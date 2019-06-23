以打擊假新聞之名：籠罩在「數位威權」之下，誰能倖免？

文：TzuTzu、GV 中文化小組

本文由「全球之聲亞太區公民媒體高峰會」志工王賢慈、謝宜儒、饒黛吟三人共同紀錄，並由王賢慈撰寫刊登於其部落格，經授權重新編輯並刊載於此。

數位威權在哪裡

「數位威權（Digital Authoritarianism）不是限制公民本身，而是限制公民行動與企業單位。」

中國在習近平時代，透過科技技術（包含人工智慧、電腦學習、大數據等）對內自中央由上而下地強化對社會的掌控與維穩，以及對外關係的鞏固和擴張。

有趣的是，上午Keynote Speaker的羅世宏教授（現任中正大學傳播系暨電訊傳播研究所教授）表示，審查機制2.0不再只是刪除、隱藏資訊，而是輸入更多資訊，企圖佔據你的所有注意力，因為「注意力也是黨產」。

羅教授提到的其中一例，就是於阿里巴巴上架、下載量已破億的「學習強國」應用程式：

從天網、銳眼、社會信用制度被動監測與評分，到「學習強國」應用程式箝制人民的知識學習與社會意識。以「學習強國」為例，為中國政府投入大量國家資源和民間阿里巴巴共同開發的應用程式，進行「互聯網黨建」工作，將黨員教育、管理、考核等通握網路載體進行宣傳，主打內容是有關於習近平的言行與相關資訊，讓用戶透過應用程式學習與隨堂小考，並且建構對於國家領導人的個人崇拜、黨國效忠與國際認知，如果學習積分落後則會被公告。

數位威權除了是政府由上而下的監控、審查，企業也參與其中，透過屏限制、屏蔽與移除某些內容，協助進行維穩的工作。

企業與國家間密切的關係，可從阿里巴巴創辦人馬雲的這番話加以說明。馬雲表示願意捐出企業給國家，為了確保自己的商業利益，企業也必須和黨國體系進行合作，其中包含內部的自我審查。而跨國企業本身作為商業體，免不了對於擴張市場和權力的渴望，顯示在Google透過過濾版的搜群引擎企圖進軍中國所開發的蜻蜓計畫，以及Skype中國版的監控言論機制。

當然，數位威權不僅發生在中國，也在泰國、緬甸等地，以大眾免於假新聞之名，實踐言論審查、打擊網路上的言論自由之實，而其中相關法案是否尋求公共民意，或是如何認定假新聞又是個深奧的謎。

數位威權在泰國：刑法第112條

依據泰國刑法第112條「忤君罪」（lese majeste law，又譯「對王室不敬罪」、「冒犯君主法」或「冒犯王室法」）的規定，凡在學術或是公開場合批評、侮辱皇室，皆會遭到判刑處分。至為了保障網路安全與反恐的名義，2016年通過新版《網路犯罪法》並且設立相關單位，讓政府可以監督媒體，有權移除網路上特定言論，促使網路媒體創作者必須自我審查，形同失去言論自由；或是在軍權掌握政府後，讓一百多位媒體人去上三到十七的調整課程，並進行家庭訪問；又或是利用國家重大節慶與祭典，民眾轉移目光之時，將異議份子或是社運人士逮捕。

數位威權在緬甸：第66號法案

當前在緬甸，僅33％的民眾可以進用網路。2013年，緬甸政府基於建立科技永續環境的理由，制定了第66號法案（Article66〔D〕），但這條法案實際上卻成為了對言論自由的監管工具。該法案針對在網路上散播勒索、毀謗、意圖煽動、或是要脅言論者，得起訴處以至多2年監禁，得易科或併科罰金750美元，而約82％依該法條起訴者是由政府直接逮捕，且大多都是反對派人士、記者、宗教人士、人權倡議團體與藝術家等。參與本次高峰會的Engage Media也拍攝了一部影片，希望緬甸民眾與世界正視這項法案對人權與言論自由造成的威脅。

值得注意的是，即便是在民主國家，也不必然保障數位資訊權利，例如韓國2007年臉書註冊規定要使用實名制（在2012年宣告違憲），又或是韓國人在網站上無法取得北韓的網路資訊等，在在顯示數位資訊權利仍須全民共同捍衛。

Photo Credit: AP/ 達志影像

數位威權的擴張

在沒有智慧型手機或是數位穿戴裝置的十年前，我們並沒有習慣每二十秒就換到下一個視窗；而今除了追蹤數位足跡、臉部辨識外，未來實體世界將出滿各種追蹤與感測器，我們和科技間產生了另一種變化，個人行為進而也會有所改變。

無國界記者東亞辦事處執行長艾偉昂（Cédric Alviani）表示，在未來當每個人的行為都會受到周遭環境影響時，應當思考隱私的意涵與界限，而其中自身對於內在心靈又持有多少掌控的能力。

我們要知道，目前的便利是要付出相對高的成本。當我們選擇唾手可得的資訊便利時，自由並非永遠受到保障，兩者價值間的權重要如何選擇是至關重要的。

誰掌管了數位威權？

「不能把中國當作他者來看待，不然事情就無解。」——《Matters》創辦人、《端傳媒》前總編輯，張潔平

網路資訊時代，無法再將數位威權的帽子只扣在中國、俄國等威權政體上。在數位威權時代裡，傳統民族國家的疆界將不再適用，而是由商業大平台所控制，掌握治理權力的是Google、Facebook、Amazon、Tecent、Alibaba等大型商業公司。

「如果把 Facebook 當成是國家，全世界最大的國家是中國，第二就是 Facebook，第三個才是印度。」——《全球之聲》主編，馬雲華（Filip Noubel）

下午Keynote Speaker張潔平講者分享了一個有趣的比喻，她說在網路與社群時代中，我們每個用戶都像是農夫一樣，在自己的社群平台上發表內容、留下數位足跡，然而在數位世界中，大型網路科技、社群媒體公司壟斷。這些網路平台如同國家，我們在立憲之前就已經失去的數位公民權，這些「國家」甚至沒有憲法、或是獨立的司法系統；在瀏覽網站、交換資料與數據，以達成行為契約之前，人們已經先向科技公司讓渡了幾乎所有的權力，是產權確認前的圈地運動。

這些科技公司在人們產生「自己的數位足跡被利用」的意識之前，就已經在利用我們的數位足跡（想想看平常我們下載應用程式，會跳出視窗詢問是否同意取用哪些資料，一般人看都不看就會秒按同意……），科技公司再向政權讓渡某些資訊權以獲得緊密合作、市場開發的入場券，政治權力進而加諸其上。

此外，當人的行為和情緒可以在網路與社群中被精確地量測、推測和助波，它們也成為了商家和政策必爭的新戰場。舊時代的命題是監管（censorship）以消滅真相，新時代的命題是宣傳（propaganda），創造出我方想講的論述，並且營造出那樣的風向。

只要看看去年十一月選舉，我們活在反指標的同溫層當中，所有支持婚姻平權、性平教育等法案在我們厚厚的舒適圈裡流動；相對的，爸媽常用的社群媒體，卻充斥著對於婚姻平權反對的意見，而且也是源源不絕在長輩的對話框間流串著。我們的行為和情緒確實是受到身旁環境所影響，而這個「環境」看似也是可以由我們數位足跡所推測演算、進而營造出來的。

Photo Credit: AP/ 達志影像

深陷其中的我們，可以做些什麼？

羅世宏教授面對數位威權中國模式的擴張抱持著相對樂觀的態度，他相信言論審查有其漏洞，不應低估網路用戶的創意，利用密碼或特殊管道通過過濾與言論審查。

悲觀是威權主義的好朋友，它會讓威權武器化，產生恐懼寒蟬效應、自我審查，這正是威權主義所想要看到的。——中正大學傳播系暨電訊傳播研究所，羅世宏教授

同時，在數位威權下，於第四部門的層次中，願意追求真相的公民媒體仍然可以做出行動，例如公益服務網│NGO發展交流網（NGOCN）主張公益報導與傳播，發起的聲音計畫、草媒實驗，企圖在眾人沈默中，發出聲音。如果有被封鎖的組織，新的團體會像不死鳥再度興起、持續抗爭，朝民主之路邁進。我們應該企圖結合公民教育、政治運動，串連寫作者、軟體開發商來進行數位革命。

追求「見聞廣博的公民」（informed citizen）的境界的過程中，固然會遇到種種的資訊困難與障礙，但我們不能把問題僅僅標籤化為「打擊假新聞」。——《Matters》創辦人、《端傳媒》前總編輯，張潔平

在個人層次中，張潔平提出，就算沒有真假新聞的資訊戰，個人也未必能夠做出正確的決策。

在美國自由主義的主張下，認為政府不去監管言論時，真理一定會勝過謬論。這樣的論述卻硬生生被美國麻省理工學院的研究打臉，研究顯示在排除了意見領袖、公認假新聞或內容農場來源後，假新聞確實散播得比真新聞還要快。

然而，我們沒辦法單用「打擊假新聞」這樣簡單的標籤解決如此龐雜的資訊問題，那只會導致某種程度上的獨裁，例如對於新聞、社群媒體、部落格上言論自由的箝制。

關心數位商業的人數不勝數，但關心數位基本權利的人之又少。我們對於數位資訊這股神秘的力量一無所知。作為個人我們應該試圖培養以下三項能力：

資訊自律：也就是培養媒體素養，要懂得辨析訊息來源、獨立思考； 情緒自主：社群網路的普及性，鼓勵/濫用大家的情緒，我們應當對於社群媒體所帶來的情緒有所自覺； 數據自覺：儘管很難拿回網路上的數位足跡，但至少要對於被拿走什麼樣的數據資料有所意識。

最後，在回應假新聞和資訊世代差異時，張潔平也說到：‵「如何對抗有規模的資訊戰爭，教育是重要的，不單純是傳統學校教育，更包含生活場域的溝通。我們應該把更多精力影響一個一個具體的人，而不是一個改變系統性地解方。透過不斷不斷地說故事和釐清誤解，讓不同的人相互瞭解彼此，那麼達成共識的空間必然會慢慢產生。」

《全球之聲》編按

再次感謝全球之聲亞太區公民媒體高峰會志工王賢慈、謝宜儒、饒黛吟三人共同紀錄，歡迎至王賢慈的部落格閱讀原文。

這次高峰會最核心的結論，大概就是請不要忽略對話與說故事所能帶來的改變。擁有說話的能力在當今看來自由民主的國度依然難能可貴，呼應張潔平的呼籲，我們也許無法打破同溫層，但能透過不斷的對話，使所謂的同溫層不斷地擴張，與更多人達成和解甚至共識。

所以，請不要害怕成為那個促進人與人之間溝通的橋樑吧。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航