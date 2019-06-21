拒絕「紅色媒體」，算不算是箝制新聞自由？

文：林恒薇

近日黃國昌與館長共同發起的「拒絕紅色媒體，守護台灣民主」遊行，引來許多爭議。包括是否會產生箝制新聞自由與危害第四權的疑慮、黃國昌既反對管制假新聞又拒絕紅色媒體，兩者間是否矛盾等等。

對於這些疑慮，以下將分別論之。

所以，「新聞自由」到底是什麼？

談論新聞自由與言論自由前，必須先區分何謂新聞自由，也就是所謂第四權，以及何謂言論自由。

新聞自由，指的是「國家」保障新聞工作者採訪、報導、出版、發行等的自由權利。而言論自由，指的是公民可依自我立場意願，表達意見想法的權利，不受政府的事前審查與事後追懲。換言之，前者（新聞自由）的權利由國家賦予，後者（言論自由）則為天賦人權。

因此，由民間（立法委員為民意代表）發起的此遊行（拒絕紅色媒體），並無涉及「國家」箝制新聞自由，更甚為保障人民言論自由的權利。相反的，民間亦可發起「支持紅色媒體」的遊行，這也是身在民主國家的可貴之處，保障多元意見的發聲。

小結來說，這場遊行無疑是一場意識形態之爭，另一方面也可以說，他是在反旺中的壟斷。

反對「紅色媒體」，不等於要求「政府管制」新聞

反旺中反的是，反對資本家（蔡衍明）壟斷媒體，並散布有利於己（親中）的意識形態。而當今公眾所持的立論，大多為反對中國的控制。實然層面而言，資本家（蔡衍明）為獲得更多利益，而助長國家機器（中國）的控制。

要談假新聞牽涉到的問題，就得先談到底為什麼我們不該立法管制假新聞。

首先，現行的廣電三法其實已經規範節目與廣告內容若違反事實查證原則，以至於損害公共利益，則可處以罰鍰。被報導者或者利害關係人認為報導有誤損其權益時，亦有權要求更正。

其次，雖言當今仍未有法律管制網際網路流竄的假新聞，但若對此管制，有箝制表達自由的疑慮。例如在俄國，普丁已經於三月簽署立法機構的提案，未來將對散佈不利於國家、不尊重國家的假消息大舉開罰。這無疑是一種變向內容審查，許多學者也認為這是將施壓言論合法化。

最後，若真的由政府管治假新聞，媒體從業人員亦可能進行自我審查，導致寒蟬效應。當畏懼法律制裁使得「異言堂」走向「一言堂」，民主國家的多元觀點隨之喪失，並非各方所樂見。

當今則有學者認為，對於假新聞的管制應該改為立法規範平台方，遵守「通知與更正／移除程序」。任何因假新聞而至合法權益受損者，可通知平台方更正、移除，而非由政府直接管治、定斷何謂「假新聞」。

當然，回歸最根本解決假新聞的方法，就是媒體自律，以及強化媒體素養教育，提升閱聽人對資訊真偽的判斷能力。

Photo Credit: AP Images / 達志影像

反對「管制假新聞」和「拒絕紅色媒體」，並不衝突

因此，關於反對管制假新聞與拒絕紅色媒體之間是否存在矛盾，我認為不然。

公民固然可以反對假新聞，但如上所述，當政府的手伸入新聞業，也就是著手立法管制，便會產生箝制新聞自由的疑慮，而拒絕紅色媒體本身，亦如前所言，沒有箝制新聞自由的疑慮。事實上，遊行中對於廣電三法的訴求，並非「禁止親中言論」，而是「禁止收受中國金援經營廣電媒體」——或者廣義且正確的來說，境外勢力不得以金援等形式操控台灣媒體，不論國家為何。

總結，遊行本身並不會損及他人言論自由，也沒有國家箝制新聞自由的疑慮，反對政府管制假新聞，與遊行之間，則視發起方為政府或民間而定，兩者間並不存在矛盾爭議。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航