，在美國阿拉斯加擔任大學水產學與海洋科學教授的尼可拉斯，也於二○○九年（四十七歲時）在家上吊身亡。此外，休斯還做了兩件讓讀者和學者質疑、批判其動機的事情——擅自調整詩集《精靈》的內容和詩作順序，改變了詩集原本的基調（讓「蛻變再生」變成了「自我毀滅」），並且以「不想讓孩子們讀到」為由，銷毀了普拉絲生前最後三個月所寫的日記，還聲稱一九五九年晚期到一九六二年秋天（《精靈》寫作關鍵期）普拉絲所寫的日記「失蹤」了。

面對外界（包含女性主義者）的誹謗和撻伐，休斯從不辯解。一九九八年，他於死前數月出版了詩集《生日信函》（Birthday Letters），詩集中的八十八首詩，是他自一九六三年以來，每逢普拉絲生日寫給普拉絲的八十八封信，以虛擬的手法與亡妻對話，回憶兩人過往的點滴，抒發心中的愛意、歉疚與哀傷：「你的鬼魂與我的身影密不可分」；「原意不是為了傷害／只為留存快樂的回憶」。他倆因詩歌結緣，他或許希望也能藉由詩歌和解。

（未完）

書籍介紹

本文摘錄自《精靈：普拉絲詩集（最新中譯完整經典版）》，台灣商務出版

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作者：雪維亞．普拉絲（Sylvia Plath）

譯者：陳黎、張芬齡

愛是一抹陰影。

你撒謊，哭喊，對它窮追不捨。

聽：這些是它的蹄音————它遠離了，像一匹馬。

普立茲獎得獎女詩人、備受爭議與矚目的作品集

美國詩壇譽為「有史以來最偉大的詩集之一」

POETS.org譽為「開創先河之書」

奠定普拉絲世界詩壇地位代表作

《精靈》詩集為普拉絲死前留在書桌上的手稿，一九六五年版《精靈》於普拉絲辭世後，由其夫泰德・休斯編輯出版。四十年後，普拉絲女兒弗莉達又重編此書，將休斯編選《精靈》時唯恐詩作過份殘酷或有所影射而抽換掉的十多首詩作，悉數還原，忠實呈現出普拉絲的創作原貌。

這本最新、獨特的《精靈》中文版，譯者重新爬梳、匯整她所有相關作品與版本，新增多首譯作於此繁體中文版首次曝光！使讀者不論是初讀或重讀，都能更完整理解普拉絲，她的詩作充份展現內在精神與藝術性，值得珍藏。

在譯者精彩的導讀中提到，標題詩〈精靈〉（“Ariel”）寫於普拉絲最後一個生日當天。普拉絲曾為此詩做簡短注解：「另一首騎在馬背上的詩。詩題『精靈』，是我特別喜愛的一匹馬的名字。」猶如普拉絲描述在天色猶昏暗的凌晨騎乘Ariel迎接日出的身心體驗……

細讀她的詩作，可以發現

隱藏在痛苦縫隙間的

生之慾望……

本書特色

由名譯者暨詩人陳黎、張芬齡匯整、翻譯，並加入新譯之作，讓讀者有機會閱讀或重讀普拉絲詩作，最新完整中譯版，一次收藏！

二十世紀詩壇的重要女詩人代表普拉絲，媲美十九世紀最著名的女詩人狄瑾蓀。

普立茲獎得主、生命故事曲折的傳奇女詩人普拉絲，她的詩作充份展現內在精神與藝術性。

作品特色強烈，她把死亡提升到藝術的層次。細讀普拉絲詩作，可以發現隱藏在痛苦縫隙間的生之慾望……

這本詩集以「愛」（love）字開頭，以「春天」（spring）結尾，普拉絲似乎有意藉此告訴讀者，全書涵蓋了她從婚姻破裂前到最後決定展開新生的心靈狀態……

Photo Credit: 台灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰