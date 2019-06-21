從郭董到果凍：郭台銘民調即將逆轉韓國瑜的四個關鍵

文：鳳奇（水鏡政經學院）

鑽研民調的好友，跟我分享最近幾份民調。比對了幾分民調後他直接說，郭董跟韓總的民調已在誤差範圍內。

郭董民調追上韓總的四個原因

第一：公道伯退初選

「公道伯」王金平在藍營初選的支持度約10－12%。退選後，支持阿公的人60%以上跑到郭那邊。跑到韓的呢？大概10%。

公道伯退選，郭就比韓多接收了約5%，韓會突襲立法院找王，不是人情義理，是民調拉近。原本韓最高領先郭有10%以上，光王退選就貢獻了5%給郭，對韓不可謂不傷。

第二：韓總高雄糧倉著火

目前韓總因為登革熱問題，槓上中央，還被蘇貞昌院長反嗆忙造勢沒空防疫。而民調也指出，韓總在高雄的民調相對其它地方低，加上鄰近的台南與屏東都是綠營執政，登革熱疫情、淹水新聞，除了讓韓總高雄支持率不到25%，也外溢到南屏兩縣市，成為整體民調的拖油瓶。

第三：韓總在年輕族群支持率不到兩成

6/9香港反送中遊行有上百萬港人上街，第一時間韓總在造勢後被訪問對反送中的看法，韓總說：「不知道不曉得」。隨後韓總雖說，反對一國兩制。但這已讓年輕人反感。

他上任後一系列有創意的政見沒一件實行，說漫威要幫他寫故事則徹底惹毛年輕人，目前被網路各種KUSO鎖定。韓在年輕人這塊不但無法追上蔡與柯的優勢，也成為他在藍營中跟郭對比下的硬傷。

Photo Credit: 截圖自東森新聞

第四：郭董選舉團隊已經就戰鬥位置

郭董本來的選舉團隊是廣告公司，看得出來廣告公司先針對婦女、基層等郭董民調較低的族群作故事行銷。比如太太不支持他參選而離家出走、睡民間友人家。這系列的操作並沒有引起民間太大共鳴。後來吃草、舔瓷更是經典的災難。但後來換專業選舉團隊、高人進駐，可以看見郭董的調整速度明顯變快。

以反送中為例，郭董跟蔡政府幾乎同時回應反對一國兩制，這樣的反應速度，顯示郭董新團度對於民意掌握的精準以及反映的快速。有這樣的團隊，加上中共放行郭董的言行，接下來可以想見，郭的選舉團隊會以中華民國為號召，爭取最多支持。

韓、郭接下來的戰略

大家有沒有想過，為何韓寧願被罵棄高雄不理，也要全台造勢？除了鼓舞士氣，吸引媒體曝光，很大一個原因就是拉攏地方派系。方法是透過造勢大會開支票，再把光環跟地方派系分享，協助地方派系的政治人物選舉及後續的合作。這是去年他選高雄市長的做法，只是今年運用在全台灣。

但目前韓郭兩人民調在誤差範圍內，而且是郭追上韓，國民黨的民調還有一個月，以郭選舉團隊的靈敏，一定是想辦法挖韓的樁腳。比如韓6/1凱道造勢，台上有雲林的張麗善、全國農會理事長蕭景田。過去蕭景田跟王金平一向關係良好，現在卻直接上了韓的台。接下來台中的顏清標顏董，都會是韓郭要爭取的對象。所以，郭如果要順利贏得初選乃至贏得大選，去挖樁這些挺韓的派系絕對事在必為。

因此，除了打媒體上的形象戰，檯面下的組織戰，也正在暗潮洶湧。但你覺得韓還是郭比較有機會、有資源挖到人？

郭比韓難應付多了

從整體民意變化，郭民調上揚、韓民調下滑。而韓的年輕人票已經定型，難有成長空間，加上上任六個多月沒有明確政績就想選總統，已讓許多投他的高雄人不滿。

而相對來說，政壇素人的郭，讓許多人有所想像：很多基層說，郭很有錢，不用擔心他貪汙。也很多基層說，郭能把鴻海這麼大的公司治理好，把台灣治理好也不是問題。

心理師好友說，上述這些是一種「集體投射」，這是台灣人期待一個不貪、有能力的主政者，而郭董的鴻海首富形象，就讓這群台灣人投射下去。

但當然，這些投射的人沒想過，若兩岸局勢緊張，中共是否會拿郭董的中國資產要脅。也不會想到郭董的中國資產在中美貿易戰下，對台灣的影響。更想不到總統若無法保護台灣的科技產業，對於取得美國信任有多傷。

這就是郭董難打的地方，台灣人習慣用經驗學習，而不擅推理、做利害比較。

台灣人對於郭董都還在想像的階段，想像來自印象、來自媒體的資訊，而郭董又是全台灣最有資源、最有管道的人，他絕對可以透過最專業的團隊打理形象，創造人們的印象。

Photo Credit: 中央社蕭博陽攝於南投縣

進化中的郭董

目前除了中天不離不棄，不管藍綠媒體都在反韓，被視為藍營智囊的趙少康，更是多次在其節目上反韓挺郭。

而更可怕的是郭董本身也在進化中，一開始他親民接地氣，有種說不上的尷尬感，比如到民間友人夜宿，讓人有種高階長官視察的錯覺。

但近來，不管上YouTuber的節目、對一國兩制的反應速度，都讓人覺得「郭董變了」。郭董的變，讓過去酸他接地氣接得不順的館長公開稱讚。

甚至郭董7/2發表新書，時間鎖定國民黨民調不說，書名《從郭董到果凍》也是鎖定年輕人。打書宣傳的時候，順便宣傳國民黨民調。還有，你有沒發現臉書、LINE現在滿滿都是郭董的廣告，這還只是初選喔！

考慮上述總總，韓初選贏的勝算大嗎？郭的轉變對支持他以外的人來說，也是很大的警訊。

如果郭贏得初選，其他選民即將對上的，是一個有資源找到最強團隊的候選人、有資金人脈連結台灣地方派系的候選人、還可以放下身段以贏得選戰的候選人。而轉過頭看，韓總的花朵已經開過，最盛大的那段過去了，目前正在自然凋零。

對九二共識有疑慮的人們，如果你們很擔憂明年的選舉，不要再打韓了，回防郭吧，去讓你們的支持者知道，郭有多強大，而郭當選，會如何影響台灣。

對九二共識有疑慮的媒體，請讓人民了解郭董怎麼運用資源打造形象，或是分析郭董的經營特色。了解一個人需要時間的，而這方面只有你們可以成功做到。

綠營的支持者，把酸韓的力氣，改成七月非韓不選吧，或是到各韓粉區幫韓總加油打氣、不離不棄吧。不然等郭經過初選的歷練，你們將面臨一個想像不到的強大對手。

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本文經水鏡政經學院授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航