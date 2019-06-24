互聯網都被中共把持，設立「官方事實平台」是能闢什麼謠？

文：Oiwan

譯：李柏毅（Johnny P.Y. Lee，臺北科技大學應用英文系翻譯小組1）

在中國，一個新的國有網路平台正在集中化地阻止網路「流言」。

這對中國來說是個很重要的進展，因為任何不是從政府官方頻道發佈的訊息，都會被視為謠言。

自2012年起，中國官方採取了一連串的措施和活動來控制網路發言。主要的社群網站皆被強制實施社群規範，並安裝回報系統以阻止謠言與假消息的傳播。

在2013年9月，中國官方發佈了一個「謠言規範」。備受關注的網路使用者若發佈未經證實的消息，且該消息被瀏覽5000次或被分享超過500次，其將會面臨長達七年的有期徒刑。

根據微信的2017年謠言治理報告，這個在中國擁有廣大用戶的流行社群及聊天網站封鎖了超過五億則被視為謠言的訊息，並以謠言傳遞的罪行使超過18萬個公開帳號遭到法律制裁。

在2018年的7月，國家網路督察收到了670萬份非法與假消息的回報。

但官方政府似乎認為這些努力還是不夠。於是，在2018年8月29日，他們發佈了一個整合現有的「消滅網路『流言』計畫」及致力維護「事實」的官方平台 ——「闢謠」。

闢謠的意思為「制壓謠言」，它是由中央網絡安全和信息化委員會管理，並由中國政府的《新華日報》來經營。這個有網路頁面與行動軟體的平台，整合了其他四十幾個謠言回報平台的資料，也建立了保存三萬個案件的謠言資料庫。它鼓勵大眾提出回報，也利用人工智慧去偵測網路謠言的傳播。

在搜集和分析「謠言」資料時，平台的網頁、行動軟體、微信與微博帳號皆會顯示回報。審查官也會向社群網站發佈封鎖相關資訊的指示。

這個平台分為幾個部分，包括了由政府機關發佈的官方新聞稿、地方政府的第一時間回應、媒體的事實核查、專家分析和謠言阻止的資源。

根據《新華日報》的報導，這個平台是由27個政府部門，包括中共中央黨校在內，所協力經營的。

在被重度審查的微博網站上，大多數關於闢謠的留言呼應了官方的說詞。以下為一則典型的讚賞信息：

俗話說，「三人成虎」。我們的生活經常遭遇各種謠言，諸如「紫菜是塑料袋做的」。這些謠言侵犯個人隱私、製造社會恐慌。有的謠言借助網路實現病毒式傳播，向網路謠言亮劍已經刻不容緩！

然而，自由亞洲電台指出，中國對「謠言」的實際定義為「政治敏感的真相」。 一位元先生指出：「從中國的現實情況來看，政府嚴加打擊的一部分謠言通常是『遙遙領先』的『預言』……像薄熙來事件、周永康事件。當時傳言北京政變。還有令計劃兒子（令谷）車禍死亡的事情。」元先生相信這個新平台是用來加強管理社會穩定度。

一個是中共高層鬥爭比較激烈，政治八卦特別多。政府可能想從這方面引導一下。再一個社會矛盾激化，各種事情層出不窮，例如崑山砍人、老兵群體示威、還有P2P暴雷（編註）。這些示威事件特別多。（當局）有點控制不住，就想引導輿論。

編註：中國P2P網路借貸平台發生大規模倒帳，受害者至少超過30萬人。此事件引發廣大的社會輿論。

很多人對這個整合平台的效益保持懷疑的態度，因為已經有很多個制壓謠言的平台在運作了。此外，多數的中國網路使用者已經避免在網路上留下批判性言論，和分享政治敏感的資訊。

有些人將這則新聞當成笑話，像是推特使用者@guobaoj：

「中共集團真是奇葩集團，他們又搞出一個互聯網聯合闢謠平台，真讓人類笑掉大牙。中共幾十年天天一本正經的造謠傳謠，什麼畝產萬斤、超英趕美、偉光正（編註），把所有中國人蒙的一愣一愣的都深信不疑，怎麼又出來個聯合闢謠的東西？互聯網你們控制了，民眾被你們割喉了，老百姓早說不出話來了，你們闢的哪家子謠？」

編註：「偉光正」全稱「偉大、光榮、正確」，源自政治口號「偉大的、光榮的、正確的中國共產黨萬歲！」。簡稱為「偉光正」時，通常用於對中國官方和中國共產黨的諷刺，尤其對於出於宣傳需要而被過度粉飾的部分人物英雄形象的形容。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航