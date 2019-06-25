《妖怪臺灣地圖》：府城怪談——林投姐復仇記

文：何敬堯

台南【府城怪談：林投姐復仇記】

鬼魅講古

清朝光緒年間，台南府城有一名寡婦，名叫李招娘，獨立養育兩男一女。幸好她丈夫生前經營貿易行所賺的錢財，足夠她們母子衣食無慮。而她丈夫生前有一位來自汕頭的商人朋友，名為周阿司，眼見招娘家擁巨金，頓起賊心，一步步靠近李招娘。

當周阿司順利取得招娘信賴，甚至與她成為情人之後，他就告訴招娘，他想購買樟腦，轉賣至香港獲取暴利。招娘不疑有他，不只將家中積蓄都交給阿司，甚至還向錢莊借錢，抵押房子，湊足一萬多兩。豈料，周阿司在香港將貨售出之後，就前往汕頭，一去不返。

招娘明白被騙，連哭數日，無可奈何。當債主上門討債，只好將家中值錢的衣裳、器具變賣，連房子也被取走。不久之後，兩名兒子因飢餓而死，招娘無路可走，只好帶著剛滿三歲的幼女來到林投林下。她先扼死了女兒，然後再把一條繩子拴在林投樹上，投環自盡。

此後，林投樹旁，經常出現一條女魂。她會向小販買肉粽，小販本以為生意上門，但馬上發現收到的錢變成了銀紙。小販喊住對方，沒想到那名女子披頭散髮，口裡伸出二、三寸長的舌頭……從此之後，村人皆知「林投姐」的存在，並且為她蓋了一座小祠。

某日，一位名叫周天道的算命先生路過林投林，得知林投姐之怨，決定幫她復仇。周天道雕製一個神主牌，再以一支傘遮蓋，呼喚林投姐之名，就讓她能隨行，跟著周天道上船來到汕頭。最後，周阿司目睹林投姐鬼魂現身，精神發狂，將另娶的妻子、兒子都殺死，自己則被林投姐掐住脖子，倒地氣絕。

Photo Credit: 聯經出版 古書《台灣四大奇案》的封面，描繪林投姐在樹下向小販買肉粽。

探查筆記

林投姐傳說家喻戶曉，以上的故事改寫自廖漢臣在《清代台灣三大奇案》（一九五五）中的篇章，也是最通俗的版本。林投姐之事，發生於清國時期，但是確切年代、地點、人物已經難尋。目前看到的故事版本，可能都是民間軼聞加油添醋、文人潤飾過後的成果。

日治時期的文獻， 例如片岡巖《 台灣風俗誌》（一九二一）、《台灣に於ける支那演劇及台灣演劇調》（一九二八）、《三六九小報》（一九三一）、《台灣民間文學集》（一九三五）、《台灣演劇の現狀》（一九四三）……都有林投姐的相關記載。文學家林逢春也曾將此事寫成詩歌，註明林投姐「誤適匪人，一貧如洗遂萌厭世」。其詩如下：

苦守孀幃志不終，誤聽媒妁續絲桐。

貲財席捲身誰託，縊死林間作鬼雄。 ——赤崁西河逸老（林逢春）〈崁南故事六首：林投姉〉（一九三○）

戰後，林投姐鬼譚依舊流傳不歇，甚至改編為電影。在一九五六年，由唐紹華導演、慕容鍾編劇的《林投姐》在北投開拍，外景包括安平港、赤崁樓、孔廟等地，女主角則由歌仔戲知名歌旦「愛哭眛」擔任。愛哭眛本名陳秀娥，約出生於大正二年（一九一三），從事歌仔戲表演獨樹一格。她唱腔悲苦，哭調動人，不只是本島人喜愛，連日本人也為之傾倒。

這齣林投姐電影，改編自廖漢臣撰寫的林投姐故事，上映之後造成轟動。尤其是飾演林投姐的愛哭眛，演技觸動人心。藉由這部電影推波助瀾，林投姐傳說更廣為人知。

小時候，我在童書中讀到林投姐，心裡非常震撼。長大之後，我才逐漸明白故事中隱含的歷史背景（渡海通商）、民俗概念（以傘遮魂）……等等脈絡，始知這段故事不只是善惡有報的道德教訓，更呈現出台灣特有的島嶼風情。

為了想更加了解林投姐，我前往傳聞林投姐祠的地點― ―民族路「東亞樓」附近。只可惜滄海桑田，民族路一帶車來人往，不見任何遺跡，連林投樹也無。根據學者王釗芬訪問耆老林燕山的結論，小祠應在大正九年（一九二○）之後，因為市區開發而被拆除。

Photo Credit: 聯經出版 林投樹的果實，很像紅色的大鳳梨。果實高掛樹上，畫家張季雅曾問我：「夜裡看起來是否像是掛著人頭？」

或許，更貼近林投姐的方式，莫過於親眼見識林投樹吧！因為這是林投姐魂魄憑依的重要物件。林投樹主要生長於海岸，別名露兜樹，常綠灌木，葉片有銳刺，莖上長有氣根，會往下延伸，可吸收養分，也能增強抓地力。

但如今都市開發，沒有太多經濟價值的林投樹都會被挖除，我也從未在台南見過此樹。前幾年，好不容易得知台中植物園有栽種這種濱海植物，總算能一睹林投樹的真面目。後來，在蘭嶼見過野地滿滿一片林投，葉茂樹密，看起來陰氣森森，難怪傳說中會以林投林作為鬼魂出沒的經典場景。

林投漸稀，似乎也反映了現代很多人未曾聽聞這則府城傳說的現狀。但我認為，鬼故事就是一種歷史的痕跡，只要時代延續下去，林投姐的記憶就會找到屬於她安身立命之地。

尋幽線索

林投樹： 海邊野生的林投樹已經少見，台中科學博物館植物園前方的園地有種植。或者在墾丁、花東、蘭嶼海邊也能看見。

Photo Credit: 聯經出版 葉茂樹密的林投樹叢，有些陰森恐怖。

相關書摘 ►《妖怪臺灣地圖》：「台灣最強女鬼」陳守娘冤死，與廣澤尊王鬥法？

書籍介紹

本文摘錄自《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》，聯經出版

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作者：何敬堯

繪者：小G瑋／想方子工作室

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妖怪雖然虛幻，仍有線索可以追蹤，更有實際的地景地物與妖怪有關。

妖怪並非虛無縹緲，他們的真身原形是鄉土記憶、族群歷史、民俗精神，乃至於都市經驗的累積。

而《妖怪臺灣地圖》是妖怪文化的實地考察書，藉由「妖怪」這扇窗口，讓讀者更加認識台灣島的華麗與幽暗，引起讀者對於台灣本土歷史、民俗的興趣。

《妖怪臺灣地圖》以縣市作為區隔，每個縣市至少挑選一個以上的景點來介紹，希望能理解各地傳說形成的文化脈絡。同時將「奇異」的傳說也納入考察的範圍，希望能更廣泛介紹台灣各地發生的奇譚怪事、傳說軼聞。因此本書的搜奇範圍，事實上包含「妖怪」與「神怪」這兩類故事。另一方面，何敬堯也試圖追索台灣妖怪文藝作品的脈絡，從文學、繪畫、電影、歌謠……等等面向去爬梳古往今來的妖怪創作。

山海世界，森羅萬象，台灣島嶼流傳的妖怪傳說，等著繼續述說下去。

北部

劍潭幻影中的魚精與龍怪／月裡：大稻埕的古井魔女／鶯歌的妖鳥傳說／菁桐古道的魔神仔洞

中部

馬與兔守護葫蘆墩寶藏／南屯盛事：穿木屐、躦鯪鯉／打廉村傳奇：鯰精滾大水／邵族往事：茄苳樹與獠牙精的戰爭／日月潭人魚：達克拉哈

南部

府城怪談：林投姐復仇記／情色奇案：呂祖廟假燒金／渡海遇難記：墾丁的荷蘭公主

東部

美崙山的巨人阿里嘎蓋／七星潭的青石妖怪／羅山村的四項寶物／七腳川大樹下的鬼火

離島

蘭嶼惡靈想像：狐狸、惡鳥、魔鬼樹／椰油部落的食人章魚／魔鬼棲宿的五孔洞／蘭嶼傳奇：仙女與巨人的故事／七美人的女魂花

本書特色

5幅全彩跨頁台灣妖怪出沒地圖＋人氣繪師小Ｇ瑋設計15隻可愛妖怪。

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詳細地址資訊，讓你可以Google定位，一一探訪。

精采實景照片，讓讀者就算無法親自成行，也能身歷其境。

豐富史料，古書古畫的妖異圖繪大公開。

傳說故事與紀實寫作並行，文字平易近人，故事精采有趣。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰