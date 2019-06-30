《千本鳥居百萬神》：日本人與富士山——為什麼江戶有這麼多淺間神社？

文：安藤優一郎（オフィシャルサイト）

【為什麼江戶有這麼多淺間神社？】

日本人與富士山

自古以來，日本人便對於日本最高峰富士山有著相當虔敬的信仰。日本人會祭祀富士山或鎮守於富士山上的神明，並稱其為「淺間大神」。

全日本各地都有遙拜富士山（淺間大神）的神社，稱為淺間神社。其中數量最多的地點在江戶，這是為什麼呢？

除此之外，江戶還建了許多富士塚，如今依然留下不少遺跡。以下將透過介紹富士塚，一窺淺間神社的創建背景。

淺間神社的創建與富士登山的濫觴

日本人開始登上富士山，是在平安時代。

平安初期有個叫「役小角」的人物，據說是第一個登上富士山的日本人。而他登山的目的是為了佛教的修行。

佛教本是來自中國大陸的外來宗教，在佛教傳入日本之前，日本人信仰的是八百萬神。

這指的是一些崇敬祖先或自然現象的傳統宗教，其中之一稱為「山岳信仰」。

山岳信仰所信奉的是山巒的超自然力量，屬於一種自然神教，但是後來與佛教融合在一起，產生出一種著重在山中修行的山岳佛教，稱為「修驗道」（或稱修驗宗）。修驗道的開宗始祖，就是據傳第一個登上富士山的「役小角」。

富士山自古以來曾多次噴發，因此受到日本人崇敬畏懼。在日本人眼中，富士山是一座充滿了神秘感的山。修驗道的信奉者認為能夠藉由在山中修行獲得靈力，而由於富士山是「役小角」率先登上的山，在信奉者的心目中更成為獲得靈力的絕佳地點。

從此之後，便陸陸續續有修驗者登上富士山。登山的人一多，自然而然會形成登山口。

到了平安時代末期，富士山的火山活動趨於沉靜，攀登富士山的人也就變得更多了。

旺盛的火山噴發提高了日本人對富士山的敬畏之心。為了祈求富士山不再噴發，日本人開始以「淺間大神」為名，祭祀富士山或鎮守於富士山上的神明。這當然也是一種山岳信仰。

在這樣的風潮之下，各地都出現了遙拜富士山（淺間大神）的淺間神社。但早在這些神社出現之前，有些神社便開始以淺間大神為祀神，那就是現在的富士山本宮淺間大社、北口本宮富士淺間神社等，冠上了「本宮」之名的神社。

富士山是在進入了平安時代末期（約十二世紀），火山活動才逐漸減少。到了鎌倉時代後期（十三世紀中葉），富士山甚至不再噴煙，吸引更多修驗者嘗試挑戰富士登山。

其中有個人攀登富士山多達數百次，那就是俗稱富士上人的末代上人。

末代上人在山頂興建了大日寺，並在久安五年（一一四九）獻納《一切經》。當時正是京都即將爆發保元、平治之亂的亂世前夕。

神佛習合思想在當時已相當普及，富士山的淺間大神在與佛教習合之後，改稱為富士權現或富士淺間大菩薩。世人開始認為富士山的山頂不僅是「神的世界」，更是「佛化身為神的世界」，也就是「佛的世界」。因此對信徒而言，登上富士山的意義更加重大了。

在這樣的觀念之下，越來越多一般民眾藉由修驗者的協助登上富士山。後來富士山的火山活動進入休眠期，更是對攀登富士山的風氣起了推波助瀾的效果。

從鎌倉時代進入室町時代，這股風氣依然沒有消失。隨著富士山參拜者與日俱增，自然而然形成了通往富士山的街道（富士道），以及富士山的登山道。

單以登山口而言，駿河國這一側就有須山口、須走口及村山口；甲斐國那一側則有吉田口及川口口等。除此之外，還出現了供登山參拜者住宿用的宿坊，登山的環境也越來越完善。

從戰國時代進入江戶時代後，富士山信仰更是到達全盛時期。

富士講的普及

戰國時代有個對富士山信仰貢獻良多的人物，名叫長谷川角行。

角行據說是在富士山及周邊的洞穴修行獲得了靈力，後前往將軍所居住的江戶，藉由廣發護符來增加信徒，成為江戶富士講的祖師。所謂的富士講，就是以信仰富士山為宗旨的「講」。

到了享保年間（江戶時代中期），角行的流派又出現另一個人物，行名（按：修行者的化名）為食行身祿。身祿的教誨獲得廣大信眾崇敬，將富士講的盛況推上巔峰。但正因為過於興盛的關係，讓幕府開始感到不安，自寬政七年（一七九五）之後，數度發布了富士講禁止令。

或許是因為從江戶的方向可以看見壯觀的富士山，其肅穆莊嚴的形象於是容易成為百姓信仰的對象。當時的習俗稱每年元月三日為「初富士」，信徒必須在一大清早朝著富士山禮拜，並且從市街上的高處瞻仰富士山。

富士講的組織包含「先達」、「講元」及「世話人」這三種職務。就跟伊勢神宮的伊勢講或秋葉神社的秋葉講一樣，一般的講員必須集資，每年舉派代參者代表前往參拜。只要到了適合登上富士山的夏季，一團團頭戴草帽、身穿白衣的代參者隊伍就會一邊搖鈴，一邊唸著「六根清淨」之類的經文，朝著富士山前進。這成了每年夏天都會看見的熟悉景象。通常「先達」會以導師的身分跟隨著隊伍前進。

「先達」也會與居住在富士山山麓的須走村或須山村的「御師」合作，由這些「御師」為代參者隊伍提供住宿的宿坊。

「御師」是一種神職，會在登山前為代參者祈福，並以湧泉為代參者進行「水垢離」且負責擔任登山的嚮導。

要登上富士山頂，主要的登山口有南側的須山口、西南側的村山口，以及北側的吉田口。登山道上會設置茶屋及山小屋，供參拜者休憩。

由於登山環境的改善，加速了富士登山的普及。每年平均都有一、二萬名參拜者登上富士山，大部分參拜者都來自能夠看見富士山的地區，其中最多的是來自江戶的參拜者。由此可知富士講在江戶有多麼盛行。

富士山信仰的普及，也造就了以下這樣的流行語：

江戶八百八町，有講八百八講。江戶旗本八萬騎，江戶講中八萬人。

富士塚的誕生

隨著富士山信仰的盛行，江戶各町村及關東各地出現越來越多模仿富士山形狀的富士塚。江戶各地區所組成的富士講，大多會在當地祭祀富士山（即淺間大神，或稱淺間大權現）。有些地區是單獨設置淺間神社，但大部分會一起設置富士塚。

富士塚的樣式有一定的規定。首先，建造一座模仿富士山半山腰以上的塚山，接著在整座山的表面覆蓋富士溶岩，呈現出富士山的岩石肌理。此外依規定還會設置奧宮、登山道的標石等。

若單論江戶地區，第一座富士塚設置在安永九年（一七八○），位於高田水稻荷神社的境內，相當於現在東京都新宿區西早稻田的早稻田大學校區內。這座富士塚高約五公尺，乃是由數千人次的富士講講員無償協助堆砌而成，在江戶廣受好評。因為這次的成功，各地陸陸續續開始有人堆砌富士塚。

雖說攀登富士山是當時相當盛行的活動，但參拜一次至少要花上數天的時間，並不是每個人都能做到，何況高額的旅費也是一個問題。

但如果住處附近就有一座高僅數公尺的「富士山」，登山的難度就會大減，什麼時候想爬都沒問題。

而且當時的富士山禁止女人上山，但富士塚並沒有這樣的禁忌，因此富士塚自然而然成為女性選擇攀登的對象。

過了一段時期，信徒之間逐漸形成慣例。到了每年的六月一日，富士山進入開山期（按：可以登山的季節），信徒們會登上堆砌於町內的富士塚，代替攀登富士山。而且在登山後，也會依慣例舉辦酒宴。到了後期，甚至演變成每年六月一日，江戶的信徒們就會舉辦一連串以富士塚為舞台的例行性慶典活動。

不管是攀登富士山還是富士塚，百姓對富士山（淺間神社）的信仰在江戶地區可說是相當普及。富士塚及淺間神社自然也成為富士講講員聚會、活動的場所。

登記為世界遺產

平成二十五年（二○一三）六月，富士山被登記為世界遺產。正式的登記名稱為「富士山——信仰對象與藝術泉源」。涵蓋的項目共有二十五項，包含登山道、御師住宅，以及祭祀淺間大神的富士山本宮淺間大社、北口本宮富士淺間神社等八座位於富士山周邊的淺間神社。

但除了這些神社之外，堆砌於江戶町村內的富士塚也對富士山信仰的普及發揮了相當大的效果。即使是無法實際攀登富士山的人，也能藉由登上富士塚或參拜淺間神社，滿足信仰的需求。

從如今依然留存在東京的富士塚，便能看出從前的江戶其實曾有過為數眾多的淺間神社。

相關書摘 ►《千本鳥居百萬神》：蔭年參拜——為什麼參拜伊勢神宮在江戶時代大為流行？

書籍介紹

本文摘錄自《千本鳥居百萬神：從30座神社解讀日本史》，臺灣商務出版

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作者：安藤優一郎（オフィシャルサイト）

譯者：李彥樺

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Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰