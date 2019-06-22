區塊鏈如何阻止科技巨獸為AI寫規則？

文：魏雍

科技逐漸影響了我們的生活習慣，不管是食衣住行，各方面都有顯著的改變。淘寶取代必須親自去實體店購物的習慣、Uber省略了以前在街上用手攔計程車的動作、UberEAT取代上餐館用餐、民眾開啟YouTube的次數勝過看電視所佔的比重、Airbnb取代原來依賴旅行社敲定住宿相關事宜、Google取代我們尋找知識的管道。

改變我們生活最多的是我們與他人互動的方式。大多數人早上起床第一件事，就是打開社交軟體，如LINE。我們經常在社交活動中看到人們低頭用手機上。在2019年，超過2.3億人每天都在使用Facebook。

然而Facebook前用戶增長副總裁Chamath Palihapitiya承認「我們製造了一件撕裂社會的工具」──Palihapitiya表示他不使用Facebook，也不允許他的孩子使用社交軟件，因為Facebook平台上的許多功能可以操縱並控制人們尋求快速回報的心理弱點。

我們創造了一個令社會撕裂的東西，那就是一個短暫刺激多巴胺的按讚機制。完全不涉及任何討論、合作，充斥著錯誤訊息和虛假的東西。



──Chamath Palihapitiya

拜大數據所賜，這些科技產品得以誕生。現今存在的許多商業模式都仰賴大數據堆疊出的人工智慧模型，亞馬遜訓練其AI演算法根據其購買和瀏覽歷史記錄，提出購買建議以增加銷售額。Uber使用AI模型估算到達時間，並根據當前的交通狀況計算出乘車費用。Google調整其AI演算法以確定頁面排名，並透過其廣告系統賺錢。沒有AI模型，這些產品都不復存在。然而，因為技術的發展，這些技術巨頭的真實存在的，並且他們擁有無限權力來調整他們的AI模型。

人工智慧──操縱人類的注意力和情感

Facebook的數據科學家認為，人類情緒在社交網絡上具有傳染性。研究人員選出68萬9003名Facebook用戶，然後將他們分成兩組，其中一組刪除了用戶的負面貼文，另一組刪除了正面貼文。該研究發現，當用戶看到來自朋友的正面情緒貼文較少時，用戶的正面貼文數量也會減少，負面貼文數量則會增加，反之亦然。

我們的情緒也受到他人情緒的影響，就像我們依賴別人做出決定一樣。大家應該都有這樣的經歷：當您打開LINE或Facebook等社交軟體並閱讀其中一位朋友的貼文後，你的心情忽然因為看的某個文章或圖片而好轉或是變差。

社交平台微小的調整AI模型，可以對我們的情緒產生巨大的影響。然而，更值得我們深入討論的是，這論文中進行的實驗是在用戶不知情或未經同意的情況下，篡改了接收到的貼文，這意味著你可能無形間也變成Facebook的白老鼠，只是你不知道。

我們是否應該信任中心化的企業，來引領並塑造未來的人工智慧模型？

擁有高度知名度與資金的大公司掌握AI，無疑是巨大威脅。由於演算法是針對反映社會不平等的現有數據進行訓練的，因此除非人們有意識地設計反制措施，否則這些舉動只會增加社會偏見，進而使得不公正系統性被永久化。例如，用於預測累犯的人工智慧系統，可能包含對黑人和白人社區的差別監管，或者基於歷史數據評估求職者可能取得的表現，但一切是建立在性別偏見上的結果。

在演算法黑盒子裡面，社會偏見變得不可見和不負責任。當僅為盈利而設計時，演算法必然偏離公共利益。信息不對稱、議價能力和外部性遍及這個市場，人工智慧與人類未來的發展息息相關，其巨大的潛力意味著雙面刃的特性：既可以增加社會的不平等，也可能使我們迎向更方便美好的未來。

從目前的人工智慧研究數據可以看出，短期內發展依舊傾向於權力和金錢的集中，這意味著人工智慧的發展將會更加壟斷，甚至可能為下一代的孩子帶來學習及認知上的阻礙。

因此，只有對商業模式根本上的改變，才能夠降低AI資本與權力過度集中的問題風險。為了避免生活在資訊不對稱的世界，AI需要比現在更容易被使用、更可靠、更直觀的方式，而區塊鏈可能就是那個答案。

區塊鏈與代幣經濟

區塊鏈的分佈記事帳本特性，可以支持沒有第三方機構的介入下直接進行交易。它讓我們可以除去第三方機構的成本直接與對方互動，因為資訊的透明公開，以一個更安全和分散的方式接受公眾的管理。

區塊鏈技術還融合了一套新的商業模式──代幣經濟，代幣經濟是區塊鏈可以實現去中心化的主要原因之一。代幣經濟是一套獨特的商業模式，設計起源於創造一種能觸發良好行為，並遏止不良行為的激勵形式，激勵機制讓更多人願意參與進來。

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每個區塊鏈平台都有自己獨特的代幣經濟形式。比特幣的設計可以透過區塊獎勵來增加流通量，在礦工成功驗證區塊之後，比特幣會被分配為區塊獎勵。比特幣的最大供應量為2100萬比特幣，區塊獎勵的數量會隨著時間減半。以太幣的代幣經濟類似於比特幣，但以太幣沒有最大供應數量，並且可以用代幣於DApp以及智能合約之中。

代幣經濟的設計可以使我們在沒有中心實體的情況下相互通信，因此是AI民主化的最佳溫床。AI融合區塊鏈可以讓開發者在鏈上貢獻模型及開源代碼，解決現有的中心化的集中及作惡問題。

SingularityNet允許共享和貨幣化AI服務。用戶可以透過軟體開發套件（SDK）和應用程式介面（API），並且支付SingularityNet代幣AGI來使用AI模型。Cortex是一個允許AI在區塊鏈上運行的公有區塊鏈，利用區塊鏈技術實現人工智慧民主化，每個人都可以輕鬆訪問AI模型，並結合在智能合約和DApp之中。Cortex認為單純開源AI模型是不夠透明的，AI運行的結果在處理時仍然可以被竄改。因此區塊鏈上的執行AI也是相當急迫的一個功能。透過實施與AI模型兼容的區塊鏈平台，用戶可以提交模型，在智能合約中使用模型，達成推斷共識，並創建自己的AIDApps。

圖片來源：Cortex

Cortex的設計與比特幣類似，但增加了獎勵AI模型提供商的激勵機制。每次透過智能合約調用模型時，模型所有者將獲得Cortex代幣CTXC為報酬。其獨特的代幣模型和激勵機制，將激發高質量的AI模型，並有助於AI研究的民主化。

結語

圖片來源：作者提供

像許多科技技術一樣，AI演算法是一把雙面刃。問題是，科技巨頭是否真的能遵照不做惡的原則來制定所有規則？不要忘記Facebook允許其數據科學家在沒有取得同意的情況下，操縱用戶體驗和收集數據，且於今年（2019年）1月份，在德國慕尼黑技術大學的道德和人工智慧中心投資了750萬美元。慕尼黑技術大學報告稱，Facebook的資金支持沒有要求任何應履行的義務或條件，也不會在該學術中心的顧問委員會中佔有一席之地。然而考慮到這種利益層面及後續影響，風險和對不正當影響的可能性仍然太大。

區塊鏈技術賦予用戶權力，有機會對技術未來走向擁有發言權。區塊鏈的分散性質為人工智慧演算法的民主化提供了潛在的解決方案，致力於確保人工智慧是公平和有益的組織必須得到更多的關注。培養人工智慧技術和相關數據開放的世界是當務之急，透過分散和民主，儘可能地創建給下一代平等的機會。

區塊鏈與AI的結合尚屬於行業早期，需要大量的共識來實現人工智慧的公平性，這只是一個劃時代的開始，改寫規則的鑰匙在我們手上。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航