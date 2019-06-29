《反造再起：城市共生ING》：「南機拌飯」練習當一個熱心參與社區互助的好鄰居

文：李仲庭

想在一座城市裡實驗一些社會改造的理念並不容易，通常行動者會需要找一群夥伴，找一個基地，串聯幾圈社群感，交織幾種在地性，支持彼此，創造改變。地下勞動合作社經營的「南機拌飯」，就是一個這樣的空間故事。

南機拌飯位在台北市南機場第二期整建住宅（忠恕社區）地下室的一個區塊，經營團隊承租這塊約四十坪的空間已兩年多，起初規劃空間時，因重視活動基地要有廚房機能，增添共煮共餐的互動機會，讓來這兒的人們更容易「拌」在一起，攪拌多種議題元素，所以取名叫「南機拌飯」。這個空間名字有時被誤以為是賣飯的，但其實不是喲。

練習當一個熱心參與社區互助的鄰居

「這個空間在幹嘛？」不知道其他重視在地性的空間經營者，會花多少時間去釐清與在地社區的關係，以及怎麼生出簡化說法，讓社區居民對這個問題能概略理解。對南機拌飯而言，起初也有過一段時間被居民視作市政府派來進駐的單位。

由於我們初期本著好奇心與企劃需求在忠恕社區及周邊進行基礎的田野工作，過程中常有些對話，像是詢問瞭解居民怎麼看待社區中的某些問題，過程中我們也自然會回應一些想法，提議也許未來可以合作推些什麼小小行動來動員與改善；加上團隊成員有幾位是來自社規師課程學員，也確實與市政府的都市更新處有專案合作（空間改造活化、弱勢家戶調查等）。於是，南機拌飯空間和成員剛開始曾經被許多居民或其他來訪交流團隊，誤認為是某一種類似「社規師工作室」的角色。

所謂社規師工作室是市政府委託民間團隊經營一處社區空間，主要業務有：計劃性開放時段和籌辦活動創造互動、系統性搜集民情並分類回饋至施政、研究地方議題並協助該區的政策溝通等。但這不是我們團隊的緣起故事，也不是空間主要價值目標。面對部分居民疑問，我們也有點困擾；甚至第二個月時團隊內部曾有夥伴也誤會質問，是否南機拌飯不適合舉辦和本地社區營造無關的自嗨好玩活動？

直到有次出租空間給其他單位辦活動，但椅子數量不夠，我們向社區發展協會商借，本來很不好意思提問，因為覺得這場活動是南機拌飯自身營業的小收入，而非為了社區辦活動。沒想到協會幹部倒是很自然地說，「就借呀！」社區裡面好幾間做生意的鄰居，本來就常常互相幫對方一些小忙，臨時借用生財器具，或是介紹客人，那南機拌飯幹嘛特別見外呢。原來，社區鄰居並非只是期盼南機拌飯成為社區的神燈精靈，供人許願然後竭力改善社區問題。

這對我們是很重要的提醒，儘管空間經營希望具備社區共享的開放性質，儘管合作社的精神原則之一是協助社區發展，南機拌飯仍可以有，也應該有「經營團隊主體意象」，一種不是只為了當地社區而存在的、屬於團隊自我的定位。

合作連結，開展共享生活的新實驗

南機拌飯空間可以發揮哪些使用價值？與誰合作？為誰經營？我們並沒有從頭精心規劃好一份空間經營企劃，或一套商品定位策略（把空間當作商品的那種策略）；只是務實地細數自身僅有的條件，釐清空間維運的必要成本，在社群共享基地的大方向上，透過各種合作來連結可能的支持與資源，展開一次次實驗。

二○一六年年中，初步整平地面與加裝照明之後，綠點點點點團隊在南機拌飯舉辦手作課程和木工活動，開始讓更多人認識到這處空間再生了。三位在南萬華長大的年輕人，透過網路注意到小時候常經過的地下室，現在變成一個酷酷的實驗基地，就特地過來看看，並與我們團隊交流認識。聊到綠點點點點在大安區小白屋有一處社區修理站，三位年輕人表示他們大學念電機相關，參加服務性社團，組隊前往國宅幫老人家檢修小家電，有意願在南機拌飯也試著合作「小家電檢修活動」，幫社區居民修理，讓只是些微故障的小家電再生，減少好物浪費，增加人際互動。

我們馬上請綠點點點點的夥伴加入詳談，籌措需要的基本工具與零件備料（第一批主要從小白屋借調共享），盤算未來可能的費用，例如有些零件更換需要另外購買；然後敲定了七月下旬的週末舉辦第一次「小家電檢修活動」，三位年輕人擔任修理志工，南機拌飯的夥伴負責企劃活動、宣傳與受理登記報名。可能因為太少有店家受理檢修小家電，或是因為基本檢查與簡易維修免費，附近居民登記修理電鍋、電風扇、收音機、吹風機等相當踴躍，共二十多件物品。好多位老人家與大哥大姐喜歡這種惜物再生的做法，開始將南機拌飯口耳相傳給更多鄰居。

每月小家電互助維修活動｜Photo Credit:地下勞動合作社 / 左岸文化提供

第一次活動的好評給所有夥伴很大的鼓舞，於是大家決定以後每個月都找一個週末來舉辦，至今已兩年連續二十多場次，成為南機拌飯被附近居民認識的主要原因之一。每次除了需要另外購買零件的代收款之外，我們近期開始放置自由回饋箱，並在旁規劃分享資訊，包括每次收受捐款徵信、購買零件與工具的花費、保留的共同基金、分攤場地維護費等，財務資訊怎麼呈現分享還在摸索中。大致上已慢慢可以用每次平均幾百元的自由回饋捐款，分攤每半年需要增補的工具與零件花費，甚至是以微薄的方式回饋場地電費，我們需要更細緻設計與引導這裡面的社區小經濟，讓社群共好的循環成為彼此有共識的共享文化。

此外，除了開始的三位年輕人，慢慢吸引到更多也有興趣動手拆解與修理小家電的朋友，從自帶物品來請教怎麼修，變成當志工幫老人家修，也就是整個活動逐漸發展成「互助」維修站。小家電檢修固定在週六下午，南機拌飯空間可能剛好也有廚房課程，或有時隔壁賣雞肉的阿伯會炸兩大盤雞塊來分享（阿伯也曾送修收音機），也有次是樓上一位媽媽燉了越式牛肉湯搭配麵包送大家吃（她兩個小兒子常跑來南機拌飯玩鬧嬉戲）；加上二○一七年底開始，活動結束後，傍晚大家就地聚餐，有時附近住戶會帶菜來共餐（有廚房很方便），空間中各種繽紛，讓小家電檢修不只是單向的熱心助人行動，更是呼應南機拌飯社群基地的價值取向，一種共享互惠的生活實踐。

另一個附近居民對南機拌飯的主要印象是每週的社區食享與送餐。起初是二○一六年空間剛改造活化，希望增加使用，籌辦了幾次邀請居民或友好社群共煮共餐的夜間活動，認識了好幾戶人家、宮廟志工、雜貨店阿姨等，以及其他組織團隊的新朋友。後來有夥伴提議利用社區廚房關心獨居或經濟困難的社區長輩，與經常蒐集食材的人生百味洽談後，消息輾轉連結到萬華直興市場的攤商、貴陽街街區協會、啟步走共享私塾、夢想城鄉協會、社區實踐協會、萬華社區小學、芒草心協會、向陽會所等附近的社造團隊與社工組織，大家聚集到南機拌飯認識與商議，敲定了「社區食享」計劃。

每週從直興市場搜集來的食材，在南機拌飯由志工們協力分裝｜Photo Credit:地下勞動合作社 / 左岸文化提供

社區食享計劃從當年九月底開始，由南機拌飯統籌跨組織的夥伴人力，每週四接近中午時前往距離南機拌飯約七分鐘車程的直興市場，透過當地長大的甜不辣攤商大哥號召，前往五或六個攤位，蒐集當日未銷售完的食材或熟食（也有部分是老闆特別捐贈的），載回南機拌飯理貨。各團體與幫忙的志工將食材分裝十幾袋；社福機構帶回與服務案主共煮或用於其他方案；人生百味團隊留做為石頭湯共煮活動使用；南機拌飯分送幾袋菜給樓上家裡有需要的幾戶，並留下一些食材作為隔日社區廚房準備便當使用。

到了隔日週五，基地夥伴與志工媽媽從下午三點開始料理，製作十到十二份便當。這個送餐規模兩年來尚未特別擴大，而是配合基地夥伴與志工人力的可投入程度，維持在負擔壓力較小的鄰居互助感。隨著關係建立後多次邀請，兩位身體健康狀況尚可緩步移動的高齡長輩，本來在里長建議送餐名單上被標注為「需關懷」，變成直接來當志工幫忙理貨分菜，或是自己帶便當盒過來裝飯菜；照顧失智長者不便出門的阿姨，喜歡請我們吃麵包喝飲料；坐輪椅的奶奶常回贈我們水果；而拾荒維生的阿姨，則熱心幫忙南機拌飯做資源回收。透過食物分享，社區裡增添更多相互關心。

從每月互助維修到每週社區廚房活動，南機拌飯的定位與思考，總強調自己不是來輸送服務的社福機構（但有時會合作轉介），社區也不是只充滿需要被照顧的長者與弱勢，大家彼此各自有不同背景、不同優勢、不同劣勢、不同需求。比起如何「做深做大」的弱勢照顧服務，南機拌飯更常思考的是，能「和大家一起」做什麼呢？

相關書摘 ▶《反造再起》：「手作」哈瑪星——訓練素人做木工的城市修復課程

書籍介紹

本文摘錄自《反造再起：城市共生ING》，左岸文化出版

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主編：侯志仁

作者：朱冠蓁、羅秀華、蘇睿弼、許瀞文、曾憲嫻、連振佑、施佩吟、綠點點點點、李仲庭、潘信榮、張正、海辰、都市農耕網、李玉華

「地方創生」到不了的地方，就來「反造」吧！

「反造」是種非典型都市規劃的精神和方法，強調人類共同居住在一起的單位——城市，不只由政府主導，從上而下，做理性計算的技術官僚計劃，還能由住民發動，從下而上，進行更包容、更具創意的空間安排，進而實踐更多元的社群意義。

《反造再起》為「反造系列」第二輯，以「城市共生」為主軸，分為〔關懷弱勢：人生百味、萬華協力〕〔老城再生與活化：台中中區再生、高雄哈瑪星〕〔聯合公民社會和公部門資源：Open Green〕〔人群關係的再造：古風小白屋、南機拌飯〕〔用其他方式重組社區關係：玖樓共生公寓、燦爛時光書店、都農網、還我特色公園行動聯盟〕五大方向，收錄十二個經典案例。各案例之間並非獨自發展，而是可資相互參照，彼此交疊。在實踐上這些案例也相互協力和串連，有的已經發展出社會企業甚至商業化的運作方式。

《反造再起》（第二輯）不同於《反造城市》（第一輯），在抗爭、游擊與開創之餘，嘗試進一步用「城市共生」的觀點，強調市民之間的協力、合作甚至跨域，與公部門的串連，進而發展自我治理的機制，創造城市生產與生活多元的新可能性，是對日益私有化、商品化、財團化、全球化，以及政府無所作為的應對之道。

Photo Credit:左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航