《命案現場清潔師》：她是往生者的室友？這麼臭她吃得下那個便當？

文：盧拉拉

社會哥的社會課

有一次，我和遺體接運員抵達某個現場接運遺體。地點是在一棟公寓的分租套房，原本20餘坪的房間，在巧妙規劃下，有限的空間硬是隔出了五間套房，將投資報酬率發揮到最大極限。

房子的後方擺放著洗衣機以及洗手台，而往生者居住於第四間套房，從大門就能夠直接看到房門。從大門口看到敞開的房門時，因為角度的關係，視線所及，我只看得到部分床鋪，床邊彷彿還有個人呈現跪下彎腰的姿勢趴著，似乎是跪在往生者旁邊陪伴。當下暗想，裡面味道那麼重，怎麼還有家人受得了待著裡面。

當我正準備往前走進房內勸說，一靠近時才發現，跪在那邊的不是家人，是遺體啊！當時往生者因著某些原因而跪坐在地上，上半身剛好卡在床墊與旁邊書桌的空隙中，就這樣子死去，隨著日子過去，因為遺體巨人化現象（註），遺體腫脹變形，身軀卡死在間隙之中。

註釋：及巨人觀的現象，是指屍體高度腐敗後出現的一種現象。在人死後，由於免疫系統停止工作，體內的細菌會瘋狂滋生，同時體內的酶分解遺體並產生大量腐敗氣體，導致全身膨脹成巨人狀，死者容貌也會難以辨認。

約莫4、5坪大的套房，地板已布滿暗紅色的血水，在沒有窗戶的室內，無處可去的異味不斷從門口竄出。我強忍著呼吸，把書桌挪開以騰出空間，再將遺體翻起，使其平躺在床上。

往生者的臉部浮腫發黑變形，雙眼突出，嘴唇已發腫，膨脹的腹部將襯衫撐開，露出本該遮蔽起來的肌膚。將遺體套入屍袋後，我們先搬運到走道，套入另一層屍袋後，接著便準備走出大門離開，才走下幾階樓梯，就看到一個女生拎著便當走上樓，我趕緊的和她說：「不好意思，麻煩妳先迴避一下。」

不曉得她是太過鎮靜還是嚇傻了，面無表情的她不帶任何情感的說出了一句：「我要上去，你們擋在這邊我怎麼上樓。」

身後的遺體接運員這時說：「小姐，不好意思，我們在搬運大體，怕影響到妳，麻煩妳迴避一下。」

沒想到她卻不緊不慢的道：「我家就在樓上耶，你不讓我上樓，我怎麼回去吃飯？」聽完這句話，頓時我倆面面相覷，不知道該怎麼回答，僵持下去也不是辦法，畢竟我們身上還扛著正在飄散異味、流著血水的遺體。於是乎，我們只能轉身，前隊變作後隊、後隊轉為前隊，扛著遺體又回到了屋內⋯⋯。

就這樣，頭一次，我們扛著遺體進門。在門口，我看到那位女生緩緩的走了上來，接著她走了進來，並朝著我們三人（我、接體員、大體）走近！我們只好更向後退。接下來，詭異無比的事情發生了！只看她拿出了鑰匙，打開了第一間套房的門，看了我們一眼後，便走進房內、把門鎖上了⋯⋯。

「她住這裡？」、「是往生者的室友？」、「她不知道我們在扛大體嗎？」、「這裡很臭耶！」、「她聞不到嗎？」、「她怎麼不怕？」、「一般人看到這狀況就跑了吧！」、「這樣她吃得下那個便當？」

一連串的驚嘆號跟問號在短短數秒內從我腦中不斷浮現，到底是什麼狀況，為何發生這樣的事情她卻可以如此淡定，是像一般人所說的「事不關己，己不關心」？還是她嚇傻了？我深深的覺得是後者，因為再不關心，那般景象不是關上門、打開電視就能忘記的。再說，臭味也不是簡單的室內隔間就能擋住。

插曲之後，我們還是順利的將遺體搬運至車上。後續的遺體接運，在此不再贅述。數日後，當我接到通知可以清理房間時，我和往生者的家人先見面談論後續的工作；這時已接近中午時分，家屬為我準備了午餐，打開一看是肉羹飯。我們邊吃邊談，本來一切沒有什麼特別，直到他說：「啊！我不應該拿這給你吃的，想到那場景我都快吐了，看到這碗，就跟嘔吐物很像，會不會影響到你啊？」

我淡然的說：「不會的，這肉羹飯很好吃，謝謝你。」（心中卻想，你不說不就沒事了嗎？現在聽你一說，感覺我在吃嘔吐物，還不知道是你吐的還是我吐的？）在用完餐並討論完後，我於約定的時間回到了現場，在樓下等了一陣子，才看到房東叼了根菸慢慢走了過來。房東高大結實、理著平頭，穿著短袖T恤，衣褲沒遮蓋到的身軀都有著紋身，手臂上還有一道深深的疤痕（或許是刀疤男子吧），看起來就有種不好惹的感覺。

當他打開了大門和我上樓，光一小段路程就聽他國罵不斷，不停的抱怨著遇到了這樣的事情，害得房客全跑光了，房子以後怎麼租人。

我好奇的問房東：「住第一間的女生呢？不是還住在那？我那時還看她進去房間，現在呢？」

房東說：「那位看起來怪怪的女生喔，事情發生當晚她爸就硬把她帶走了，好像是嚇傻了，要不然哪個正常人會那樣子。」

說真的，聽到房東這麼說的時候我倒是鬆了一口氣，不是對那女生搬走而感到慶幸，而是房東說的不是：「什麼？第一間有住人？你看錯了吧？」

當我們抵達了該樓層，房東又點了根菸後，打開了鐵門、再推開第二道木門，他說：「那屋挖操啊（台語，哪有多臭啊）？我就說這些人沒出過社會沒見過世面，這種味道哪算什麼？」、「不用戴口罩啦，菸味就蓋過去了，你就是沒見過大場面才會這樣，像我啊，經歷過那麼多，才不怕這些。」、「我跟你說啊，這是有多難處理？不要以為我第一天出社會，這些沒那麼困難啦？那些房客事情一發生後都跑了，有夠大驚小怪！」

我沉默地聽著一直社會來社會去的社會哥在那說話，想著我是哪門子沒出過社會？就算沒出過社會，國小也上過社會課啊，我高中還是念社會組的唷！

默默看著他走向事發現場的房門，看著他轉開門把、推開房門，腳正要踏進去時⋯⋯。

那一刻，所有的動作停止，時間彷彿瞬間凍結；那一刻，是偉大的時刻，是「見證奇蹟」的時刻，站在他旁邊的小弟敝人在下我，就看到這位經歷過大風大浪、見過大場面，如今體悟到「大隱隱於市，小隱隱於野」而低調潛沉當個房東的社會哥，雙眼圓睜、嘴巴不自主的張大，菸，自由落體似的掉到地上，那白色的香菸、還在兀自燃燒的半支菸，吸收了地上的血水後，白色的紙菸慢慢地由白變紅再變黑。

「滋」的一聲，燃燒的煙熄滅了，同時也熄滅了社會哥的自信。這過程只是短暫的一瞬，之後，他推開了我，以狂奔的速度跑到了房子後方的洗手台吐了起來，並聽他哀號的說：「X你娘，那ㄟ價逆壓操。」（台語，怎麼會那麼臭）我關上房門，走到了洗手台看了一眼（跟我先前吃的肉羹飯一樣的嘔吐物後），我差點要跟他一起擠一個洗手台陪他吐了。

我只好看著旁邊的牆壁跟他說：「我來處理就好，你吐的我會幫你順便清乾淨，你要不要先回去休息？」

陪著房東下樓後，我開始了清理的工作；不愧是見過大場面的社會哥，連嘔吐的樣子都能那麼豪邁、那麼的有見過世面。話說，在這個房子裡，我見識到了好多特別的人事物，長了不少見識，我的社會大學學分應該可以多拿兩分吧？

盧是我聞



常看到有些人在網路自我介紹時，在學歷的部份會寫「社會大學社會學系」、「社會大學做人處事系」。而從業的這些時日，最常聽到的一句話是：「你當我沒出過社會喔？」、「這些事情是有多難處理，你當我第一天出社會喔？」、「社會人，社會事來解決。」



我沒有要貶低這些話的意思，但是，有時這些言論，若是從嘴裡叼著根菸、唇邊沾著檳榔渣、打扮不修邊幅，再加上手臂、背部、胸膛及小腿有「永久型人體彩繪」（或許身上還有些刀切斧劈的「裁切藝術」）的人口中說出時，在威懾力上就有著加分的作用。然而，「做一行、敬一行」，無論歷練有多少，保有謙卑的心，必然不會吃虧。

相關書摘 ►《命案現場清潔師》：將汙染區塊「毀屍滅跡」的工作日常

書籍介紹

《命案現場清潔師：跨越生與死的斷捨離．清掃死亡最前線的真實記錄》，橡樹林出版 ．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：盧拉拉

每一次的任務現場，總不乏人多嘴雜的議論甚至批評，熱切談論著往生者的種種。然而，如果大家真的在意，怎麼不是在人還活著的時候來關心呢？或許就不會發生憾事了。我不過問往生者的以前，那已成定局，知道了又如何？好好的面對與重視眼前，才是重要。

這是一個你我都陌生，卻不容忽視的行業！不僅日本有特殊清掃隊長，台灣也有一群人在此專業領域幫助需要的生者及逝者！本書即藉由台灣特殊職人「命案現場清潔師」的工作見聞與獨特體悟，帶我們直視最寫實、卻也是最難以想像的事件現場。

作者在書中分享，每一次出任務，要清除散落在各處的血跡血漬，可能也要協助撿拾蒐集殘肢，所以除了必備的特製服裝與專業技能，更需要膽大心細與吃苦耐勞的心理素質。而在清掃過程中，有時要安撫家屬的悲傷，有時要面對外行質疑（甚至同行相欺），有時也會遇到蠻不講理或者討價還價的客戶，當然也會收到來自委託者的由衷感激。

作者說，處理看得見的髒汙與垃圾並非最困難，現場濃重腐臭味也能靠清潔藥劑去除，最棘手的清整，往往是看不見的人心……。

Photo Credit：橡樹林出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航