現實世界的問題不分科：資策會辦「運算思維實驗教育機構」培育跨域人才

近年來,台灣教育界興起一股「實驗風」,透過有別於體制內學校的教育模式,看見更多教育的可能性;而資策會也開辦了「運算思維實驗教育機構」,將科技議題、產業能量及跨領域教學模式帶進台灣,可望培育出新時代人才。資策會也在今年開辦了「運算思維實驗教育機構」,盼能將全球新興的科技教育議題,以及跨領域教學模式帶進台灣。

運算思維:串聯科學、邏輯、問題解決的動腦模式

在長期為社會人士開辦的進修課程中,資策會看見 IT 人才需求的急迫性。過去的經驗告訴資策會,不論是文理法商,都存在著 IT 人才的需求;然而在大學裡,並不是沒有資訊類型學系的設置,企業卻仍不斷派人來學習 IT。為了徹底解決人才荒、從小培養 IT 素養,針對國小五年級至高三學齡的「台北市運算思維實驗教育機構」於是誕生。

Photo Credit:TNL Brand Studio 台北市運算思維實驗教育機構教室一隅,兩側螢幕可即時顯示學生專注程度

是什麼樣的洞察,讓資策會催生出「運算思維實驗教育機構」?資策會數位教育研究所(簡稱教研所)所長——同時也是運算思維實驗教育機構的校長——蔡義昌指出,許多來資策會教研所進修的人士,都各有不同的科系背景。他觀察到,例如本來學商的人來學 IT,銀行可能會因此付他更高的薪水;相反的,讓一個理工背景的人去學商,難度反而提高。

這點讓資策會發現,學生最應該培養的「第一專長」,就是「運算思維」的素養,用 ICT (Information and Communication Technology,資訊與通訊科技)的思考模式來訓練理性思考;接著,再以此為基礎,去發展「第二專長」,比方說理工、農、醫、藝術、體育等不同面向。這樣一來, 莘莘學子們不僅獲得更多能力,有了第一專長之後,培養第二專長就更有目的也更有效,無非是對未來多一道保障。

蔡所長也坦言,創辦運算思維實驗教育機構遇到最大的困難,其實是與各機構的溝通。在實行制度上,上午進行正規教育中的學科知識學習,下午以多元跨領域方式培養運算思維的素養,如同芬蘭,沒有所謂的「學科」,而是以議題為核心來探討。在師資分配上,更是超越正規學校,沒有傳統單科的科任老師,而是由多位不同專長的老師同時作為引導者的角色。

由於實驗教育與體制內的正規教育大相徑庭,因此對於運算思維實驗教育機構來說,最需要跨越的鴻溝,是要不斷進行溝通解釋,讓各機構能理解機構的學習安排與師資調度。

Photo Credit:TNL Brand Studio 資策會數位教育研究所所長,也是運算思維實驗教育機構的校長,蔡義昌先生。

舉台北為例,與該校相似的實驗教育機構,有「影視音」、「學學文創」等。前者相信學生能透過影視音的方式,獲得最大的學習成效;後者則是著重在培養藝術、設計方面人才,重視藝文啟迪。放諸國外,愛沙尼亞、英國、美國,已將程式語言列入幼兒園階段的必修課程。

談到國內目前的體制內學校在運算思維上有什麼不足之處,蔡所長說,就是「時數」問題。因為正規教育的分科教學必須分配節數,學生可能上完一小時的英文,又緊接著上一小時的數學,如此一來,前面的英文問題也許還沒有徹底解決,就馬上需要切換環境。

理性思考拆解問題、解決問題,是「運算思維實驗教育機構」最重視的思維培養。跳脫學科限制,即跨領域的學習整合,是該校最大的特色。透過 8 年的學制(相當於小五~高三)強調素養導向,更與現正推動的十二年國教不謀而合,讓學生清楚自己想要做什麼;混齡的互助合作學習,也讓學生可以實際演練、幫助彼此。

當學生結束學業後(相當於體制內的高三畢業),資策會將提供工讀機會或企劃專案,讓學生能夠直接操作實務、累積經驗。若學生認為經驗夠了,想到國外看看,資策會則有在芬蘭、菲律賓、香港的姊妹校,學生就能用積攢的經費自行供給,增加國際化視野。

現實世界的問題不分科:STEAM 教育培養解決問題的能力

跨科目教學,是 STEAM 教育的特色。所謂的「STEAM教育」,即是結合科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)、藝術(Art),以及數學(Mathematics)的跨學科教學方法,將五大領域的知識彙整起來,補強學科之間的隔閡;畢竟現實世界的問題,並無法完全區分為國、英、數、社、自。未來的人才培育,需要的是能夠不斷與時俱進的學習能力,以及面對挑戰、解決問題的能力。

Photo Credit:TNL Brand Studio 設計「運算思維實驗教育機構」課綱的黃薰慧博士

「運算思維實驗教育機構」在黃薰慧博士設計的課綱底下共有 7 個構面,強調「運算思維為底,STEAM 為用」,並融入聯合國擬定的 17 項目議題。如同印度電影《我的嗝嗝老師》劇情中,利用籃球拋射時的拋物線來學習物理、打板時計算作用力與反作用力等生活實例,在一個活動中,將不同學科的知識整合,達到跨領域的知識串聯,訓練邏輯思維。

黃博士盤點各科知識,將運算思維包裝進課程裡,強調「動手做」像是讓學生實際操作資料分析的方法,但不事先告訴他這是什麼領域的什麼技巧,而是讓學生直接透過實際演練來學習,而非講述型授課。

黃博士更提到,這套暱稱為「乾坤大挪移」的課綱,有一個「武功祕笈」制度,等級設置從「布衣」到「至尊」,而運算思維就是學徒們的「內功」,利用遊戲通關升等的方式,吸引學生自發成長,提升學習動機,畢竟孩子們總是喜歡遊戲、喜歡分享自己的榮譽。

新形態教育,師資培育不能落後

對於學齡孩子們來說,在 STEAM 教育體系下學習或許並不是件難事,甚至比起一般體制學校還要有趣的多,並且更加學以致用。然而,對於老師來說,可能才是一大考驗。

Photo Credit:TNL Brand Studio 「運算思維實驗教育機構」教師之一的林寀雯博士

擁有教育專業背景的林寀雯博士談到,身為「運算思維實驗教育機構」的老師,不必十八般武藝樣樣精通,但要有「願意主動探索」的特質,因為老師必須作為協調者,支援學生的學習,主動幫學生連結資源,並協助學生整合知識,甚至跟著學生一起學習。老師必須要有能力引導學生探究思考與執行,本身也需具備運算思維的核心素養,才能設計出相關課程。

另外,「運算思維實驗教育機構」除了教導知識的「Coach」老師,一個年級則有一位負責協調學生生理與心理訴求的「Mental」導師,還有整體學校的大導師「Mentor」。

在實驗教育愈發興盛的今時今日,未來教育趨勢對於此素質的教師需求,應是不減反增。有鑑於此,資策會在師資培育策略願意以「授權教學課綱」的方式,讓任何教育機構都有機會取得授權,且不限於傳統師資培育大學,以利未來的師資培養,盼望能達到更完善的教育環境,讓運算思維教育能夠永續經營。