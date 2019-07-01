淺談「狩人的小船」Kayak：乘載著因紐特文化，奠定急流泛舟的誕生

文：YU-JIUN LEE

距今5000年前，北美極圈的因紐特人與阿留申部落在生存的壓力下，有著積極拓展食物來源的需求，需要創造出更好的狩獵器具與運輸工具以對抗惡劣的環境。

Kayak一直有著「狩人的小船」之稱，對獵人而言，其不只擁有龐大的置物空間，扁平船型與速度更是絕佳的偽裝，獵人可以偷襲沿岸或水中沒有戒備的動物們。船槳的形式為了符合因紐特人的身形與構造，同時為了減少水花與阻力，發展出獨特的槳葉文化，奠定現今我們熟悉的格陵蘭槳之誕生。

Kayak幫助他們可以長時間地在海上追蹤海豹群、鯨群，狩獵完成後甚至可以將獵物盡可能完整地運回部落，即使冒著致命的危險，卻足以餵養一整個家族。此外，他們也會航行於湖泊與河流，用來狩獵馴鹿、魚群或與其他聚落貿易。

這群北極的居民使用鯨魚骨架或漂流木製成骨架，以獸皮纏繞繃緊組成船身，在船身上塗抹鯨魚的脂肪當作防水塗料，有經驗的獵人在製作船時會刻意將硬度較高的木頭或獸骨嵌在船頭、尾作為保護，以延長使用壽命。

有趣的是，為了增加浮力，獵人們會將獵物的內臟等可食用部位取出，掏空屍體，縫紉密封起來，同時加以充氣，固定於船頭、船尾，對現代人而言實在很難想像，當時的船上可是掛了一堆海豹浮力球呢！

此外，有別於接近現今的單人Kayak，當地居民也會使用umiaqs，一種足以乘坐整個家族，裝載所有家當的大型Kayak，甚至有的umiaqs長達18公尺，用於整個部落的遷移，如同大型艦隊一般航行。

Photo Credit: Floyd Davidson @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Umiak in Barrow, Alaska

翻滾這項技巧在當時並不罕見，在海水溫度極低的情況下，這是每個人必備的保命動作，因紐特男生從小會由母親訓練其使用槳、基本的保持船身平衡與划船技巧，在青春期的戰鬥成年禮上，證明自己已是個合格的獵人，足以面對險惡的極地環境，並依據自己的身高體型與使用習慣製作專屬於自己的船與槳。

Kayak對因紐特人而言，不只是生存裝備，更是承載了一整個因紐特文化的搖籃，直到今日，Kayak依舊以不同形式使用於壁畫、圖騰與工藝品中。

從15世紀開始，在海權迅速擴張的經濟與政治需求下，歐洲各國的貴族、商人、航海家與探險家將尋找通往東方的航線視為一生最偉大的目標與挑戰。然而隨著非洲好望角、麻六甲海峽等主要航線逐漸被荷蘭、西班牙等海上強權控制時，以英、法兩國為首的歐洲探險家開始思考，一條由北美洲上方穿過北冰洋，更快進入太平洋的捷徑，他們將這條假想的航線稱之為「西北航線」，但這條歐美與東亞間最快路徑幾乎終年冰鎖於氣候嚴峻的海冰之間，至20世紀以前幾乎所有的探險隊均以失敗告終。

然而這段歲月的探險並非毫無收穫，當時歐洲對北方極圈大陸周圍的資源產生極高的興趣，其中鯨魚、海象的肉與牙齒更被視為明星商品。Kayak被視為極圈探險家、商人的必備工具。Kayak以軟骨架船的形式於18世紀早期流傳至歐洲，19世紀開始以探險、貿易為目的被使用著，航行於北極冰冷的海上。

時間來到20世紀，歐洲注意到Kayak的其他用途，以德國、法國為首，使用於運動競技與休閒娛樂，不久之後，逐漸有人們嘗試使用Kayak挑戰極限，西元1931年，有一位名叫Adolf Anderle的男子成為第一個使用Kayak成功完成在奧地利薩爾察赫河划船的壯舉，奠定了今日急流泛舟的誕生。在他完成壯舉後，歐洲陸陸續續有許多玩家加入這項刺激的運動，也在不久之後間接促成了一直沿用至今，依據水流危險程度做區分的國際河流分類系統。

西元1936年，泛舟競技於當時奧林匹克主辦國——柏林增設為官方比賽項目，並盛行於歐洲、美加地區，也有越來越多女性參與這項運動，Genevieve De Colmont成為世界第一位征服科羅拉多州急流的女生。

西元1959年，Ken Taylor在格陵蘭研究部落住民的傳統文化，參與當地的一場狩獵活動，像個獵人般獨自駕駛著獨木舟並追蹤獵物，同時紀錄、描繪下許多傳統的狩獵船。在眾多獨木舟中，Ken Taylor對其中一艘出產自Emmanuele的獨木舟情有獨鍾，奠定了後續海洋舟的誕生。由於當地的獨木舟會隨著獵人的使用習慣及需求而改變，如果今日Ken Taylor看上的是別的船，那麼這艘經典海洋舟就不會是現今我們所熟悉的樣貌了。

Kayak的製作方式也隨著時代進步，從50年代廣泛使用的玻璃纖維，直到80年代被聚乙烯塑膠及近年的碳纖維取代。泛舟的愛好者從70年代開始逐漸增加茁壯，時至今日，泛舟在奧運中有著多達10多種不同的競賽項目，泛舟本身更是世界聞名的運動之一。

現今的Kayak可以說是千年流傳至今的傳統，隨著科技持續發展，隨著時代的需求持續進化著。願我們能保持著先人們挑戰世界的勇氣、創造力，傳承對海洋與海中萬物生命的尊重，以及航行在大海上的謙卑。下次航行於海上時，別忘了，我們已成為他們的一分子。

本文經器研所授權刊登，原文合併（上）、（下）兩篇後發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航