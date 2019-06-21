nail it、crack up⋯⋯八種使用頻率高到不行的口語英文，你認得幾個？

學英文的過程中，搞懂文法、了解單字句子意思是必經之路，但是明白母語人是如何真正使用他們的語言，並且試著在生活中運用也是很重要的喔！今天就讓我們來練習這八種使用頻率高到不行的口語英文！

八種道地英文

sick

這個字一般我們在字典上常常會看到「生病」的解釋，但是在口語英文中，卻有著另一個截然不同的意思喔！它也可以用來表示「很帥、很潮」「酷斃了！」等讚美。假如你的好朋友買了一台新車，邀請你來跟他一起試開一趟，你覺得他買的Nissan GTR實在太帥了！這時就可以說：

Dude, your new car is sick! （欸，你的車有夠潮！）

或是你看到某張衝浪高手、NBA某選手灌籃照片等等，覺得英姿實在酷到不行，就可以說：

That’s so sick!（那實在是帥到掉渣了！）

現在你除了會說cool以外，也學會了另一種更厲害的說法囉！

pretty much

一看到pretty「漂亮」，是不是有點被搞糊塗，覺得好像在講跟漂亮有關的事情？其實pretty也可以用來表達「很...」的意思喔，像是平常電影或是美劇裡會聽到的Pretty good!「挺好的！」Pretty yummy!「滿好吃的！」那在這裡跟much合用，pretty much表示「差不多」，意思有點像almost 「幾乎」，是固定用法，例如：

She can draw pretty much anything. （她幾乎什麼東西都畫得出來。）

這句話也可以用almost來改寫，變成She can draw almost anything.

再舉個例子：

The test result is pretty much what I had expected. （測驗結果跟我預期的差不多。）

might as well

這句可以用來表示「不妨、乾脆...」，是很道地的用法，講出來是厲害得不得了喔！

A: Do you want to check out the other house, too? （你想不想也去看看另外一間房子？）



B: Might as well. We’re already here. （也是。既然都已經來了。）



You might as well just come with us, since you have nothing to do at home anyway.（你乾脆就跟我們來吧，反正在家也沒事。）

nail it

這個字當作名詞用的時候，有「釘子」、「指甲」的意思，而作為動詞則可以用來表示「（以釘子）固定...」。Nailed it. 字面上像是在說「固定了」，但在口語上就延伸成「搞定了」的意思。要注意的是，因為當我們在講「搞定了」的時候，通常都是指「過去做的事情」，所以都會用過去式來表達喔。

A: Hey Tyler, how did your job interview go?（嘿，Tyler，你的工作面試怎麼樣？）



B: Totally nailed it.（完全搞定。）

to death

Death是名詞「死亡」的意思，在中文裡，我們常常會說到「無聊死了」、「嚇死了」、「愛死了」等等，來凸顯自己的情緒高漲到某種境界，這種把「死」加在後面的強調詞，在英文裡其實也是同樣的用法喔！我們來看看可以怎麼用：

The meeting went on for hours. We were all bored to death!（這會議開了好幾個小時。我們全都無聊死了！）



Let’s watch something else. This movie is scaring the children to death!（我們看看別的吧。這部電影把小孩嚇死了！）

crack up

Crack是動詞，通常有「裂開」的意思，搭配介係詞up可以用來表達我們常講的「笑翻了」或是「大笑」，就像是笑得合不攏嘴，嘴巴「裂開」那樣的概念喔！我們也可以在中加插入人，表示「笑得某人合不攏嘴」，寫成crack someone up。來看看可以怎麼用：

I absolutely love that movie! Cracks me up every single time!（我真的超愛那部電影！每次都讓我笑翻天！）

awesome

Awe是名詞「敬畏」，有嚴肅的意味在，那awesome是它的形容詞，我們一般查字典大概都只會看到「令人敬畏的」、「令人驚嘆的」這類得意思，但其實在口語中，也可用來形容某人某事「很讚」、「相當好」，是個使用頻率高到不行的字，千萬要學起來喔！

You look awesome in that outfit! （你穿那套衣服非常好看！）

A: How was everything?（一切都順利嗎？）



B: It was awesome! We will be back. Thank you! （都很棒！我們會再回來的。謝謝你們！）

whatchamacallit

生活中很常會因為一時忘記某個東西叫什麼，常常會以「那個什麼東西」來代稱，那在英文裡就可以用這個字喔！大家一看到它，第一個反應應該都是「怎麼好像是有幾個單字中間沒有空格？」其實它正是幾個字寫在一起，原本正確的寫法應該是What you may call it，唸得快一點，就會變成 whatchamacallit「那個什麼什麼」。

I need a…a whatchamacallit—you know, one of those things that you use to whisk eggs.（我需要一個...一個那個叫什麼的－－你知道，就是用來打蛋的那個東西。）

現在你又多學會了好幾種道地口語英文，趕快找機會來練習一下他們的用法吧！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈八種使用頻率高到不行的口語英文！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航