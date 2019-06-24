無印良品發表「無人Uber巴士」，能解決偏鄉雪國交通難題嗎？

文：Robert Hsu

無印良品於2019年3月在赫爾辛基發表了首台無人駕駛巴士「GACHA」正式上路，這台長得超級可愛的巴士除了本身是無人駕駛之外，也帶有許多解決偏鄉交通問題的野心。

Photo Credit: Reuters／達志影像

為解決偏鄉雪國交通問題而生的「GACHA」

這台命名為「GACHA」的小巴士有著像轉蛋殼一樣的外觀，主打有著自動駕駛功能、全電力驅動、定員乘坐10人之外可外加6人乘坐。搭配App衛星導航與最高時速40公里，可全天候運轉，不分前後的無差別運行方向設計。雖然整體的技術功能、可乘載人數都不是頂尖規格，但實際上是為解決偏鄉交通問題帶來一道曙光。「GACHA」的主要目的在於讓公共運輸不便的偏遠地區居民能夠有一個更方便安全的選擇。

日本偏鄉面臨都市化磁吸效應、 目前大多數鄉下的一人車站已經在逐漸被淘汰中，偏鄉住戶雖然可以自行駕駛自用車移動，但在高齡化的駕車問題或是一時不便於駕車的場合，偏鄉是對於大眾運輸還是有一定的需要。於是無印良品與Sensible 4便開發了這個「GACHA」的無人巴士系統，首先在赫爾辛基進行初發表與運行。

APP預約乘車預想

雖然目前尚未正式應用至赫爾辛基以外的其他地點，但是GACHA的多功能性設定讓未來這台可愛的小巴士有許多貼心的可能。由於是自動駕駛，GACHA最初會在一般設定的路線運行，當有需要的人不在原始路線，GACHA會選擇能夠抵達該要求的新路線運行，似乎有點像是自動駕駛公車的Uber版。

移動性多功能服務

利用不同模組讓GACHA成為一個移動式的商店或圖書館。這個概念其實在北海道或是東北等偏遠地區一直以來都存在，像是雜貨店或麵包店、拉麵店的移動式小貨卡商店。以日本的背景來說發展出這樣的服務概念並不意外。

最後一起來看看這台可愛小車的試營運影片

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航