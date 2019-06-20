長榮罷工首日：近萬人航班遭取消，哪些航班受影響、賠償金如何申請？

長榮罷工正式展開。長榮航空勞資雙方今日於台北萬麗酒店內，針對工會提出的8項訴求進行第3次協商，不過協商破局，桃園市空服員職業工會當場宣布將於下午4時罷工，也立刻以簡訊通知工會會員，4時以後報到的勤務，均不得提供勞務，請會員看到訊息後，立刻到罷工地點桃園南崁長榮航運大樓門口集合。

長榮航空公司勞資協商無共識，桃園市空服員職業工會宣布20日下午4時開始罷工，會員陸續出現在蘆竹長榮運航大樓前，現場一度混亂，工會成員與反罷工員工等發生推擠衝突。｜Photo Credit: 中央社

長榮航空也緊急於下午4點半召開記者會，總經理孫嘉明表示，很遺憾今日協商不到一個小時，工會即片面宣布無共識，進行「突襲式」罷工，導致公司許多航班取消，質疑工會協商誠意何在。

孫嘉明表示，目前無法得知有多少空服員加入此次罷工，但據了解不少空服員因為同儕壓力，或是一時情緒而來參加此次罷工，孫嘉明說，相信多半空服員是「理性、有智慧的」，希望他們審慎考慮，不要造成兩敗俱傷的結果，也希望已經投入罷工行列的空服員能回頭，他喊話說「我們都是一家人，請回來跟我們一起奮鬥，共同面對這個難關。」

長榮公司表示，第一波取消的航班，已用簡訊告知受影響旅客，也公告在網站上，提醒今、明兩天要搭乘航班的旅客，務必上網查過。

長榮空服員罷工，總經理孫嘉明（右）隨後在總公司舉行記者會說明因應措施，並為罷工造成的不便向各界鞠躬道歉。｜Photo Credit: 中央社

Q1：多少航班受影響？

根據長榮航空成立的罷工專區下午5點公告訊息，至6月22日（周六）以前目前共影響26航班（見文末）。長榮航空表示，未來每日將做兩次航班時刻更新。

Q2：有多少旅客受影響？

長榮航空表示，今日共計國際線有8628人受影響，國內的立榮航空將有2982人受影響。

Q3：受影響旅客該如何求助？

長榮強調，為了維護旅客權益，已與旅行社合作，若申請退票、改票將不另外收取手續費，而因航班延誤影響所產生的食宿交通費用，請旅客收好收據，上傳申請至補助專區，即能獲取上限250元美金的補助。

消保會也成立了長榮航空罷工專區，供旅客查詢。

Q4：哪些航班取消？

2019/6/20（共取消16航班）

台北桃園機場出發：

18:10 台北-香港 （BR857）

18:15 台北-杭州（BR758）

19:00 台北-香港（BR809）

19:35 台北-胡志明（B7029）

20:00 台北-芝加哥（BR056）

20:25 台北-首爾（BR150）

20:30 台北-馬尼拉（BR261）

20:45 台北-曼谷（BR205）

21:50 台北-香港（BR827）

22:30 台北-曼谷（BR061）

02:20 曼谷-維也納（BR061）

23:40 台北-巴黎（BR087）

台北桃園機場抵達：

20:55 香港- 台北（ BR858）

BR858） 21:25 杭州-台北（BR757）

21:45 香港-台北（BR810）

高雄機場出發：

22:30 高雄-廣州（BR797）

2019/6/21（共取消6航班）

台北桃園機場抵達：

01:45 曼谷-台北 （ BR206）

BR206） 01:50 胡志明市-台北 （ B7030）

B7030） 04:00 馬尼拉-台北（BR262）

06:50 首爾-台北（BR149）

07:25 香港-台北（BR828）

高雄機場抵達：

07:10 廣州-高雄（BR798）

2019/6/22（共取消4航班）

台北桃園機場出發：

00:30 芝加哥-台北（BR055）

11:20 巴黎-台北（BR088）

18:35 維也納-曼谷（BR062）

11:40 曼谷-台北（BR062）

Q5：交通部如何因應？

目前人在貝里斯進行外交訪問的交通部長林佳龍表示，長榮空服員啟動罷工，即展開應變計畫，已經責成王國材政務次長召開第二次應變會議，同時也協調航班，希望盡快返回國內。

交通部目前已經要求民航局、觀光局、機場公司、長榮及立榮、華航及華信、客運業者等，依應變計畫啟動整備，也建請國防部軍機備援，協助馬祖聯外交通等離島疏運，同時請衛福部依「緊急醫療空中轉診後送計畫」預作因應準備。

國際航班部分：交通部要求長榮依應變計畫及演練，協調華航等其他國籍航空公司、及同屬星空聯盟之成員支援運能，若不足，民航局將再協調航空公司放大機型、加班或飛航包機，協助旅客疏運。

國內航班部分：將以立榮獨營之馬祖航線為疏運應變重點，以海運船班為主要替代運具，金門、澎湖航線可由華信等航空公司協助，倘有不足則協調國防部軍機支援。本島航線主要由鐵公路路運替代，台東航線則可由華信航空協助。

不過針對長榮航空罷工案，國軍有無支援事宜，國防部目前表示還將進行查證。

Q6：對於工會訴求，為什麼一直無法讓步?

長榮航空表示，已經有聽到工會訴求，也盡力做出改善，但針對第一條「日支費與禁搭便車條款」就談判破局，長榮航空表示公司是個大家庭，重視加入其他工會和選擇不加入工會的成員，對於所有人權益應該一併對待，不能因為不加入工會，就不給這個權益。

《聯合報》報導，工會第一項訴求是將日支費從1小時90元提高至150元，資方協商代表、長榮航空空服本部副協理馮美莉要求，工會應說明日支費150元的計算基準，為何不是200元、140元，卻是150元？馮美莉還說，長榮在日支費已符合國際業界水準，甚至高於美國與聯合航空，像美國航空只有68到75元。

《ETtoday》報導，桃園市空服員職業工會理事廖以勤表示，空服員工作性質是必須常常到外站，隨時接到公司通知就不能陪伴家人，工會認為日支費的性質，不單單只是吃飯錢而已，還要考量到空服員常常捨棄掉跟家人重要聚會、陪伴的時間，她說，空服員沒有一定要好要滿，但問公司日支費部分，是否有從90元往上調的空間？

Q7: 多少人響應罷工？

桃園市空服員職業工會也於今日下午6時召開記者會，表示長榮總公司現場已有超過700位空服員加入罷工，稍後會陸續收取證件。工會副秘書長周聖凱表示，長榮航空有1400名空服員沒有加入工會，建議優先讓這些空服員去參與服勤，降低罷工帶來的衝擊。

工會現場也朗讀「空服員罷工宣言」，強調追求一個台灣工人都有尊嚴的時代，必須經過罷工。

宣言指出，罷工不是宣戰，而是要呼籲長榮公司更高決策者，「分享，讓員工更愛這家公司」。工會指出，當長榮航空在各項評比攻城掠地時，員工仍努力貢獻，颱風天氣候不佳，空服員冒著生命危險與共，當長榮航空公司評比結節高升，空服員僅希望獲得更好的待遇並參與公司決策，只是在超過百項由公司決定的勞動條件中，反對搭便車只是其中一項工會說了算。工會也強調，這場罷工可能會讓許多人不便與不愉快，但請社會大眾支持空服員工會，希望經過這場罷工，能讓台灣社會朝向一個更有尊嚴的時代。

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核稿編輯：楊之瑜