準媽媽也要注意腸病毒

文：李世明（台北中山醫院醫療副院長）

圖片來源：作者提供

Q1：腸病毒大流行，請問懷孕時是否會被感染？對胎兒有何影響？

腸病毒是僅次於感冒病毒外，人類排名第二的病毒疾病，新生兒、孩童及青少較易被傳染得病。這些人多半以往較少或未接觸這類病毒，體內含較少的腸病毒抗體。一般腸病毒傳染途徑來自呼吸道或腸胃道分泌物，主要經接觸而傳染。

一般孕婦被感染並不會造成胎兒流產或重大畸形，但有少數報導腸病毒會增加胎死腹中、新生兒糖尿病及免疫性甲狀腺炎等疾病的機會。

如接近臨盆（生產）的母親感染，則傳染給新生兒的機會大大增加。新生兒大致上不會有大毛病，但少數個案會有嚴重併發症，例如心肌炎或無菌性腦膜炎。建議孕婦要常洗手保持衛生狀態，以免被感染；另外哺餵母乳也要經過消毒，可以大大預防嬰兒得腸病毒的機會。

Q2：是否有疫苗可預防腸病毒感染？

這類病毒是屬於RNA病毒，突變率相當高，已血清分類的可分出70幾種，含小兒麻痺（Polirvius）、克沙病毒（Kawasaki virus group A&B）等類。目前除小兒麻痺病毒外，其他腸病毒無疫苗可供預防。

Q3：懷孕時除一般的例行檢查外，還有哪些較常見的感染病？要如何預防？

目前無疫苗可用、會影響懷孕結果的感染是我們較關心的，常見有以下幾種：

1、CMV（巨細胞病毒）：約有50％以上的成人會被感染。如果懷孕時被感染，孕婦除了輕度發燒外少有症狀，但CMV可能經過胎盤傳染給胎兒，導致少數胎兒產生聽力、視力、神經異常等疾病，目前尚無良好治療方法。

2、Toxoplamosis（弓漿蟲）：它是一種寄生蟲感染，被感染者往往無症狀不需治療，但會長期潛伏在體內。如懷孕時被感染，容易傳染給腹中胎兒。大部份母親被感染後所生下的新生兒並無症狀，但少數嬰兒會發燒、皮膚疹、肝脾腫大甚至大腦水腫、抽搐等病變。即便出生無症狀，長大成人時往往會造成眼睛失明或神經炎等疾病。

由 DPDx Image Library - http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/imagelibrary/Toxoplasmosis_il.asp?body=S-Z/Toxoplasmosis/body_Toxoplasmosis_il1.htm , 公有領域, 連結 弓漿蟲

接觸貓大便是傳染途徑之一，但最常見的原因是吃生食肉類。故懷孕時不可生時肉類及接觸貓大便。萬一懷孕早期診斷出有了嚴重感染，則應使用抗生素治療。

3、Listeria（李斯特菌）：是一種細菌感染，普遍存在社區中。孕婦如被感染，症狀像感冒般，如此細菌會直接傳染給胎兒，而造成胎兒死亡、早產，或新生兒感染等併發症。主要的感染途徑是經食物感染，一旦被感染，以抗生素治療可獲得良好抗原。另外建議婦女在懷孕前最好施打MMR（一般麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗及水痘疫苗），以預防懷孕時被感染而造成胎兒疾病。

Q4︰懷孕是否可打感冒疫苗？

最好是在懷孕前施打，但如果屬在高度流行區域內的孕婦不論妊娠多久，是可考慮注射感冒疫苗來避免後遺症。另外值得一提的是，孕婦如在必要情況下，是可以施打破傷風疫苗。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航