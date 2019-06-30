《反造城市：非典型都市規劃術》：瑠公圳社區居民想留住的是「存在的喜悅」

文：吳振廷

瑠公圳力行路二段在一連串的反迫遷行動、協商、拆建後，二○一一年市政府在拆遷計畫及補償金等政策的執行下，原本五十一戶居民，留下了三十三戶「就地安置」。近幾年，陸續有住戶搬離開社區，離開的原因大致為屋況不佳，諸如房屋結構堪慮及漏水等問題，又或是私人原因將房屋外租。目前，居住在社區的總人數約一百人。而當初參與反迫遷行動的張媽媽及胸膛刺有中華民國國旗、社區口中的「反共義士」劉伯伯相繼離世，也陸續耳聞搬離社區的長輩離開人間，生命的凋零是自然界的定則，能共同經歷或見證歷史的人也終將被時間沖刷殆盡。讓我們再次回現場，探討「後」瑠公圳的種種現況。

新公園、新氣象？

瑠公圳美化工程拆掉了吊腳樓，將環境整治，運用現代景觀設計的手法，確實改善了視覺景觀：沿著河圳大約百米的廊道，以洗鍊的工法重新鋪設河岸兩側。居民對於此項改建紛紛覺得「社區變亮了，環境似乎真的變乾淨了。」然而，真正棘手的圳道排水問題，連同瑠公圳一段，長期下來沒有被全面性的處理，導致惡臭不斷，而水岸也隨著時間的累積，逐漸雜草叢生。此類的問題經反應後，區公所也僅能通報委外維護管理單位進行消極的處理，倘若該年度流標或是廠商稍有怠惰，環境便無人整理。

新建設的水岸步道、公園，讓原本的生活空間變成大眾遛狗、騎機車臨停或散步的公園，即社區熟悉的私領域轉換成市民的公共空間。這不是符合政府的美意嗎？但真實的情境的是，國宅和軍營之間建構出的狹長形態的水岸公園，和台灣多數公園的宿命一樣，因為民眾使用行為不佳，造成環境髒亂，若問，難道社區不動手清淨家門前的公園嗎？事實上，被迫開放的家園，很難營造出規劃者想像中的市民共享空間。再者，社區的長輩與孩童也不會在窄小的圳道活動，因此新公園容易淪為被漠視的區域。換言之，瑠公圳的新建設始終存在一個問題：這是誰的公園？該由誰來管理的「認同」問題。

就空間形式的轉變來看，昔日大家會穿梭在住家和吊腳樓之間的「街衢」，互相串門子、話家常，隨著吊腳樓拆除後，鄰里的社交機會也消失了。吊腳樓原本屬於社會性的空間，在拆除之後，居民的廚房移到家屋內，人們失去了在公私領域遊走移動的正當性，因此造就居民之間無形的隔閡。

守住的味道

在反迫遷行動之後，社區自救會階段性的任務已經消失，所以目前沒有群聚的理由。社區鄰里的情感仍仰賴大型的聚會所聯繫，過去社區鄰里聚會主要是由黃媽媽於年初自辦的春酒，邀請家族及較親密的社區夥伴，以一家一菜的辦桌方式，從一間間窄小的吊腳樓廚房，燒出許多大菜，連結各家戶的味覺情感。此時，旅居在外的親人都會因此聚在一起，同時也是社區年輕人回鄉群聚的日子，這個夜晚，「街衢」燈火通明，大家隨興閒聊過去的悲喜，也共同攜手面對未來，這是大家熟悉的眷村日常。

反迫遷行動告一段落後，社區的元氣大傷，吊腳樓被拆除，共享的廚房也消失，再加上黃媽媽的體力大不如從前，因此春酒就此停辦。關心社區事務的惠娟不願讓維繫家戶情感的味道消失，希望可以重拾社區的傳統，因此決定舉辦中秋烤肉活動，一連辦了兩年，頗有成效，社區圍在有點熟悉卻又略微侷促的公園裡頭，和熟悉的老面孔吃吃喝喝，還是開心。常有人說，眷村菜吃的是「鄉愁」，在這裡，吃的是「存在的喜悅」。

不安

瑠公家園是變動歷史中的集合產物，姑且不論居住正義，在一連串的環境建設中，開闊了視野光線，卻也無形阻隔了人的心理空間。在訪談中，多數老一輩居民認為可以原地居住即是幸福，能夠安居已經是上天的恩賜，對於未來沒有過多的幻想。例如：黃媽媽，其實應該是「黃奶奶」了，一家五口居住在此邁向第六十年頭，原因很簡單，就是幫家族留住「老家」，讓重要節慶時分，分散在各地的孩子、孫子可以回到老宅相聚，讓一大家子的情感可以維繫。

另一方面，中生代的居民，尤其是曾經參與反迫遷行動的婦女，一方面懷著「能住多久是多久」的消極想法，另一方面仍擔憂著未來在政黨輪替之後，政策是否又隨之變動，屆時是否又要迎接另一場抗爭？社區還有多少力量得以動員？這種烙印在內心的隱憂，在日常生活中不會說出來，卻也是籠罩在生活之中的惶恐。

相關書摘 ▶《反造城市：非典型都市規劃術》：樂生療養院孤立無援，與院民一同凋零

書籍介紹

本文摘錄自《反造城市：非典型都市規劃術（增訂版）》，左岸文化出版

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主編：侯志仁

作者：于欣可、吳振廷、黃仁志、張聖琳、許瀞文、邱啟新、吳比娜、康旻杰、施佩吟、連振佑、大猩猩游擊隊、顏亮一

「反造」是種非典型都市規劃的精神和方法，強調人類共同居住在一起的單位——城市，不只由政府主導，從上而下，做理性計算的技術官僚計劃，還能由住民發動，從下而上，進行更包容、更具創意的空間安排，實踐更多元的社群意義。「反造」代表對城市霸權結構的不從與反抗，它可能是狹縫中的求生之道，也可能是更積極、有組織的替代行動。

我們要問的是：怎樣才是好城市？誰來定義好城市？這些名為公共的利益，是由誰決定的？一座城市的勝利除了經濟繁榮，還有其他選項嗎？人民的智慧如何可以幫城市靈魂注入多元的可能性？

《反造城市》試圖提出更兼容並蓄、思考更周延的非典型都市規劃方法。抗爭往往只是部份案例裡居民初期的對應，更值得我們參考的是後來的具體行動和溝通技術；專業工作者與居民如何在制度與政治的縫隙中，保障社會正義的存在，成為其他社區可以仿效的先例。

在增訂的章節裡，作者們細細觀察多年來各田野地的演變，並從歷史的凝視裡，描繪社區運動、社會設計的變遷，以及從中學習到的經驗值，宛如一部台灣城市「反造」實踐的微型史。

Photo Credit:左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航