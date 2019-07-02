《這些軍師不正常》：司馬懿佛系養生術，熬死曹丕也熬死諸葛亮

文：夜觀天花板

佛系養生，熬死曹丕

曹丕為魏王時，封司馬懿做河津亭侯，封侯了！後來又轉丞相長史，大官兒。

當時孫權正率軍向西。魏國朝臣們認為樊城、襄陽缺乏糧食，不能抵御吳軍，請召守將曹仁回駐宛城。只有司馬懿不同意：「孫權剛打敗關羽，正想同我們結好，一定不敢為患。襄陽是水陸交通要地，我們不能放棄！」

曹丕想尊重大多數，不聽司馬懿的。

司馬懿：「好的，可以，都行，聽我的是緣分，不聽我的我也安分。」

曹丕遂命令曹仁放火燒毀二城。後來孫權果然沒來入侵。曹丕那個後悔啊，難受死了。

司馬懿：「為什麼不聽我的呢？唉，君臣兄弟不要比，工作瑣事由他去！」

司馬懿繼續在家練養生操。

黃初七年（二二六年）五月，曹丕駕崩，享年四十歲。

可以說是英年早逝了。

司馬懿：「Double Kill! 同齡人去世了！又熬死一個！看來養生真的是非常重要了，早起早睡，不要酗酒，不要Party。」

曹丕臨終時，令司馬懿與中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、征東大將軍曹休同為輔政大臣。曹丕對太子曹叡說：「有間此三公者，慎勿疑之。」

曹叡即位後，先改封司馬懿為舞陽侯。後來司馬懿擊退了想趁著曹丕去世，趁火打劫的孫權，升任驃騎將軍。後又先後任尚書、督軍、御史中丞、侍中、尚書右僕射、向鄉侯、撫軍大將軍假節鉞。

佛系養生，熬死諸葛亮

前面說過，諸葛亮同司馬懿結下樑子了，後來這樑子越結越大。

當時，有位之前是蜀將，後來降魏，手裡握著實權的漢子，叫孟達。曹丕在時，孟達是很得寵的，曹丕死後，孟達失寵。

諸葛亮知道了這件事，作為蜀丞相，他當然是趕快暗中和孟達通信，策反呀！越快越好。但諸葛亮故意向魏國洩露了孟達想叛逃的事。

孟達很慌，感覺整個人臉都方了，這時候司馬懿寫信給孟達：「將軍昔棄劉備，託身國家，國家委將軍以疆場之任，任將軍以圖蜀之事，可謂心貫白日。蜀人愚智，莫不切齒於將軍。諸葛亮欲相破，惟苦無路耳。模之所言，非小事也，亮豈輕之而令宣露，此殆易知耳。」

這段話翻譯過來就是一個表情圖：「莫慌，抱緊我。」

孟達得信大喜，對於策反這事兒猶豫不決。

司馬懿這邊，面上給孟達寫信套近乎打一針穩定劑，暗地裡率軍日夜兼程前去討伐孟達。

諸葛亮很著急，心想這次和孟達合作完，就再也不同天秤座合作，都有糾結症！諸葛亮還告誡孟達，守城周圍加緊防範，司馬懿老奸巨猾得很。

司馬懿打了個噴嚏，一面行軍一面不忘早晚養生操和泡腳的他覺得自己保養得很年輕，可隱隱卻覺得誰在罵他老。

孟達，一個這麼糾結的人，這時卻顯得迷之自信，他給諸葛亮回信說：「宛城和洛陽相距八百里，離我處一千二百里，上表給天子，來回路程，少需一個月，那時我的城池已修固，諸軍都做好了準備。我駐紮的地形深險，司馬懿必不會親自來，其他部將來，則不足為患。」

然而司馬懿喝著保溫杯裡泡的枸杞水，指揮著大軍八天就到了新城城下。

孟達非常驚歎，寫信給諸葛亮彙報這一奇跡：「吾舉事，八日而兵至城下，何其神速也！」

諸葛亮收到信件，心情複雜，心想不怕神對手，就怕豬隊友。趕緊和吳國一起派出兵解救孟達。可司馬懿的部隊把這些援軍全都攔阻在西城的安橋、木蘭塞等地。孟達在城外豎立木柵，加固城防。司馬懿則揮師渡水，毀其木柵，直逼城下。最後兵分八路攻城，僅十六天，孟達的外甥鄧賢、部將李輔就開城投降。魏軍入城，擒斬孟達，傳首京師，俘獲萬餘人。

諸葛亮對司馬懿的仇恨值直接升至滿分。

然後，諸葛亮開始著名的「六出祁山伐魏」了。

一開始魏國選出的對打人選不是司馬懿，但一上來碰到諸葛亮，就跟雞蛋碰石頭，咔嚓咯嘣脆。

沒辦法，只好派司馬懿上場。

司馬懿：「其實臣真不喜歡加班。」

凡是不養生的他都不喜歡。

太和三年（二二九年），蜀丞相諸葛亮第三次出兵攻魏，沒結果。

太和五年（二三一年）二月，蜀丞相諸葛亮率軍第四次出兵，依然沒結果。

最後諸葛亮和司馬懿對陣五丈原。

二年，亮又率眾十余萬出斜谷，壘於郿之渭水南原。天子憂之，遣征蜀護軍秦朗督步騎二萬，受帝節度。諸將欲住渭北以待之，帝曰：「百姓積聚皆在渭南，此必爭之地也。」遂引軍而濟，背水為壘。因謂諸將曰：「亮若勇者，當出武功依山而東，若西上五丈原，則諸軍無事矣。」（《晉書・帝紀一》）

五丈原對峙，魏軍這邊，司馬懿發的指示是「堅壁拒守，以逸待勞」。但這樣諸葛亮不幹了呀，多次挑戰（釁），只是司馬懿堅持防守不出戰，將老烏龜做到底。

諸葛亮一看，沒別的招了，只好刺激司馬懿。對一名直男來說，最大的侮辱大概是嘲笑他女裡女氣吧！ 於是諸葛亮派人給司馬懿送去「巾幗婦人之飾」，簡而言之，就是女裝，欲激司馬懿出戰。

司馬懿笑嘻嘻接過女裝，穿了。穿了……

司馬懿：「不怒，不吵，安安靜靜做一位女裝大佬。諸葛孔明，你看我穿裙子漂亮嗎？」

諸葛亮悶出一口老血來。

司馬懿這邊，穿著女裝，問使者：「諸葛亮日常起居如何呀？吃多少呀？」

使者：「三四升。」

司馬懿：「他工作忙不忙呀？」

使者：「打二十軍棍以上的處罰，都是諸葛公自己閱批。」

司馬懿：「睡覺呢？」

使者心想，這司馬懿不會是穿上女裝就有非分之想了吧：「睡得挺晚的。」

司馬懿聽完，在心裡先一句「阿彌陀佛」，再一句「哈哈哈哈」，諸葛亮吃得少，睡得晚，天天加班，不是修仙就是要死了！

果然，諸葛亮當月就病故五丈原。只是蜀軍遵從諸葛亮遺囑，祕不發喪。但諸葛亮去世的消息還是由當地百姓透露給了司馬懿——三國也有吃瓜群眾。

司馬懿一聽，立馬出兵了。諸葛亮都死了，還怕什麼？無所畏懼，為所欲為，全軍追擊蜀軍！哪知道蜀將楊儀返旗鳴鼓，做出回擊的樣子，司馬懿以為諸葛亮沒死，趕緊說「窮寇莫追」，收軍退回。

這便是「死諸葛走生仲達」的故事。

司馬懿聽到大家嘲笑他，居然也不生氣。覺得黑粉真愛粉皆是虛妄，他說：「我長於預測活人的事，不長於預測人的生死啊。」不過要向司馬懿請教養生方法，司馬懿還是能寫一套系列書的。

總之，Triple Kill ！諸葛亮這個強勁對手也被司馬懿熬死了！

熬死了曹操、曹丕、諸葛亮這三位說不清是敵是友的重量級對手，後面的對手其實都是渣渣。

相關書摘 ▶《這些軍師不正常》：唐朝最不渣男房玄齡，「吃醋」的由來竟跟他有關？

書籍介紹

本文摘錄自《這些軍師不正常》，高寶國際出版

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作者：夜觀天花板

皇帝很有事、軍師不正常，國家馬上就滅亡。

腦洞大開與嚴謹考證激出的完美歷史新讀法！

介紹帝系、佛系、法系這三系共十四種奇葩軍師，

輕鬆風趣的口吻加上講究嚴謹的考究帶你從另一個視角看歷史，

偏執狂、養生狂、完美主義、逃避症……原來古人也有這麼多怪咖！

Photo Credit: 高寶國際

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航