《命案現場清潔師》：將汙染區塊「毀屍滅跡」的工作日常

文：盧拉拉

生死兩安

在某些人眼裡，「命案現場清潔師」可能是既神秘又令人佩服的行業，經常有人跟我說，「你做這行是在做功德耶，好了不起！」相對的，我們也會被某些人瞧不起，有時對方光是聽到我們的職稱頭銜，就會不經意地退避三舍、離我們遠遠的（可能還會發出「唉唷」聲），直覺我們身上可能很髒還帶細菌。然而，即使這份工作不討喜，還是要有人來做。

「堅定的意志，強壯的腸胃，堅強的心臟，過人的膽識。」或許就是命案現場清潔師的最佳形容詞。在命案現場，經常伴隨血跡與屍臭，若讓家屬自行清理，是非常殘忍的，且往往因一般人專業度不足，更容易留下細菌或病毒，對生理或心理造成不良的影響。

考量到現今在台灣，如遇到需要清潔現場的狀況時，通常的處理方法是：

1、家屬自行清理：即往生者的家人清理命案發生的環境。但這無疑將為家人帶來二度傷害，尤其亡者是非正常死亡的情況下，若由家屬清理現場，原已陷入悲傷的情緒容易變得更不穩定，很難在時效內清整完成。

2、殯葬業者處理：若是現場情況較不複雜，需要處理的物件也不多，在家屬的委託下，殯葬業者也會協助清潔現場。禮儀師們雖然對於命案現場有較高的「抵抗力」，但是畢竟不是專門做清潔的人員，有時工作時間上也較難配合，無法徹底且細膩的復原環境。

3、殯葬業者找工人來協助清理：當案件現場需要大量人力，例如需要拆除、搬運，甚至是汙染面積過大、而超出殯葬業者所能處理的情形時，便得要委託工人來清理（不找清潔公司是因為清潔公司一般不敢接這樣的案子）。至於工人哪裡找？就是找平時在殯儀館協助處理事務的工作人員，談妥費用後，他們便會輕裝簡行至現場進行清潔。

工人們用的工具很簡略，我甚至戲稱為「三神器」，就是「鹽酸、拖把、漂白水」，因為不是清潔的專業人員，過程中無法進行深度清理，就是很簡單的用鹽酸清洗血跡，再用拖把將血跡處理掉就好；至於味道，買個幾瓶漂白水灑一灑，只要點收時不會臭就好。如果之後又有臭味，他們可能會說是「心理作用」啦！反正已不關他們的事。

此外，工人們不像家屬或殯葬業者知道往生者的死因，所以不會去確認環境中是否有高傳染性的細菌或病毒；加上勞動強度大，常常穿著背心就上工，沒有任何的環境防護措施，所以很容易感染而影響健康，著實令人堪慮。有鑑於以上，我們不僅針對特殊現場培養專門的清潔師，並進行教育與訓練；同時在硬體設備與藥劑方面，也進行「專業化」及「程序化」的提升。

為了客戶的心理層面以及環境清潔衛生著想，我們在每一次的清潔工作結束後，就會立即將使用過的清潔用品全部丟棄，也就是說，在某現場用過的掃具，絕不會出現在第二個地方；而我們也需要使用特殊的藥劑來消毒及去除空間中的氣味，還給客戶一個適合生活的環境。

我曾經因為這樣的做法，被一位業界老前輩訓斥過，說太浪費了，他一年只要換三支好神拖就好，省錢又方便，何必每一次清理現場後就將拖把丟了，有時還要丟掉好幾支。

我有我的堅持。如果今天你請某人來打掃家裡，剛好他曾經打掃過特殊現場，又非常的剛好，他帶來了同一支拖過別人家血跡的拖把，要來拖你家的地，你願意嗎？拖了之後，看起來光亮的地板到底是乾淨還是髒的？

命案現場清潔師最常要面對的狀況，是往生者在死亡數日（甚至是數月）後才被發現，此時遺體早已因為時間、空間及溫度等種種因素產生腐敗現象（死亡後組織蛋白質因細菌發生分解的過程），造成屍身腫脹、蛆蟲滋生、器官自溶、皮膚液化等結果。遺體由殯葬業者協助家人運送至殯儀館，至於殘留在地上的排泄物、血水、油脂、皮膚、指甲、毛髮、各類組織以及蛆蟲蚊蠅等，就是我們的工作範圍了。

清理滿是血跡和殘骸的現場，與一般的打掃環境不同，任何血液、組織、殘留物⋯⋯等，都必須視為潛在的感染源；每一滴體液、血跡也都有可能攜帶致命的病毒與細菌，甚至轉為嚴重的傳染病；而蚊蠅則是傳播媒介之一，所以防護措施及清除蚊蟲尤為重要，必須徹底清潔乾淨，才能防止病菌感染。所以我們主要就是將汙染的區塊做到「毀屍滅跡」的程度。

但在工作之前，首先要挑戰的卻是「著裝」！穿戴防護衣與防護面罩真是一大挑戰，用一個字形容叫做「熱」，用兩個字形容叫做「好熱」，用三個字形容叫做「有夠熱」，用四個字呢？簡直要「熱到靠北」了！尤其夏天時穿上防護裝備後，悶熱的感覺就像是進入蒸氣室，加上工作時因為怕味道四處飄散，電風扇與冷氣也不能開，我們就只能在空氣不流通的環境下埋頭苦幹，汗水一滴一滴滑落，最後匯聚在腳邊，眼睛也不時地被汗水及蒸汽給模糊了視線，有時工作到後來，我都不知道流下的是汗水還是淚水。

等到清理現場時，我們會先清潔一遍表面，並妥善處理汙染物，接著就進行深度清潔，包括全室環境的清潔與孔縫間的清理。如果只做「表面工夫」，滲留在地板下以及牆縫裡的體液都可能會滋生病菌類。在現場還有許多要注意的細節，整體規劃與安排、拆除或還原，以及保護自己在高危險的環境下避免感染，都有賴清潔師們的專業知識與技能。

盧是我聞



生命是何等寶貴，即使凋零逝去，人們也理當用心對待。而慎重的清理現場，亦是對逝者最後的敬重。每當任務完成後，駭人的血跡已被抹去、難聞的臭味已不再有，家屬能安心地們重新走進現場，不再因見到血腥而經歷創傷，往生者也得以安眠。生死兩安，是我們的初衷與欣慰。

相關書摘 ►《命案現場清潔師》：她是往生者的室友？這麼臭她吃得下那個便當？

書籍介紹

《命案現場清潔師：跨越生與死的斷捨離．清掃死亡最前線的真實記錄》，橡樹林出版

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作者：盧拉拉

每一次的任務現場，總不乏人多嘴雜的議論甚至批評，熱切談論著往生者的種種。然而，如果大家真的在意，怎麼不是在人還活著的時候來關心呢？或許就不會發生憾事了。我不過問往生者的以前，那已成定局，知道了又如何？好好的面對與重視眼前，才是重要。

這是一個你我都陌生，卻不容忽視的行業！不僅日本有特殊清掃隊長，台灣也有一群人在此專業領域幫助需要的生者及逝者！本書即藉由台灣特殊職人「命案現場清潔師」的工作見聞與獨特體悟，帶我們直視最寫實、卻也是最難以想像的事件現場。

作者在書中分享，每一次出任務，要清除散落在各處的血跡血漬，可能也要協助撿拾蒐集殘肢，所以除了必備的特製服裝與專業技能，更需要膽大心細與吃苦耐勞的心理素質。而在清掃過程中，有時要安撫家屬的悲傷，有時要面對外行質疑（甚至同行相欺），有時也會遇到蠻不講理或者討價還價的客戶，當然也會收到來自委託者的由衷感激。

作者說，處理看得見的髒汙與垃圾並非最困難，現場濃重腐臭味也能靠清潔藥劑去除，最棘手的清整，往往是看不見的人心……。

Photo Credit：橡樹林出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航