從《波希米亞狂想曲》到《火箭人》：看傳奇音樂名人的同志困境

文：周舒儀

去年《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）的大獲成功，讓今年上映的《火箭人》（Rocketman）備受矚目，前者為皇后樂團主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）的人生側寫，後者則是由艾爾頓強（Elton John）親自監製的自傳。

同樣描述傳奇音樂人的跌宕人生，這兩部電影的故事走向有耐人尋味的相似度：佛萊迪與艾爾頓強皆是英國人；年紀輕輕就展現驚人的天賦；不僅年代接續，讓兩位正式展開職涯的關鍵經紀人是同一個：

他們一出道便大受歡迎；在名利雙收時都因為雙性戀的身份而墮落掙扎；且他倆還是好朋友。有趣的是，《波希米亞狂想曲》與《火箭人》都由導演戴克斯特佛萊契經手與拍攝。

儘管戲裡戲外有那麼多共同點，《波希米亞狂想曲》與《火箭人》是兩部大相徑庭的作品。《波希米亞狂想曲》是客觀看待皇后樂團的歷史及佛萊迪的人生，將歌曲創作及樂團發展的過程重新演繹；而《火箭人》則是艾爾頓強親自提案開發而成，他以主觀的角度回顧自己的過去，因此無論電影裡的情節是真是假，都代表著私人意義。

被略過或刪剪的同性戀畫面

相較於傳奇人物的生平會如何呈現，《火箭人》在上映前的最大話題其實是電影尺度。由於故事從頭說起，艾爾頓強的成長－掙扎－救贖皆展露在銀幕上：在家庭中的孤立無助，與男性伴侶的親密關係，沈迷酒精、毒品、性愛等低潮時期等，都是人生不可抹滅的印記。這也意味著如果電影要還原真實，以上元素絕對不可輕描淡寫，即使會被審查為R級也一樣：

「我的人生不是PG-13。」——艾爾頓強親筆投書《衛報》（The Guardian）。

然而就在5月31日，俄羅斯記者安東都林（Anton Dolin）在臉書表示當局把電影裡所有男男親密戲都剪掉了——吻戲、床戲、正片結束後艾爾頓強與丈夫大衛芬尼許（David Furnish）擁有兩個孩子的照片。俄羅斯政府甚至把畫面自行改成「艾爾頓強創辦了愛滋基金會，並持續與工作夥伴創作音樂。」

消息一傳出，艾爾頓強、演員泰隆艾哲頓（Taron Egerton）、發行商派拉蒙影業（Paramount Pictures）皆發文傳達反彈之意，認為俄羅斯政府抹煞讓觀眾認知真實世界的機會；而當地發行商則解釋此舉是為了符合法律，並非不尊重。文行至此，若對艾爾頓強的往事略知一二的人，大概可能會覺得這部電影的尺度很大。

重點來了，《火箭人》的男男親密畫面到底有多長？親密程度到底到哪裡？

答案：5分鐘。床戲只有一幕，大約30-40秒。

《火箭人》由八大電影公司之一的派拉蒙發行，五分鐘的同性戀情節可能可以接受，但半分鐘的床戲可是並不常見——這也使得《火箭人》成為好萊塢的歷史。由20世紀福斯（20th Century Fox）製作發行的《波希米亞狂想曲》就對這方面點到為止，最多只到男性接吻。

儘管福斯因此被批評得要命，《波希米亞狂想曲》將同性戀情節拿捏到三分鐘，親密程度適中，便得到PG-13的分級。好萊塢畢竟是做生意的地方，不可否認地這樣能夠帶來更多觀眾。

兩分鐘與一場床戲的差距

對於熟悉獨立製片或藝術電影的觀眾，半分鐘的同志親密戲有什麼好大驚小怪。以有星度的作品為例，索尼經典（Sony Classic）在2018年發行的《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name），描述17歲青少年與24歲研究生相戀的故事，水蜜桃因此成為男同志文化的一種符號；溫斯坦影業（The Weinstein Company）在2015發行的《因為愛你》（Carol），描述的是年輕女孩與上流貴婦的戀情，而且魯妮瑪拉（Rooney Mara）有露點演出。這兩部電影都備受好評，在獎季也有很好的成績，而且似乎沒有人對明示暗示的同性戀情節有什麼意見—但是來到好萊塢，情況就完全不一樣了。

Photo Credit：福斯 《火箭人》劇照

艾爾頓強為了將真實的親身經歷搬上大銀幕，奔走在好萊塢之間提案、說服、堅持著性愛與毒品的部分不能刪除，因為那是他人生的一部分；若被刪剪，電影的敘事就不再完整。

《火箭人》的重點並不是艾爾頓強在音樂生涯的發跡與顛峰，而是他一路走來在家庭裡孤獨無助，在事業起步時迷失在自我探索，在同性戀的感情裡受重傷，也在異性戀的生活中傷害別人，然後再用他最愛的音樂重新站起來。對他來說，《火箭人》被列為R級是對自己及觀眾的負責，如此坦誠才能讓大眾瞭解這樣的人生。

在公布泰隆艾哲頓將飾演艾爾頓強之後，許多影迷笑稱這是《金牌特務：機密對決》（Kingsman: The Golden Circle）的前傳，不過事實上，導演馬修范恩（Matthew Vaughn）才是《火箭人》真正交集點與付諸實行的關鍵。馬修范恩在拍攝《黃金圈》時引薦了戴克斯特佛萊契，於是導演、監製、主角就此塵埃落定，電影隨即投入製作，最後找到了派拉蒙願意以R級發行。

一旦確定故事不會被更動調整，艾爾頓強在《火箭人》進行製作的時候開始抽離，僅偶爾到片場看看，將後續工作交給丈夫大衛芬尼許打理。今年五月的坎城影展是他第一次看完整部電影，與泰隆艾哲頓淚眼汪汪地接受全場四分鐘的起立鼓掌，激動之情不言而喻。

電影的時間軸橫跨30年，艾爾頓強的前半段人生註定無法在兩個小時內一一交代清楚，被犧牲或帶過的部分比比皆是，不過至少自己的傳記電影並不是好萊塢工廠的產物。不管是令人眼睛為之一亮音樂劇形式，與本人風格相符的奇幻色彩，不再避諱的同性戀情節與親密畫面，他的人生遠比按部就班的流水帳還要真實。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰