混水摸魚、雞蛋裡挑骨頭⋯⋯辦公室各種惱人行為的英文怎麼說？

工作時，難免會遇到惱人的同事！有些人「說話不算話」、有些人喜歡「雞蛋裡挑骨頭」，還有些人找到機會就想「混水摸魚」。要描述這些行為時該如何用英語表達呢？今天就跟著希平方一起認識一下吧！

常見的惱人行為

point the finger at somebody

這個表達法的字面意思是「把手指指向某人」，延伸出「指責、把罪責怪到他人身上」的意思。例如：

He was quick to point the finger at his coworkers but never accepted responsibility himself.（他總是很快把罪責怪到他同事身上，但從來沒有自己承擔過責任。）

nitpick

這個表達法源自「從頭髮中挑出（pick）頭蝨卵（nits）這項工作」，後來用來表示「吹毛求疵、雞蛋裡挑骨頭」。例如：

She started to nitpick everything I was doing without giving any constructive feedback.（她開始對所有我在做的事情雞蛋裡挑骨頭，也不給任何建設性的回饋。）

find faults with somebody / something

這個表達法的字面意思是「找某人 / 某事的過錯」，也就是「找碴、挑毛病、挑錯處」的意思。例如：

It’s stressful to work with someone who’s always finding faults with you.（跟那些老愛找你碴的人一起共事壓力好大。）

slack off

Slack作為動詞時，有「鬆懈、懈怠」的意思，所以片語slack off指的就是「打混、混水摸魚」。例如：

Stop slacking off! Everyone is pulling their weight except you.（別再混水摸魚了！除了你之外大家都在做自己份內的事。）

boss around

Boss 作為動詞時，有「對...發號施令」的意思，所以片語boss around指的就是「對...發號施令、對...呼來喚去」。例如：

He’s not liked by others because he likes to boss people around.（他人緣不好，因為他喜歡對別人呼來喚去。）

push around

這裡的 push around 不是字面上「推來推去」的意思，而是跟boss around類似，用來表示「對...發號施令」。例如：

You don’t have the right to push me around like that.（你沒有權利那樣對我發號施令。）

go back on one's word

Go back on 的意思是「違背（承諾）、改變（決定）」，所以 go back on one’s word 這個表達法的意思就是「出爾反爾、說話不算話」。例如：

I can’t believe she has gone back on her word again and decided not to give me the raise!（我不敢相信她居然又再次說話不算話，決定不給我加薪！）

學會這些表達法之後，下次在辦公室遇到惱人的行為時，相信就知道該如何表達囉！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「混水摸魚」、「說話不算話」該如何用英文表達？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航