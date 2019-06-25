《妖怪臺灣地圖》：「台灣最強女鬼」陳守娘冤死，與廣澤尊王鬥法？

文：何敬堯

台南【陳守娘化鬼申冤】

鬼魅講古

道光末年，台南府城辜婦媽廟附近有一位女子，名為陳守娘，嫁給林壽為妻之後，居住在東安坊經廳巷。可惜林壽早死，守娘年紀輕輕就守寡。衙裡的師爺覬覦守娘美豔，於是賄賂守娘的婆婆與小姑，希望她們能夠撮合他與守娘共度良宵。

豈料，守娘守節不願配合，婆婆與小姑氣憤之下，將守娘強押於椅凳之上，以尖錐刺其下體，逼其就範。守娘不從，氣絕而死。

Photo Credit: 聯經出版 辜婦媽廟。據說陳守娘出生於辜婦媽廟附近，從小仰慕辜婦媽。

守娘死後，她的弟弟傷心欲絕，想替守娘「封棺」時，察覺其姊遺體異狀，才得知守娘受虐。鄉民也對林氏母女的惡行無法容忍，於是上報官府，想為守娘討一個公道。

知縣王廷幹與師爺本來就有交情，官官相護，想要息事寧人，於是宣稱驗屍無傷。眾人激憤不平，用石塊砸毀了知縣的轎子，王廷幹只好落荒而逃，當地也留下「王廷幹，沒錢無看案」的俗語。官府逼不得已，只好判林氏母女死罪，但師爺早已逃回唐山，逍遙法外。

陳守娘葬身之墓，位於「山仔尾」。傳說她冤魂不散，作祟於府城，甚至顯靈將師爺扼死。儘管如此，守娘三十二奇景陳守娘化鬼申冤依然怨恨難消，夜半化為青光飛舞。仕紳為了地方安寧，請廣澤尊王出面。

廣澤尊王化為一道紅光，與青光纏鬥。尊王法力無邊，守娘一時難敵神威，即將魂飛魄散。此時，觀音佛祖現身，祂感嘆守娘身世，作祟有其冤屈，如果魂靈從此誅滅，未免太過可憐，於是懇請尊王與守娘和解。廣澤尊王有好生之德，願意罷手。守娘則提出條件，她報仇時傷及無辜，請勿追究，並且希望能進入節孝祠，表明自己守節心志。從此之後，才未有鬼魂作亂之事發生。

Photo Credit: 聯經出版 陳守娘故事提到鄉民報官，請求為陳守娘主持正義。清國時期的官府公堂模樣，可以參考這幅照片，出自一八九七年出版的《南中國寫真》（Pictures of Southern China ... With seventyseven illustrations）。

探查筆記

清國時期道光年間，據說有一位名叫陳守娘的女子冤死，鬼魂作祟府城，連眾神也無法輕易擺平怨氣，最後和解收場。因為陳守娘威力非凡，足以對抗神靈，現代人稱其為「台灣最強女鬼」。

早期有劉家謀《海音詩》（一八五五）記錄此事，說明事件發生在「道光末年」。在連橫《台灣通史》（一九二○）書中，則說當初辦案的官員是「知縣王廷幹」。

王廷幹曾經擔任彰化縣知縣、嘉義縣知縣、台灣府海防兼南路理番同知、鳳山知縣。若依照這些任官經歷判斷，很有可能王廷幹擔任台灣府（現今台南地區）官員時，發生陳守娘事件，也就是道光二十四年（一八四四）之後。但也有人質疑，當時王廷幹並非擔任知縣，是否真是他判案？或者因為王廷幹在民間素有罵名，故被栽贓此罪？

若認為王廷幹真的與陳守娘事件相關，則可以依此推估事件發生的時間點，也就是發生在一八四四年至一八五○年（道光最後一年）之間。

雖然無法證明陳守娘事件究竟在哪一年發生，但是陳守娘含冤而死，確實是鄉人咸信之事。連橫發表在《三六九小報》的〈雅言〉（一九三二）提到，當時在台南有一位賣唱的盲女，會以月琴彈唱這則傳說。王釗芬訪問國寶級唸歌藝師楊秀卿，楊老師提及早年曾彈唱過此故事，但情節略有不同（守娘丈夫未死，小姑名叫「牽治」，沒有神鬼相鬥，只有鬼魂復仇）。文人劉家謀與林逢春也有詩憑弔：

闡幽郡伯有傳文，吳女沉寃得上聞。

我向昭忠祠外過，披榛空訪守娘墳。 ——劉家謀《海音詩》（一八五五） 潔身終守玉無暇，自嫁癡夫敢怨嗟。

最痛姑嫜心太毒，不從賣俏折瓊花。 ——赤崁西河逸老（林逢春）〈崁南故事六首：陳守娘〉（一九三○）

陳守娘化鬼作祟之事，可以參考台南的「全台開基永華宮」在官方網站的說明：「清乾隆年間本區陳守娘，含冤自盡，陰魂不散，里人恐慌，幸賴尊王神威鎮壓幽魂，地方使得安寧。」永華宮原稱「鳳山寺」，之後為了紀念陳永華而改名。依據此間宮廟的官方說法，認為陳守娘真有其事，並且被廟裡的廣澤尊王降伏。不過，廟方卻認為陳守娘事件發生於乾隆年間。

Photo Credit: 聯經出版 永華宮的廣澤尊王，俗稱「翹腳王」。

現今的網路平台、新聞媒體，或者是相關書籍，都會提及陳守娘鬼力浩蕩，連廣澤尊王也無法鎮壓，學者石萬壽撰文〈府城街坊記——大南門〉，也提到此事。不過，我訪問永華宮現任廟公陳先生，他則提出截然不同的說法。

陳姓廟公敘述，根據老一輩的人傳下來的故事，當初陳守娘作亂，廟裡的廣澤尊王挺身而出，祂神威赫赫，即將消滅陳守娘。不過，鬼魂若是被消滅，將會魂飛魄散，再也不存世間。這時，觀音佛祖才出面，祂可憐守娘身世，為雙方調解。

廟公的說法有其道理，因為永華宮最早只是小廟，之所以可以擴張為大廟，必是有其神蹟，信徒才會虔誠信奉。若是當初守娘作祟事件無法擺平，信徒必會懷疑神靈。所以，此地最早流傳的故事，很有可能不是說「陳守娘與廣澤尊王打成平手，甚至比祂還厲害」。究竟真相如何，眾說紛紜，故事各種版本都有各自的立場，聽聞者見仁見智。

我繼續調查永華宮附近的德化堂，則無法得到更進一步的資訊。根據傳說，當初調停者觀音佛祖，便是來自德化堂的觀音大士。我詢問德化堂約莫七十多歲的廟公，據他所言，他從未聽聞陳守娘事件。因此，觀音大士調解廣澤尊王與陳守娘的情節，是否出自鄉野軼聞，而非廟方本身的說法？此事目前無解，只能等待更多資料出現。

Photo Credit: 聯經出版 德化堂的觀音。

至於陳守娘與廣澤尊王對抗的情節，根據學者黃淑卿訪問永華宮楊宗保先生從耆老聽來的故事，則非常玄奇：「當時在『山仔尾』，夜間常可見青光，里民十分驚恐，就請出奉祀於南門城內『鳳山寺』的廣澤尊王出面鎮壓鬼魂，相傳入夜屢見紅光與青光追逐纏鬥，紅光即指廣澤尊王，青光則為陳守娘，最後神鬼談判平息紛擾，地方復歸寧靜。」

「山仔尾」就是最早安葬陳守娘之地，也就是現今台南府前路與南門路交叉路口的東南方、台南女中附近。《海音詩》提到因為鄉民經常祭拜陳守娘，官府認為「惑民」，便將陳守娘墓地遷走。根據此書刊刻年代推測，山仔尾的墓地最晚應該在咸豐五年（一八五五）之後就不存。

在「山仔尾」北方、沿著南門路往北走，就會抵達台南孔廟。根據民間傳說，陳守娘願意不再作祟的條件，便是入祀節孝祠。在孔廟的節孝祠中有一座牌位，以紅底金字寫上「欽褒節烈邑民人林壽妻陳氏守娘神位」，作為陳守娘故事中最真實的證據。

Photo Credit: 聯經出版 陳守娘在孔廟節孝祠中的牌位。

尋幽線索

台南孔廟： 台南市中西區南門路二號。

相關書摘 ►《妖怪臺灣地圖》：府城怪談——林投姐復仇記

書籍介紹

本文摘錄自《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》，聯經出版

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作者：何敬堯

繪者：小G瑋／想方子工作室

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北部

劍潭幻影中的魚精與龍怪／月裡：大稻埕的古井魔女／鶯歌的妖鳥傳說／菁桐古道的魔神仔洞

中部

馬與兔守護葫蘆墩寶藏／南屯盛事：穿木屐、躦鯪鯉／打廉村傳奇：鯰精滾大水／邵族往事：茄苳樹與獠牙精的戰爭／日月潭人魚：達克拉哈

南部

府城怪談：林投姐復仇記／情色奇案：呂祖廟假燒金／渡海遇難記：墾丁的荷蘭公主

東部

美崙山的巨人阿里嘎蓋／七星潭的青石妖怪／羅山村的四項寶物／七腳川大樹下的鬼火

離島

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰