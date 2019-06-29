《媽媽的自由》：現實生活中，沒有人是誰的眞命天子或天女

文：羽茜

不要用「靈魂伴侶」的想像束縛彼此

如果真的有靈魂互相吸引這回事，那麼吸引人的，其實是和一個與自己截然不同的靈魂相處；和自己在想法、行動上都能一致的對象，反而是種自戀的投射。

我們總以為對的人就是靈魂伴侶，所謂的soulmate，這個詞彙帶來太多美好的想像，包括了無話不談、心心相印、互相體貼、不用開口也能彼此理解的默契、一個眼神就能夠知道對方想些什麼⋯⋯

然而也是時候把這個不切實際的想像丟棄了。

已婚有子女的人，都已經脫離了少女時代，少女時代對戀愛、對理想伴侶的描繪和追求都來自於看過的漫畫小說、電視電影、各種被設計和塑造出來讓觀眾心動的橋段，在有了一些人生經驗之後就應該要知道，那些都如在雲端而遠離現實。

現實是沒有所謂「對的人」，只有願意溝通和磨合的伴侶。一段關係中只要對方不是存心欺騙、實際上根本沒有愛情和親情的無賴，彼此都對關係有誠意的話，共同努力，就可能建立起一種很對的關係。

要達到這樣的目標就必須要從吵架中自我反省，思考下一次遇到同樣的事情，自己該怎麼做、怎麼說，而不是單方面的檢討對方。

如果妳每一次都檢討對方，那麼換個角度來說，妳對對方而言也不是那個對的人。因為妳總是把自己的期待和想像加諸在對方身上，而不去傾聽對方眞實的困難和需求。

我在看過一些夫妻之後，發現靈魂伴侶的可能性其實是建立在一種直覺上的，有些夫妻乍看之下並不登對，但是深入了解各自的脾氣和成長經歷之後，會發現他們確實在彼此身上，看到了別人看不見或會忽略的，對他們來說卻至為重要的特質。是那些特質在彼此幫助，讓雙方都成為更成熟的人，當然，能不能達成這樣的目標，也是要看彼此對關係的認知。

但是如果誤以為可以找到一個這樣的人，在相處時沒有任何衝突和痛苦，好像生來就適合彼此，讓自己無須改變，就是誤解了「適合」的意義。

人跟人之間確實會有一種直覺的吸引，那種吸引和我們自認為選擇對方的理由可能完全不一樣，就像我曾經以為選擇現在的婚姻是因為對方很了解我、跟他在一起可以很放鬆，卻在對方完全不能理解我，讓我感到失望和挫折的時候，才發現眞正吸引我的，可能就是他那跟我完全不同，因此也時常導致雞同鴨講的思考迴路。

如果眞的有靈魂互相吸引這回事，那麼吸引人的，其實是和一個與自己截然不同的靈魂相處；和自己在想法、行動上都能一致的對象，反而是一種自戀的投射。一旦陷入自以為是戀愛的自戀，更可能在發現對方不那麼認同自己、和自己有不同想法時，體會到幻想破滅的挫折。

我們生來就是獨一無二的靈魂，沒有人彼此相同或天生適合，只有和不同的人相處所造成的挫折，能讓我們發現自己還有進一步成長、改變的潛力。

所以不要誤以為靈魂伴侶就是沒有爭吵和衝突的一對，那些在別人眼中看來很有默契，讓人想用「天造地設」來形容的關係，其實生活中會有的衝突摩擦一樣都沒少，沒有人是誰的眞命天子或天女，只是兩個平凡的人，在相處中學習如何在照顧自己的同時，也不傷害對方的心。

相關書摘 ►《媽媽的自由》：用相處方式來看，世上沒有不偏心的父母

書籍介紹

《媽媽的自由：給那些隱沒在女兒、妻子、媳婦、母親角色後的自己》，時報文化出版

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作者：羽茜

身為媽媽，就沒有自由的可能嗎？

想要「成為自己」的自由，不需要不顧一切的勇氣，只與妳想要做什麼事、喜歡做什麼事、願意接受哪些挑戰有關，而無關乎別人希望妳成為什麼樣的人。

是女兒、是妻子、也是媳婦和媽媽的暖系作家羽茜，在一次次的自我對話和練習之中，理解那些我們身上都有的壓力和眼光，尋找有可能的，屬於媽媽的自．由。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航