《媽媽的自由》：用相處方式來看，世上沒有不偏心的父母

文：羽茜

用相處方式來看，世上沒有不偏心的父母

我曾在心理諮商師鄧惠文的文章裡看過一段，在醫院裡照顧父母的成年子女，到了父母臨終彌留的時候，還忍不住在他耳邊不斷的說：「我是那個誰誰誰，我對你比較好，你知道否？」

姑且不論這是不是牽涉到遺產分配的努力，這個故事主要是在說，渴望父母認同我們、相信我們的愛、說出一句「你眞的是好孩子」這種心情，可能到了中年、老年，只要父母還在就無法停止。

人也會因此不斷感到痛苦和寂寞，因為父母對子女的想法，是否有偏愛，或者自認沒有偏愛，但是對每個子女採取不同的態度，那並不是子女可以去努力和改變的事情。

父母有所謂的「慣用子女」，這也是鄧惠文那篇文章中的用語，就是叫得動、可以使喚的子女。會負責照顧父母、陪伴看病的通常是某一個兒女，但父母是否會因為這樣而「多愛她一點」，結果總是令慣用子女感到失望。

有個朋友說，他覺得父母好像會按照不同的「功能」來看待子女，像是這個子女負責自己情緒上的需要，所以面對這個兒女時就會比較任性、會遷怒、會亂發脾氣，但是另一個子女負責滿足父母「被需要的需要」，於是父母面對他，就是不斷的提供，幫忙家事、照顧孫子女而從不嫌苦。

怎麼能決定自己要成為父母心中「哪一個兒女」呢？

就算手心手背都是肉，但人對待手心和手背的方式，畢竟還是不同的。

父母或許覺得自己並沒有偏愛，但是對愛敏感而時時觀察著父母反應的兒女，很容易就可以察覺父母對誰更加包容，在面對更喜歡的兒女時露出更多的笑容而不自覺，在這種時候與其去爭論「你明明就偏心」，還不如把關注的焦點轉回自己。

在與父母的關係上，如果自己是子女當中比較不如意的一方，內心難免會有失落和寂寞，但這種寂寞就跟其他人際關係上的寂寞一樣，是人世間的必然。

很多事情選擇權並不在我們的手上，努力也不能改變他人對我們的想法，因為是父母，他們對我們的想法和態度，可能更是牢不可破。

如果論起最基本的情感，或許父母對每個子女都同樣付出了感情，但問起跟哪個子女比較合得來，就一定會有排名順序。對於這些必然會發生的事情我們越能夠降低期待，想著「排名落後也是有可能的」，說服自己接受比較不被偏好的事實，就越是能減少自己的失望和痛苦。

降低期待不只是為了和對方建立和諧的關係，也是為了讓自己放下不能實現的目標，別人（包括父母在內）對我們的喜愛或厭惡，就是這類不是光靠努力就能實現的目標之一。

與人相處我們只能求問心無愧，知道自己是眞心誠意，看淡對方的回應，對於別人怎麼想，是不是回報以同樣的情感，則不能強求太多。

相關書摘 ►《媽媽的自由》：現實生活中，沒有人是誰的眞命天子或天女

書籍介紹

《媽媽的自由：給那些隱沒在女兒、妻子、媳婦、母親角色後的自己》，時報文化出版

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作者：羽茜

身為媽媽，就沒有自由的可能嗎？

想要「成為自己」的自由，不需要不顧一切的勇氣，只與妳想要做什麼事、喜歡做什麼事、願意接受哪些挑戰有關，而無關乎別人希望妳成為什麼樣的人。

是女兒、是妻子、也是媳婦和媽媽的暖系作家羽茜，在一次次的自我對話和練習之中，理解那些我們身上都有的壓力和眼光，尋找有可能的，屬於媽媽的自．由。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航