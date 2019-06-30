《千本鳥居百萬神》：蔭年參拜——為什麼參拜伊勢神宮在江戶時代大為流行？

文：安藤優一郎（オフィシャルサイト）

【為什麼參拜伊勢神宮在江戶時代大為流行？】

蔭年參拜大流行

日本的神社雖多，但以受歡迎的程度而言，極少有神社能與祭祀天照大神的伊勢神宮相提並論。尤其每逢二十年一度的式年遷宮（按：社殿重建儀式）之際，參拜人數更是會暴增。以最近的例子而言，平成二十五年（二○一三）的式年遷宮，總共吸引了超過一千四百萬人前往參拜。

當然，參拜人數暴增的情況，並非只發生在式年遷宮那一年。例如在江戶時代，也曾有過參拜伊勢神宮的百姓週期性暴增的現象，稱之為「蔭年30參拜」。

為什麼江戶時代的伊勢神宮會發生這樣的現象？以下將回顧伊勢神宮的歷史，探討背後的緣由。

伊勢信仰的擴大

伊勢神宮是一座相當特別的神社，祀神為天皇家的祖先天照大神。雖然是神社，但正式名稱為「神宮」。在日本，一般若單獨提到「神宮」二字，指的就是伊勢神宮。

伊勢神宮所祭祀的天照大神，位居八百萬神中的最高位，更是全日本各町村中所有氏神的總領袖，也就是「總氏神」。

因此，以天皇為頂點的朝廷、公家，在古代會對伊勢神宮提供相當龐大的經濟援助，甚至賜與神田及神戶。所謂的神田、神戶，指的是神社所掌控的田地及百姓。從神田徵收來的年貢，亦是伊勢神宮的經濟來源之一。

但是到了平安時代中期之後，追求成為律令國家的朝廷因武士的崛起而式微，伊勢神宮不再能享有充分的經濟援助，原本擁有的神田也遭武士奪走，更是讓伊勢神宮陷入了經濟窘迫的局面。

伊勢神宮明白不能再光是仰賴朝廷，只好另尋可以作為經濟基礎的收入來源，最後便轉為仰賴取代朝廷成為新興勢力的武士階級。

武士最關心的事情，就是能不能打勝仗。一旦在戰場上敗北，不僅會失去所有財產，往往還會丟掉性命。伊勢神宮相當明白武士的這種心理，因此打算藉由為武士祝禱打勝仗，來開啟新的收入來源。

只要為武士祝禱克敵制勝，他們就會獻納土地或財物。當然，如果接受祝禱的武士真的打了勝仗，為了還願又會獻納更多的祭品。伊勢神宮就這樣藉由祝禱打勝仗，獲得了廣大武士的信仰。

鎌倉幕府所在的鎌倉距離伊勢較遠，所以不曾有將軍前往伊勢神宮參拜。但是進入室町幕府的時代後，幕府位在京都，距離伊勢近得多，因此包含著名的足利義滿將軍在內，許多將軍都曾親自前往伊勢神宮參拜。連身為武士領袖的將軍都前往參拜，底下的武士們當然也就趨之若鶩。

另一方面，伊勢神宮在庶民之間也擁有越來越多信徒。庶民百姓最關心的事情不是打勝仗，而是生意興隆、闔家平安之類的現實利益。儘管嘗試藉由擴大祝禱的範圍來贏得更多百姓的信仰，但光靠伊勢神宮本身畢竟難以收到太大的成效。

此時在各地宣揚參拜伊勢神宮的「御師」，便發揮了極大的效果。這些居中仲介的御師們，可說是擴大伊勢信仰的最大功臣，以下將介紹其實際的活動內容。

三大蔭年參拜

進入江戶時代後，參拜伊勢神宮的活動爆發了大規模的流行，形成名為「蔭年參拜」的社會現象。或許因為江戶時代是泰平盛世，出外旅行不再像從前那麼危險，所以才會發生這樣的現象吧。其中特別值得注意的，就是每隔約六十年發生一次的狂熱參拜風潮，稱為蔭年參拜。這個風潮前後共發生過三次，所以合稱三大蔭年參拜。

第一次的風潮發生在寶永二年（一七○五），是從京都的宇治興起。

那一年的閏四月，許多孩子在沒有告知雙親的情況下，三三兩兩結伴前往伊勢參拜，後來連大人也跟著開始這麼做，終於發展成狂熱的群眾參拜活動。包含大坂、奈良在內，整個畿內（按：鄰近京都的諸國）一帶的百姓彷彿都陷入了瘋狂。根據居住在伊勢松坂的國學家本居宣長所著的《玉勝間》一書記載，那一年光是從四月上旬到五月二十九日，就有三百六十二萬人到神宮參拜。

當時的參拜模式稱為「拔參」（按：「拔」為擅自離開、溜走之意）。許多人像得了傳染病一樣，從團體性的日常生活中脫身，未經雙親或雇主的同意，爭相前往伊勢參拜。

對當時的人而言，這個風潮就像是個不解之謎，只能以不可思議來形容。到底參拜伊勢神宮為何會爆發如此瘋狂的大流行？

可以推想出的原因，就是對伊勢神宮的信仰在庶民之間已相當普及。當時有很多人自認為得到庇佑而治好了病或獲得意外之喜，為了還願而啟程前往伊勢神宮參拜。伊勢神宮的靈驗神力就這麼一傳十、十傳百，參拜的人數也就如滾雪球一般迅速擴大。為了不落人後、希望自己也得到神宮的庇佑，許多人可能心血來潮就臨時決定加入參拜的行列。

此外還有兩點理由。第一，當時庶民若要出遠門旅行，必須攜帶「往來手形」。手形即證明文件之意，往來手形就像是旅行許可證兼身分證。但若是要前往伊勢神宮參拜，依慣例並不需要取得往來手形。

第二，前往伊勢神宮參拜幾乎不必花旅費（餐費）。當時有個習俗，前往伊勢參拜的旅人沿途能受到百姓免費供應食宿，因此就算身無分文也能前往伊勢參拜。這亦是伊勢參拜流行的主因之一。

第二次「蔭年參拜」的風潮發生在明和八年（一七七一）。這次是從京都周邊的婦女及孩童們的「拔參」開始引發流行。與前一次相比，這一次的風潮有兩個特徵。第一是以町、村或親友同伴為單位的參拜團體增加了，這些都是由伊勢講（後文詳述）所分化出來的小團體。第二則是傳說從天上降下了伊勢神宮的護符，更是讓群眾參拜的熱潮攀升到最高點。

參拜者要進入伊勢神宮，必須先渡過一條名為宮川的河流。據說那一年從四月到八月九日，渡過宮川的人數多達兩百零七萬七千四百五十人。

到了文政十三年（一八三○）的第三次風潮，更是「蔭年參拜」風潮中規模最大的一次。引發流行的契機，是源自於三月在四國的阿波興起的「拔參」。

據說這一年從三月底到八月九日，渡過宮川的人數多達四百八十六萬人，而且有很多人連衣服都沒有換，只穿著日常的服裝就加入了遠行參拜的行列。當時日本的總人口約三千萬人，算起來，每六人就有一人前往伊勢參拜。

御師及伊勢講所扮演的角色

百姓爭相參拜伊勢神宮的現象，並非僅發生在蔭年。江戶時代不論任何時期，參拜伊勢神宮的旅人總是絡繹不絕。這些參拜者絕大部分是當時佔了全日本人口九成以上的町人、農民之類的庶民。出版於江戶時代中期寶曆十三年（一七六三）的《伊勢道中細見記》寫道，參拜伊勢神宮是為了祈求闔家平安、實現各種心願。由此可知，當時的人普遍認為伊勢神宮是一座能夠庇佑現實利益、實現庶民心願的神社。

從這一點可看出伊勢神宮已經克服了時代的困境，在庶民之間成功獲得了廣大的信眾。但正如同前文所述，「御師」在這樣的現象中扮演了相當重要的角色。事實上不僅是伊勢神宮，御師對於神社信仰圈的擴大有著不可或缺的重要性，而伊勢御師的活動範圍更幾乎遍及日本全國各地。

御師是可以執行祝禱儀式的神職，但並非神社內部的職務，反而像是一種「代理商」。其不僅以仲介的身分安排百姓至神社參拜，還以自己的家作為「宿坊」，供參拜者住宿。

伊勢神宮分為內宮及外宮。根據紀錄，內宮的御師有一百五十家，外宮的御師在享保九年（一七二四）時則共有六百一十五家。每個御師都有許多由自己負責的「講」，以伊勢御師為例，每個「講」的成員各多達數百戶，有些勢力較大的御師，負責的戶數算起來可能多達十萬至三十萬戶，這是其他神社完全無法比擬的規模。

所謂的「講」，是由一群擁有共同信仰（可能是神社、寺院、靈山或靈場）的人所組成的團體。而「伊勢講」，就是由一群虔誠信奉伊勢神宮的人所組成的。日本全國各地都有許多不同的「講」，其中負責推廣與組織的人物就是御師。

譬如負責某個伊勢講的御師，會不斷鼓勵講員參拜伊勢神宮，而且當講員決定前往參拜時，還會負責安排住宿及嚮導。除此之外，御師也會相當熱心地招募新的信徒。

御師及手下會經常在自己負責的伊勢講所在地周邊來回遊走，發放印著「天照皇大神宮」或「豐受大神宮」等字樣的護符（稱為「御祓札」），並以「初穗料」的名義收取金錢。因此負責的戶數越多，能夠得到的「初穗料」就越可觀，御師當然也就會竭盡所能地招募新信徒。

御師及手下在拜訪負責地區的講員時，通常會帶上一些伴手禮。這些伴手禮大多是日用食品雜貨，例如茶葉、柴魚乾、青海苔、乾鮑魚片、扇子、筷子等等。如果對象是婦女，則可能會帶一些伊勢特產的化妝用白粉。婦女們拿到這樣的禮物，一定會產生想到伊勢參拜神宮的念頭，這種行銷手法實在相當高明。

如果對象是農民，御師所帶的伴手禮就會是相當於月曆的《伊勢曆》，這對農民的幫助很大。在約十八世紀初的江戶中期，《伊勢曆》共印了兩百萬本以上，可說是當時的暢銷書。月曆這種工具是庶民百姓本來就需要的，而當時各種曆書之中，又以包含許多農耕知識的《伊勢曆》的發行量最大。只有參加伊勢講的人，才能得到《伊勢曆》，這可說是專屬講員們的贈品。

站在伊勢神宮的立場來看，御師就類似業務或行銷人員。他們總是站在信仰的最前線，盡一己之力推廣伊勢神宮。但御師的活動還是要靠伊勢講以組織的力量給予支持。講元（按：講的負責人）除了必須徵收及管理參拜伊勢神宮用的公積金之外，還必須與御師保持聯絡，並且把自宅提供給來自伊勢的御師及手下當作臨時的住處，在背後為御師的活動提供各種協助。

參拜伊勢神宮形成流行的理由

「御師」與「伊勢講」就如同推車的兩個輪子，共同協助伊勢神宮將其信仰推廣至日本各地。事實上，這樣的制度正是「伊勢參拜」在整個江戶時期都能維持盛況的最大理由。光是伊勢講的人數遠超越其他講的人數，便已說明了一切。

伊勢神宮為全國神社之首，且擁有全日本總氏神的地位，這當然也是相當重要的因素。但如果沒有御師們以其行銷手法在庶民間大力推廣，相信不會出現像「蔭年參拜」這種狂熱的全民現象。

御師，以及御師所建立的伊勢講，正是參拜伊勢神宮爆發流行的最大理由。

相關書摘 ►《千本鳥居百萬神》：日本人與富士山——為什麼江戶有這麼多淺間神社？

書籍介紹

本文摘錄自《千本鳥居百萬神：從30座神社解讀日本史》，臺灣商務出版

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作者：安藤優一郎（オフィシャルサイト）

譯者：李彥樺

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Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰