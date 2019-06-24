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2019/06/24, 生活
混水摸魚、雞蛋裡挑骨頭⋯⋯辦公室各種惱人行為的英文怎麼說？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像
我們想讓你知道的是
有些人「說話不算話」、有些人喜歡「雞蛋裡挑骨頭」，還有些人找到機會就想「混水摸魚」。要描述這些行為時該如何用英語表達呢？今天就跟著希平方一起認識一下吧！
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工作時，難免會遇到惱人的同事！有些人「說話不算話」、有些人喜歡「雞蛋裡挑骨頭」，還有些人找到機會就想「混水摸魚」。要描述這些行為時該如何用英語表達呢？今天就跟著希平方一起認識一下吧！
常見的惱人行為
- point the finger at somebody
這個表達法的字面意思是「把手指指向某人」，延伸出「指責、把罪責怪到他人身上」的意思。例如：
He was quick to point the finger at his coworkers but never accepted responsibility himself.（他總是很快把罪責怪到他同事身上，但從來沒有自己承擔過責任。）
- nitpick
這個表達法源自「從頭髮中挑出（pick）頭蝨卵（nits）這項工作」，後來用來表示「吹毛求疵、雞蛋裡挑骨頭」。例如：
She started to nitpick everything I was doing without giving any constructive feedback.（她開始對所有我在做的事情雞蛋裡挑骨頭，也不給任何建設性的回饋。）
- find faults with somebody / something
這個表達法的字面意思是「找某人 / 某事的過錯」，也就是「找碴、挑毛病、挑錯處」的意思。例如：
It’s stressful to work with someone who’s always finding faults with you.（跟那些老愛找你碴的人一起共事壓力好大。）
- slack off
Slack作為動詞時，有「鬆懈、懈怠」的意思，所以片語slack off指的就是「打混、混水摸魚」。例如：
Stop slacking off! Everyone is pulling their weight except you.（別再混水摸魚了！除了你之外大家都在做自己份內的事。）
- boss around
Boss 作為動詞時，有「對...發號施令」的意思，所以片語boss around指的就是「對...發號施令、對...呼來喚去」。例如：
He’s not liked by others because he likes to boss people around.（他人緣不好，因為他喜歡對別人呼來喚去。）
- push around
這裡的 push around 不是字面上「推來推去」的意思，而是跟boss around類似，用來表示「對...發號施令」。例如：
You don’t have the right to push me around like that.（你沒有權利那樣對我發號施令。）
- go back on one's word
Go back on 的意思是「違背（承諾）、改變（決定）」，所以 go back on one’s word 這個表達法的意思就是「出爾反爾、說話不算話」。例如：
I can’t believe she has gone back on her word again and decided not to give me the raise!（我不敢相信她居然又再次說話不算話，決定不給我加薪！）
學會這些表達法之後，下次在辦公室遇到惱人的行為時，相信就知道該如何表達囉！
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「混水摸魚」、「說話不算話」該如何用英文表達？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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