「Today is so busy」錯在哪？如何用英文表達「忙碌」？

Amy最近忙著設計公司產品，每天忙翻天，就跟坐在旁邊的Lizzy說：

Today is so busy.（今天超忙的。）

Lizzy附和道：「我也超忙的，好累喔。」

眼尖的讀者，找得出這句哪裡有錯誤嗎？想好後就一起往下看解說吧！

破解NG英文

其實這句話不能用today（今天）當主詞，因為忙的主體是一個「人」，有可能是「我、你、他、某個人名」，卻不會是「今天」，所以這樣是不合文法的說法。雖然這樣說，母語人士還是可以理解你的意思，但還是建議學習更正確的用法喔！

不能用today當主詞，所以這句話是錯誤的：

Today is so busy. (X)

可以把時間副詞today放到句子最後，並把busy（忙碌）的主詞 I（我） 找回來，改成這樣：

I'm so busy today.（我今天超忙的。）(O)

只會說busy不夠看嗎？還有更多說法可以用喔

I’m swamped!（我忙翻了。）

→ swamp作為名詞是「沼澤」的意思，作為動詞有「淹沒、應接不暇」之意，「被事情淹沒、陷在沼澤中出不來」，引申意就代表「事情多到讓人應接不暇」。

I’m buried with work.（我工作超級忙的。）

→ bury是「埋、掩埋」的意思，「被工作掩埋」也就是「工作非常多、很忙碌」。

I’ve got a lot to do.（我有很多事情要做。）



I’m booked (up) today.（我今天事情都排滿了。）

→ book或book up是「預訂」的意思，「被（事情）預訂滿了」就是代表「很多事情要做、很忙」的意思。

My agenda is full today.（我今天行程排滿滿，很忙。）

→ agenda是「代辦事項、議程」的意思，代辦事項和議程很多，也就代表「非常忙碌」。

I've got a lot on my plate today.（我今天很多事情要做。）

→ 這句話可不是盤子上有很多東西喔，是作為引申意，表示「事情非常多」。

She’s tied up in a meeting right now.（她在會議中抽不開身子。）

→ be tied up是「把（某人）纏住、使（某人）無法脫身」的意思，這句話字面上說「會議把她纏住了」，也就是「她在會議中無法脫身」的意思。

教了這麼多用法，以後就不要再說Today is so busy.囉！快把上面道地的用法學起來吧！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【NG 英文】「今天好忙！」的英文居然不是「Today is so busy ！」〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航