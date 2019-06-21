我城終局之戰：「送中條例」與香港國族主義

短短一週內，香江兩度超過百萬人規模的龐大遊行震撼全世界。在人口730萬人的香港三島、若然再扣除老人與小孩，超高人口比例的公民聲量非僅傳進港府，想來也已讓北京聽見。

從棋局模型而言，實質角力雙方厥為香港公民和中南海政治局諸委。再就核心爭論標的來看，這說穿了是一場價值決鬥，是民主法治和威權獨裁相互扞格的戰爭。

香港公民和北京當局才是天秤的兩端

先說這牽引百萬大軍的代表人物，細想不難明白特首林鄭、甚或中聯辦都非實質拍板角色，近日港府宣布暫緩「送中」條例、甚且罕見道歉，這都可以視為北京授意結果。1997年後中共明目張膽違反「港人治港」、「五十年不變」的事例在在繁幾。從併入中國隔年、1998年的「國旗案」侵害言論與表達自由；乃至陳錦雅案都深刻體現中共身為官方卻說話不算話常態，有識港人漸漸發現「回歸」終將成為惡夢。

基本法23條成為香港局勢轉折點

要說決定性轉折，或許落在2003年的基本法23條問題。該年50萬人規模的「七一大遊行」寫下空前，香港年輕一輩多以此落槌公民意識，而類於香港國族想像的思考也在此年前後暗自發微。

《香港城邦論》和「一國兩制白皮書」

以不少青年奉師的陳雲而論，他2011年提出的《香港城邦論》是一個企圖建構香港主體性、區分中港但又投諸「華夏」，甚至欲復歸周禮的多重理論，輔以他偶爾暴衝言論，引人但似有欠完整。再又往後至2014年「一國兩制白皮書」提出後的連串抗爭和「魚蛋革命」，同是重要。

一個比較學術的視角，香港大學學生會刊物《學苑》嘗試以社會契約論嫁接香港國族主義證成，寫就《香港民族論》，這是擺脫血緣與帝國，意欲踩定獅子山下「我城」意識的「香港人」論述；偏向街邊的考察，魚蛋革命正好完美結合各階層，跨出菁英引領的香港革新運動，蓋此番兩回合百萬人大遊行，井然有序看不到盡頭的黑壓壓人潮、甚至沒有明確領袖其中，此中香港精神著實令人嘆服！

香港回歸前後的天朝黑手

再往前推，我們或者可以遠溯1983年許家屯以新華社銜駐節香港，乃至兩年後港澳辦姬鵬飛主導、金庸也參與的基本法起草委員會，這些都是如今中港交手、北京與香港公民角力的實質遠因。在我看，早在1980年代初展開的系列談判、或「青年才俊團」上訪北京，我們就不難在彼時中共發言、新聞稿件、在入港後手段裡尋覓蛛絲馬跡，從最最開始鄧老所謂的「馬照跑，舞照跳」即是鏡花水月空中樓閣，從沒打算實現。

接之後來我們熟悉的香港國教議題，金融措施QDII，還有象徵意義很重的港澳大橋通車，這通通都是中國政府主權彰顯手腕，講白了就是東方明珠納入天朝麾下，再不如香港人自以為的特別，管你亞洲金融中心定位如何，中南海以降一條鞭才是真格，當今中聯辦坐館曾在記者會赤裸裸宣稱「只有一國，沒有兩制」就是明證。

從而我們應該看清楚，香港人民真正對抗的敵人在北京，而如今全港話事人實為中聯辦王志民。林鄭月娥做或不做、低頭與否就如當年23條爭議前後的董建華，都只稱共產黨鷹犬，無自主空間。而中國共產黨是一個本質上絕不可信，遇臨政權危殆不惜對人民開槍的殘暴政權，在1989年的天安門如此，在1991年香港《人權法案》後不變，今日也然。

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香港與中國的核心價值差異

除了釐清打壓香港公民自覺的幕後黑手，在對弈棋手之外、賽局裡雙方或各方信仰價值核心衝突，乃成另一重點。

本文以為從香港「回歸」中國的討論開始，不論是倫敦北京，或者中國一貫反對的、納入香港「三腳凳」談判，談得無非都是民主制度和法治體系能否存續香港。置身殖民統治凡152年，不列顛帝國深植香港的法治精神、高教養成和政府效能都推升港島文化自外中國，香江於想法、視野、內含皆有別內地，這不是97年換下英女皇照片，派駐解放軍以「西環治港」就能改變。

易言之，像是中國孕婦大量佔據香港醫院床位，內地渡港狂搜奶粉至缺貨，還有內地遊客蝗蟲襲港造成負荷與反感，這皆是水準落差和文明素養嚴重扞格，我並非想要貶抑或力捧某方、而是想說國家高權介入的勉強，無法在短期內實值融合兩個不同性質的區域，大中華天朝難奪、「我城」也不見愛。

北京影舞下的香港司法獨立

除了民主核心價值不見容中共，另個深刻鑲嵌連枝範疇，厥為司法獨立。這是法治精神和國家權力可預測性的邊界，回歸中國後，香港在這層顯然沉淪。

先談說定了時程但又一變再變的特首直選，非但寒了香港人企盼自治的想望，更清楚揭露中共接管香港後毫無「港人治港」誠意的真相。誠然有過幾次競爭意義下港首選舉、例如2012年梁振英對上唐英年，但這和立法會席次一同，都非全面普選。

再又如前揭「國旗案」或「居港權」問題相關訴訟，依據基本法而行的違憲審查制度，終審法院的判決一再受到北京方面強烈干預，「吳嘉玲案」就是明確的例子，1999年時任香港律政司司長梁愛詩甚至上京請示，帶回終審法院判決必須「糾正」的訊息，終審法院也就罕見「澄清」自己判決，徹底坐實了「人大釋法」下魁儡身影。同此同年的「劉港榕案」裡邊，更再次確認中共人大常委會頒布的《解釋》對香港法院之拘束力。

簡單的說，港英時期建立的民主架構與司法獨立都在中共踏足後崩解。從爭論背後價值以觀，這毋寧民主與威權對決的簡單戲碼，儘管中共以收買媒體等手段糖衣包裝，用中聯辦為爪牙影舞全港，但這局其中反透清晰，八百公里外脣齒相依的台灣、應該警醒。

兩百萬人大遊行確見威力

順此邏輯來看，很多傾向悲觀的香港人主張抵抗無用而屈從中共，這是一種有別於大中國思想或建制派的失敗主義，但只消看看船王特首在七一遊行後兩年下台，想想2019年兩次百萬大遊行後林鄭勉強低頭，我們可以知道在超高比例超猛強度施壓下，北京態度的暫時反轉是有可能的，中共就是一個欺善怕惡、你越強硬他就越不敢放肆的政權。

當然我們知道「送中法案」暫緩或停止立法、是種勿攖其鋒的緩兵之計，但這仍是香港人意志對抗中聯辦高壓管制的重大勝利。延此而論，像是泛民主派曾經的體制內策略「五區公投」、或是街頭游擊佔領金鐘，都是值得採用也可能有效方針。總之中共政權並非堅若磐石，中國自有政局紛擾、債務龐重和「國進民退」等問題，香港人毋須束手、不用放棄。

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西西弗斯神話與「反抗者」

許多人知道，卡繆（Albert Camus）曾有哲學散文《西西弗斯的神話》（Le Mythe de Sisyphe）論述「荒謬」，照卡繆自己的說法他尋求的是一種方法、而非學說，一種「懷疑的方法」。

提到這個是因為許多人都懷疑，這樣用盡方法對抗已然手握明珠、身影龐大且窮凶惡極的巨人到底有用否？身為同港命運相連的台灣人，我想到的正是西西弗斯。肇因「沒有比徒勞無望的重複工作更可怕刑罰」，神祇降罪西西弗斯無止盡的推持巨石上山頂，再又巨石滾下、然後重複推上滾下周而復始，心力和生命就在這無謂的循環中緩緩終結。

我以為這個神話或卡繆此篇散文重點落在「人該何去何從？」，這是一種卡繆招牌的「荒謬」情境。荒謬是一種關聯性，涉及我們與這個世界、與其他人相結；荒謬也涉足卡繆所說的非理性，這是一種難以理解但又無法脫離的境況，往深裡說、就關乎人存在的意義。

在我看來如今香港人和脣齒相依的台灣一同，都身處這樣容易陡生懷疑的荒謬，我們會懷疑這樣的對抗有意義嗎？我們的存在到底為了什麼？這類「存在與虛無」的辯證盤桓不墜。

白話的說，究竟走上街頭有用與否？媒體撰文、記者會或是街頭演講能有多少波瀾、能扳倒中共嗎？這確實令人有些懷疑，但重點不在懷疑，而是看清自己處境和「為什麼」這麼做。

卡繆提及西西弗斯當耳寫道：「向山頂奮鬥的本身，已經足以使人心充實，我們應該想像西西弗斯是快樂的。」又在巨石下山同時我們或可欣賞風景；在年復一年重複動作裡我們淬鍊心志。卡繆告訴我們毋須逃避荒謬，不要放棄理想、更別傷害自己；這樣境況、如此旅程中仍然有其生命意義，這盤荒謬「令人窒息的蒼穹下」我想也未必就難見光明。

「我反抗，故我們存在」，卡繆這樣說著。價值光譜引領著我們面向歷史，在拋卻虛無主義、對抗歌利亞的同時成就自己為一個人。如若死亡是必然終點，那麼反抗或許就是那離端凡俗、找到意義的光源，可敬的香港公民如此、勇敢的台灣人也然。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航