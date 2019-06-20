全球第二大魚翅消費國，加拿大立法通過禁止魚翅進出口

（中央社）加拿大通過一項新法，禁止魚翅進出口，這項法律也包括重建衰竭的魚群資源規定。

《路透社》報導，加拿大18日通過這項新漁業法（Fisheries Act），獲環境保育團體讚許為保護魚類棲息地和鯊魚數量的勝利。

民間環保團體Oceana Canada執行董事羅倫（Josh Laughren）表示，加拿大已成為20國集團（G20）第一個禁止魚翅進出口的國家。

他還說，加拿大是亞洲以外最大的魚翅進口國。根據加拿大統計局（Statistics Canada），加拿大2018年進口14萬8241公斤魚翅，價值240萬美元（新台幣7588萬元）。

在中國婚禮和宴會上，通常會有魚翅湯這道傳統豪華料理。

加拿大政府2018年發布一份報告指出，2017年時，主要魚類有35%處於健康狀態、14%出現警訊、10%狀況危急，這是自2011年來，魚類處於健康狀態的最低數據。

2017年首先提案禁止魚翅的參議員麥唐納（Michael MacDonald）表示：「這只是向前邁進了一步；事情還沒結束，但這是重要一步，也向全世界傳遞出一個訊號，這是錯誤的行為，必須制止，加拿大不會再參與魚翅進口了。」

禁割魚翅但禁不了買賣，加拿大是全球第2大魚翅進口國

鯊魚身上最有市場價值的就是魚鰭，一般都會做成魚翅湯料理。

《加拿大廣播公司》（CBC）報導，雖然加國自1994年禁止在該國水域割鰭棄鯊，但仍然允許買賣和進口魚翅，以致加拿大是中國、香港以外，全球第三大鯊魚進口的地方。

根據加國統計局資料，加拿大主要的魚翅進口國來自中國、香港、加勒比海島國千里達和托巴哥以及美國，去年自中國進口的魚翅，就佔了總進口量的九成。

擋不住國家買賣魚翅，自2011年起，加拿大有不少市議會投票決定，通過禁售魚翅產品的法律，包括安大略省的布蘭特福德（Brantford）、北溫哥華等19個城市。

加拿大最大城市多倫多算是最早推行「禁翅令」的城市，自2012年起，凡是在多倫多市擁有、出售、消費和交易魚翅或魚翅產品，都屬非法行為，寬限期為半年，日後若被發現違法，第一次罰5000加幣（約台幣15萬），第二次罰2.5萬加幣（約台幣75萬），第三次罰10萬加幣（約台幣300萬）。

不過這樣的禁令激起多倫多華人圈的不滿，告上安大略省的法庭，該市市長當時也表示，魚翅禁令不是市府的職責，他投的是反對禁令的票，最後在同年11月30日，安大略省高等法院（Ontario Superior Court）宣布，多倫多市政府魚翅禁令無效，並稱禁令超越市府權限。

不過，加拿大的環團仍持續呼籲政府推出禁止進口魚翅的法例，2011年以來，加拿大國會已經提出了5項禁止進口魚翅的法案，但之前都未能通過。

本月18日，加拿大參議院通過的C-68法案，除了終止加拿大的魚翅進出口買賣，也要求重新規劃漁業法令，以彌補瀕臨絕種的海底生物。

全球7300萬隻鯊魚被割鰭，哪些國家仍然高需求？

根據國際團體「野生救援」（WildAid）去年發布的報告，每年有7300萬隻鯊魚被做成魚翅湯，雖然自2011年以來，保護鯊魚的運動讓魚翅消費量下降了80％，不過在香港、台灣和澳門等地區，魚翅的需求量仍然很大，而在亞洲其他地區，如泰國、越南和印尼，需求量也在成長。

台灣是全球捕殺鯊魚的第四大國，也是第五大的鯊魚交易國，過去10年，台灣70%的魚翅出口到香港，次高的出口地是中國（佔16%）。

台灣《漁業法》第54條公布「鯊魚鰭不離身」規定，下令自2012年開始，所有隸屬於台灣籍的漁船嚴格禁止只割下魚鰭，並需連同魚身與魚鰭一同運回台灣港口。不過2015年，國際環保組織「綠色和平」發現台籍漁船「順得慶888號」，於太平洋公海上進行無照捕撈，船上除了有非法捕獲的鮪魚外，更發現3袋共75公斤的鯊魚鰭，數量明顯與漁獲記錄的3隻水鯊不符，漁民為了帶回更多的漁貨，將鯊魚的魚鰭割下後，將魚身丟棄回海中。

而根據《衛報》，歐盟從2003年開始禁止割鰭棄鯊，2013年法規更趨嚴格，要求所有歐盟船隻捕獲的鯊魚，魚鰭必須附在魚體上。然而這與魚翅禁令仍然不同，鯊魚信託基金會（Shark Trust）保育主任胡德（Ali Hood）告訴《衛報》，歐盟與英國尚未實施魚翅禁令，這代表魚翅買賣仍然能合法交易。

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核稿編輯：楊之瑜







