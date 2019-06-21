站在我「農民」的角度，我舉雙手雙腳贊成使用巴拉刈

終於又有農業議題可以讓我出來刷存在感了，不然鳳梨產季過後，我整個就邊緣人。讓我們放下一點點情感，多用一點點理性與專業，來討論這個「萬惡」的巴拉刈吧。

先說，站在我農民的角度，短期內，我舉雙手雙腳贊成巴拉刈，長期來看，我希望可以有比巴拉刈更好的替代品。

巴拉刈，真的那麼「毒」嗎？

這就端看從什麼角度切入，我知道大家反對巴拉刈的原因，就是因為「喝」下去是劇毒，幾乎無藥可醫，而且痛苦至極。我身邊也有認識的醫生，處理過喝巴拉刈自殺的病人，據她的說法，看病人以那樣的方式死去，永生難忘，甚至心裡有陰影。

但是若以消費者食安的角度，巴拉刈反而是「安全」的農藥，半衰期短，一個禮拜就能退藥效，其他像是年年春、紅龍、嘉磷塞之類的除草劑，在安全殘留的考量上面，反而會更有疑慮。

那農民呢？

我敢說，絕大部分的農民，都是支持巴拉刈。我巴我驕傲，對農民來說，施用巴拉刈的成本較低，效果較好，更重要的是，不會在土地上留下太大影響，可以持續耕種下去，簡直就是CP值最高的神藥，而且「安全」──我所謂的安全是指巴拉刈是中性藥劑，不是強酸或是強鹼，不幸噴灑到皮膚上，趕快用清水沖洗就沒事了。

農業要考量的層面很廣，不只是單純食物安全，還得考量到施用完，土地的殘留會不會對後續耕種造成影響，巴拉刈可以在世界暢銷超過一甲子，肯定有其道理。有人說，世界上有超過70個國家都禁用，這叫做話術，只選擇對自己有利的條件；若這玩意真的那麼萬惡，那為什麼美日等先進國家，都還繼續使用？

若農民不用巴拉刈好了，伴隨的生產成本增加，收購商跟消費者會買單嗎？大部分都是還是價格取勝，最後又會惡性循環。

至於，為什麼巴拉刈會引發如此的討論呢？有很大的原因就是外行領導內行，政治凌駕專業。

在巴拉刈這個議題上，得提到兩個人。

首先是已故的臨床毒物科醫生，林杰樑。身為台灣頗具名氣的毒物科醫生，他生前的遺願就是禁用巴拉刈。我當然肯定林醫師在醫學上的貢獻，也替台灣的食物安全有很大的貢獻，在他的專業領域，他絕對是毋庸置疑。

但是，再怎麼專業的人士，也都有其盲點，他只看到自己的專業，卻忽略了從別的專業角度去思考巴拉刈。農業，也是一門專業。

再來就是農委會主委，林聰賢。當初是他提出禁用巴拉刈的政策，而林前主委並沒有什麼農業專業背景，農校畢業後，他的專業一直都在「政治」。

試想，一個具有崇高理想的毒物科醫生，在他的毒物專業上，用了一輩子去反對巴拉刈，然後逝世。再輔以有人喝巴拉刈自殺後，媒體再用聳動渲染性的報導。最後，一個專業是「政治」的農委會主委，測到了社會風向，於是登高一呼禁止巴拉刈，成為救國救民救世主。

整個事件的脈絡，大概是這樣，無風不起浪，身為一個專業是政治的農委會主委，他不會平白無故去推動政策。他很清楚明白，什麼對他才是最有利的，整個社會的輿論，就是一窩蜂的把巴拉刈視為萬惡。

重點還是回到管理

我有個種紅豆的朋友，就是沒辦法承受這種社會輿論壓力，試著各種轉型方式都沒辦法達到經濟規模後，原本20公頃的紅豆田，只好轉種其他作物。

請注意我說的「經濟規模」，當他有20公頃的紅豆田，他大可以導入科技，用無人機的方式噴灑，讓環境、消費者、農民，三方面都受益。但是卻因為社會輿論說「巴拉刈好可怕喝下去會死掉」，所以他就沒辦法繼續使用巴拉刈，因而棄守紅豆田。

我知道很多醫療同仁，都非常反對巴拉刈，因為他們看了很多因為喝了巴拉刈痛苦過世的人。從情感層面出發，我可以理解這樣的思維，換成是我，大概也會覺得這世界上，為什麼會存在這麼邪惡的毒藥。

但是，巴拉刈就像是醫生們會使用的藥物，在適當的管理施用下，對病人其實是有幫助，一切的問題都在於管理不良。如果因為痛苦不堪就禁止，那我在此宣佈，我大台南國，全體國民都不准失戀，那種內心被掏空的感覺，讓人更是生不如死。

今天會有那麼多人選擇巴拉刈自殺，就是因為自殺界盛傳它很有效。死意都那麼堅決了，當然是要選個媒體上說最有效的，不然要是死一半不就尷尬？誰會吃飽沒事去喝巴拉刈。

所以，重點還是回到管理，請把農業當成一門專業去看待，農藥的販售、管理、噴灑，也是一門專業。

至於現在的農委會主委，陳吉仲，說真的，當初他上任，我內心是滿開心的，跟老師曾經有過幾面之緣，很肯定他的認真跟努力。聽到他說自己的父親因為噴灑農藥身體產生狀況，我內心也是感到不捨，因為我想到自己的阿公。上一輩的人，對於農藥是沒有什麼概念的，戴著口罩噴藥對他們來說，除了悶熱之外，還有可能被笑說是「怕死」，所以就用身體跟你拼了。

但是，一個政策的推廣，如果訴諸太多情感層面，就無法回到正常的理性討論。因為父親噴藥導致身體出狀況，所以要禁止這隻藥，我想是有點因噎廢食了。不就是因為這樣，所以才更該趁這樣的機會，把整個亂七八糟的農藥系統，做一個好好的管理嗎？

巴拉刈何其無辜，人心才是最惡毒

重申一次，如果今天政府成功研發出一隻效果不會輸給巴拉刈，喝下去又能強身健體的農藥，那我當然雙手雙腳甚至小鳥都舉起來支持政府。但現況就是，政府並沒有辦法提供更好的農藥，現行的方法，對於農民來來說施作的成本上升，也會更費工，消費者也不見得可以買到更安全的食品。

因為管理不當，導致誤食或是衝動性自殺，所以要去斷了農民生產端上CP值最好的武器？我怎麼想都不太對，難道除了「禁用」之外，沒有更好的方法嗎？

若是想避免誤食的問題，怎麼樣透過源頭嚴謹的掌控，交由專業的代噴農藥業者去處理，透過系統性的方式，來避免中間一些人為的疏失，就像醫院管理藥物那般。

輿論凌駕專業，母湯阿母湯，巴拉刈何其無辜，人心才是最惡毒。

本文經楊宇帆授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航