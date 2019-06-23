至高無上的榮耀：「日本國技」相撲競技賽

圖片來源：維基百科 歌川国芳繪製的浮世繪《赤澤山大相撲》（圖片來源：維基百科）

每當到了5月分，東京兩國國技館一年三度的相撲競技賽，又即將登場。在眾人吆喝加油聲中登上土俵的力士們，各個歷經艱苦的訓練，才得以站上這個相撲的最高殿堂。

圖片來源：維基百科 國技館內的相撲力士們（圖片來源：維基百科）

製表／翁相惟 相撲等級排名（製表／翁相惟）

依據每年由日本相撲協會舉辦的六次比賽成績，相撲總共分10等級，依據等級不同，薪資待遇也會有所不同。例如最高級的橫綱，月薪是驚人的282萬日元，加上企業贊助、出差補助等等，一年可以領到4200萬日元。

不過橫綱當然也不好當，他們是相撲界的「門面」，一言一行備受注視，也在社會享有極高的地位；相撲存在著降級制度，成績下滑時會被迫降級。但是橫綱卻會被寬容以待，即使輸了幾場，也還是可以保有橫綱的頭銜，但若次數過多，將會被迫退休。

褒貶不一的知名橫綱──朝青龍

朝青龍應屬最多人認識的橫綱，他也是第一位蒙古籍的橫綱。在他17歲時，被日本高中校長及相撲教練相中，隨即離開故鄉蒙古，踏入日本的相撲界。朝青龍會如此為人所知，在於他傑出的對戰成績，2004年他完成7連霸的歷史紀錄，讓他擁有「平成大橫綱」的美譽。

不過與他創造的歷史佳績相比，朝青龍的退役卻蒙上一層陰霾。他於年紀輕輕的29歲選擇退役，引發社會譁然，但也不是無跡可尋。退役前幾年，不時傳出朝青龍說謊、鬥毆的社會新聞，曾經在戰敗後對對手惡言相向的不堪舉止，也被揭露出來，堪稱相撲界的「火爆浪子」，因此被相撲協會禁賽，回到蒙古休養。

但是朝青龍的粉絲們以及蒙古舉國上下，都極力表達不滿，他們認為是日本人擔心朝青龍會打破日本籍橫綱所保持的32場優勝紀錄，因此藉機逼退朝青龍，這也讓蒙古籍與日本籍相撲的恩怨情仇再次浮上檯面，當年鬧得沸沸揚揚。

最終一戰，相撲退役儀式

相撲宣告退休後，會在國技館舉行「退役儀式」，當中會邀請包含橫綱、大關等在位的所有相撲列席，一起歡送他告別選手生涯，相當隆重且溫馨，其中有一個相撲界的特殊橋段──「斷髮儀式」。

等級在「十兩」以上的相撲力士，才被允許得以梳前端像銀杏葉一樣散開，名為「大銀杏」的髮髻。幫相撲們梳髮的角色，則由「床山」擔任，除了他們，誰也不能碰相撲力士的頭髮，因此床山也是位高權重的職位，需要有美容師和髮型師的證書及工作經驗，職位也有分五等級，依據年資晉級。

下圖為目前最高等級的床山加藤彰，正在為相撲梳髮髻。

由此可知，「斷髮」對相撲來說是多麼嚴肅且隆重的儀式，參加斷髮的人可能多達百位，從贊助者、政治人物、兒時玩伴、父親、兄弟等，都會一一剪下相撲力士的頭髮，而最後一刀，則由相撲力士的師傅剪去，讓頭上的小結落下，正式告別相撲生涯，場面感人溫馨。

相撲岩木山退役儀式：

退役後的相撲都在做什麼？

高級別的相撲力士月薪優渥，當然退休俸也相當可觀，以最高等級的橫綱來說，退休俸可獲得1億日元不等，是一般白領階級望塵莫及的金額。前文所提的橫綱朝青龍，退役後便回到故鄉蒙古，在政治圈及商界經營地風生水起，甚至在蒙古還有自己的銀行，馬雲投資的電影《攻守道》也可見他尬上一角，退役後的人生依舊多姿多采。

相撲訓練的場地「相撲部屋」等同於跆拳道的「道館」，相撲們的生活起居及訓練等，都在一幢幢的部屋中完成。可能有人會問，退休後的相撲，接管相撲部屋就好了，何必擔心去向呢？其實不然，相撲部屋不是人人可開，必須經過相撲協會的認可，只能世襲無法新開，除非相撲的人品極佳，為師父所信任，才有可能接管師傅的相撲部屋。

圖片來源：維基百科 相撲部屋是相撲們訓練及生活的場所（圖片來源：維基百科）

但若是一般的相撲，退役後的他們大多都在做什麼呢？有些相撲力士會選擇進入一般公司行號當上班族；但其實更多的相撲力士，最終會選擇的職業是「開餐廳」。那麼賣的食物是什麼呢？當然就是相撲力士們最常吃的佳肴「相撲火鍋」（ちゃんこ鍋）囉！

部屋的伙食通常由部屋裡位階低的力士煮食，部屋內的所有人都吃一樣的料理，最常吃的便是相撲火鍋。火鍋中會放入蔬菜、菇類、油豆腐、豬里肌等豐富等食材，加入日本酒、味霖、味噌調味，煮滾後就可以開吃；吃完後還會加入白飯，攪著湯汁將精華稀哩呼嚕地喝下，之後再去睡上一回午覺，力士們日益漸增的體重就是這麼來的。

東京兩國國技館附近除了有相撲博物館外，還有許多前相撲開設的火鍋店，處處充滿濃濃的「相撲味」。例如曾晉級到「大關」階級的相撲力士霧島一博，就開了以自己名字命名的相撲火鍋店「霧島」，吸引許多看完比賽的國內外觀眾。下一次，當你來到東京兩國站，不妨來此品嘗一頓火鍋佳肴，貼近相撲們養肉長胖的部屋生活。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航