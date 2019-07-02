《這些軍師不正常》：唐朝最不渣男房玄齡，「吃醋」的由來竟跟他有關？

文：夜觀天花板

除了長孫無忌，凌煙閣上有功勳的文臣，還有房玄齡和杜如晦。

這二位為什麼要一起講呢？

因為要是在現代的網路世界裡，房玄齡和杜如晦就好比鳴人和佐助、張起靈和吳邪、美隊和巴奇……他倆是李世民智囊團成員，兩個得力COO（宰相），唐朝開國時，許多規章典法，都是他們兩人商量制訂的。房不離杜，杜不離房，就連玄武門之變，兩人也是一起參與的。

李世民同房玄齡商討國事，房玄齡總是能夠提出精闢的意見和具體的辦法，但就是做不了決定。這時候，李世民就會把杜如晦請來—因為杜如晦的專長就是做決斷，這便是著名的「房謀杜斷」。

通過上面的故事，我們不難看出，房玄齡，也就是今天這篇文章的男主角，他很有可能患有選擇困難症（同時也有七十八％的可能是天秤座）。但我們今天不講選擇困難症，講講房玄齡另一大頑疾——恐妻症。

先來介紹一下（其實無須介紹）中國古代的婚配制度—丈夫只能娶一位妻子，但是可以納許多許多妾。

那時候男子納妾，習以為常。就算是平頭老百姓，經濟條件稍微好點的，丈夫也會納個妾，妻子也沒法說理。

但皇皇大唐，竟有一人是例外。

那人便是房玄齡。

咱們給他頒個獎：大唐最不渣男獎！

這個時候，就有很多人好奇了：房玄齡莫非是柳下惠轉世？ 傳說春秋時期魯國賢士柳下惠，遇婦人夜奔，主動投懷送抱卻坐懷不亂。

（來自柳下惠的畫外音：見過那婦人嗎？ 你知道她跟照片長得完全不一樣嗎？ 我怎麼下得去手！）

這些好奇的人中，最八卦的當屬唐太宗李世民。作為一國領導者，李世民公然利用手中職權帶頭八卦，試探「禁欲」的房玄齡。

李世民：「房愛卿，你竭力輔佐朕，有功勞也有苦勞，朕要獎勵你……」

房玄齡：「謝陛下—」

李世民：「……絕色美女！ 你隨便從宮裡挑，領回家去！」

房玄齡：「不，陛下！ 臣拒絕！」

李世民：「？」

房玄齡：「臣真的十分感動，然而還是要拒絕陛下。」

李世民只覺胯下一寒，愛卿該不會有龍陽之好？

房玄齡看出李世民在想什麼，白了一眼，頭搖得像撥浪鼓。

「那到底是為什麼不接受美女嘛！」李世民感覺心裡像有無數隻螞蟻爬著、撓著，八卦之魂熊熊地燃燒著。

房玄齡長出一口氣，說出實情。原來，房玄齡的老婆盧氏，是一個河東獅，要求房玄齡一生只能娶她一人，對她一個人好，寵她愛她……

李世民：「那你就答應她了？」

房玄齡點點頭。

李世民：「你這又是何苦呢？」

房玄齡：「因為臣愛她。」

李世民搖了搖頭，滿心都是不解，他也很愛長孫皇后，可他還是忍不住再愛別人，三宮六院……

房玄齡猜到李世民在想什麼，於是留給皇帝一個尷尬卻不失禮貌的微笑，然後默默掏出手機去某知名問答論壇回答「一生只愛一人是一種什麼樣的體驗。」

而李世民呢，則不甘心，背著房玄齡在某個晚上約了一個牌局，想繼續打聽下他的八卦。

「哎呀，陛下，小房也是無奈啊！」長孫無忌告訴李世民，「小房他老婆是個潑婦，如果發現老公有採摘野花的心思，她立即發威發到驚天地泣鬼神，你不知道那個嚇人啊！」

「就是就是！」杜如晦附和道，「玄齡懼內的，耙耳朵（怕老婆）！」

李世民：「老杜你個陝西人，怎麼會四川方言單詞了？」

杜如晦：「……」（陛下，按照套路發展，這不是你該關注的點。）

李世民雖然關注錯了重點，但半晌回神，還是決定伸出一雙愛心手，將小房房拉出火坑。

第一招：長孫皇后遊說法。

李世民派長孫皇后去開導盧氏，長孫同哥哥一樣足智多謀，她來到相府，先不慌遊說，而是先跟盧氏聊點別的，比如說香香坊的口紅，樂悅坊又新捧了哪些小鮮肉，聊得親近了，兩人還經常約著一起逛西市，一起去長安坊的網紅店拍照，有時候還一起八卦下杜如晦的夫人——那個女的，嘖嘖，玩不來的！

長孫皇后同盧氏成了閨蜜，關係鐵到可以分享零食、口紅和愛豆（但不包括愛人），長孫皇后這才同盧氏講：「你看，你老公每天工作繁忙，幫著陛下料理國事，真挺累的。」

盧氏：「是啊，我很心疼他。」

長孫皇后：「要不……讓你老公再納個知冷知熱的人兒回來伺候著？ 端茶倒水，替你分擔，也算是為國為民，美差一件！」

盧氏盯著長孫皇后看了三秒鐘，拉黑了皇后的一切聯繫方式。

長孫皇后：「得，前頭全白鋪墊了！」

長孫皇后怏怏回宮，把敗績告訴李世民，李世民一聽，很生氣呐！ 命人將盧氏喚入宮中。

第二招：來硬不來軟法。

李世民：「美女是朕指給房玄齡的，你區區一介婦人，倘若再阻攔，那就是抗旨不遵，是要殺頭的大罪。」

盧氏雖是跪著，但挺著胸、抬著頭，道：「妾不怕。妾寧死也不會同意夫君新娶。」

李世民心想：「嘿，這盧氏還真同傳言中一樣，認準了一個死理軟硬不吃！朕不給她來點厲害的，老虎不發威，她當朕是Hello Kitty ！」

李世民命人端出一壺酒，說是鴆酒，毒性等同於武俠片裡的鶴頂紅，宮鬥劇裡的一丈紅。

李世民道：「盧氏，倘若妳再不讓步，就喝下這壺鴆酒吧！」哼，倒要看看妳盧氏能硬到幾時。

盧氏上前一步，一仰頭，一壺酒頃刻下肚。

大殿裡鴉雀無聲，大家驚得要麼眼珠子快瞪出來，要麼下巴彷彿脫節。

哪怕是死亡，也無法動搖她一生一世一雙人的堅持。

盧氏喝完毒酒，覺得胃內翻騰，嘴裡酸酸的。受了這麼一通委屈，禁不住眼淚珠子「唰唰」掉下來。

「啪、啪！」聽見有人在拍掌——是皇帝李世民。

李世民：「盧氏，你回去吧。朕再也不會逼房玄齡納妾了！」「奉旨納妾」再不存在。

盧氏很驚訝，自己怎麼沒死？ 還好好的？

李世民哈哈大笑，告訴盧氏，方才她喝下去的不過是一壺醋罷了！

這便是「吃醋」的由來。

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書籍介紹

本文摘錄自《這些軍師不正常》，高寶國際出版

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作者：夜觀天花板

皇帝很有事、軍師不正常，國家馬上就滅亡。

腦洞大開與嚴謹考證激出的完美歷史新讀法！

介紹帝系、佛系、法系這三系共十四種奇葩軍師，

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Photo Credit: 高寶國際

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航