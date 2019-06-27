「依法行事」的警察，真的有「不瞄準的權利」嗎？

送中條例的衝突中，我看到不少網路留言說：「警察只是依法行事」。

我相信警察有它的難處，像是「命令需要服從」。但，其實警察也有不服從的權利；而在某些情況下，更有不服從的義務。不管你是否支持衝突中的警察行為，希望你都能看看這篇，並且想想警察是否還能做什麼、不能做什麼。

警察依法行事，到底是依什麼法？

最多人說「警察依法行事」，但警察到底是依什麼法？你有想過嗎？如果用台灣的法律來講，警察在遊行衝突中的執法，可能是依照這些法律：

1. 《警察法》第2條

本條寫著，「警察任務為依法維持公共秩序，保護社會安全，防止一切危害，促進人民福利。」。遊行活動如果「破壞秩序」、危害「社會安全」，警察或許就有執法的權利。

2. 《集會遊行法》第25條

本條規定，警察機關可以「警告、制止或命令解散」未經許可的集會遊行，且可以透過「強制」的方式來實施。

遊行活動如果沒有申請許可，或是違背許可範圍、內容，警察就有使用強制力執法的空間。

3. 《公務員服務法》第1條、第2條

公務員依法有「依命令所定執行其職務」的義務，並且「長官就其監督範圍以內所發命令，屬官有服從之義務。」，這一點也是最多人幫警察說話的理由：警察只能服從命令。

從這些規定來看，警察執法似乎合情又合法。

但問題是，難道所有上級的命令都要遵守嗎？難道法律規定可以，就可以「用盡一切手段」嗎？

Photo Credit: 中央社

警察有不執法的權利，甚至是責任、義務

1. 抗議或拒絕服從的權利

以最多人說的「服從」來說，其實警察不見得要完全遵守命令，有抗議甚至拒絕的空間。

依照《公務人員保障法》第17條規定，如果公務人員認為長官的命令違法，依法有報告、反應的義務；如果長官堅持命令不違法，而以書面署名下達時，公務人員才有服從的義務，這個時候的法律責任，全由長官負擔。

如果長官拒絕用書面署名的方式下達命令，視為撤回其命令，意味著公務人員不用遵守長官的話。

2. 暫停的權利

《公務人員保障法》規定，如果現場長官認為已發生危害狀況，或是明顯有發生危害之虞者，可以視情況暫時停止執行。

這邊既然提到「現場」，意味著即便命令來自於上頭，在現場的警察仍舊有判斷的主導權，即便不能拒絕服從，至少能夠「暫停」執行某些措施。

3. 克制的義務

警察雖然依法行事，但不代表警察可以無節制的使用強制力。

《警察職權行使法》第3條規定，警察行使職權，不能超過必要限度，且應該採用對人民侵害最少的方法；如果執法的目的已達，也應該主動終止執行。

因此，如果警察的目的是「要求解散」，就不應該在人民後退時繼續「追打」；如果「使用警棍」就足以喝斥、擊退人民，就不應該使用「槍擊」。

公務人員有上下服從的義務，這樣才能使公務機關正常運作，警察也不例外。

但是，公務人員也能有思想或自我意識，因此法律也才規定公務員有權利去抗議、暫停或是終止，並且要求公務員在執法過程中自我克制，這些都表示了公務人員並不是機器、機械，不僅在現實上有拒絕瞄準的自由，法律上更是有拒絕執法的權利，甚至義務。

Photo Credit: 中央社

「你有服從命令的義務，但你有不瞄準的權利」

這句話，真的很貼切，而我更認為警察不只有不瞄準的權利，在某些情況下更有不瞄準的義務。

別忘了，警察是人民保母，理論上應該是要保護人民才對。如果今天是保母動手打小孩，你會覺得是保母的錯還是小孩的錯？那為什麼角色換成是警察的時候，你就會覺得警察動手合情合理呢？

警察執法的基礎是依法行事，可是警察也有衡量手段的權利與責任；如果真的認為命令違法，也有抗議或拒絕服從的權利。

香港的反送中活動，至此或許可以說是和平落幕（當然首長與警察的責任還待追究）。但回顧台灣，過去已經發生過一次太陽花學運，未來因為中台敏感關係發生另一次衝突也不奇怪，只希望到時候能夠不要再流血與流淚，因為最後受傷的，不也都是台灣人嗎。

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航